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Дома с бассейном в Провинция Аликанте, Испания

Марина-Альта
355
Pilar de la Horadada
287
l Alfas del Pi
261
Rojales
241
Almoradi
169
Сан-Мигель-де-Салинас
160
Кальпе
138
Бах-Виналопо
110
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198 объектов найдено
Дом 4 комнаты с парковкой, с балконом, с кондиционером в Аликанте, Испания
Дом 4 комнаты с парковкой, с балконом, с кондиционером
Аликанте, Испания
Комнаты 4
Площадь 325 м²
Продается красивая вилла в современном стиле в Кальпе площадью 325 м2, построенная на 2 этаж…
€1,13 млн
Дом 5 комнат с парковкой, с балконом, с кондиционером в Аликанте, Испания
Дом 5 комнат с парковкой, с балконом, с кондиционером
Аликанте, Испания
Комнаты 5
Площадь 650 м²
Фантастическая независимая вилла в Ла Нусии. Вилла имеет площадь 650 м2 на участке площадью…
€1,50 млн
Дом 5 спален с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Дом 5 спален с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 5
Площадь 207 м²
Откройте для себя безмятежный комплекс из 9 двухквартирных вилл, расположенных в спокойном …
€1,33 млн
Шале 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Аликанте, Испания
Шале 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Аликанте, Испания
Комнаты 6
Площадь 350 м²
Фантастическая индивидуальная вилла в Кальпе, расположенная очень близко ко всем видам услуг…
€750,000
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в l Alfas del Pi, Испания
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 2
Площадь 226 м²
Премиальный комплекс с террасами и видом на море. Всего в здании восемьдесят четыре дома с 2…
€680,000
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Торревьеха, Испания
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Фантастический пентхаус с террасой 40 м2, ориентация на юг, всего в 300 м от моря, с парковк…
€1,22 млн
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Торревьеха, Испания
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Тщательно спланированный проект роскошных резиденций с 1, 2 и 3 спальнями, в котором гармони…
€932,000
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой в Almoradi, Испания
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой
Almoradi, Испания
Количество спален 5
Площадь 447 м²
Этаж 2
Вилла представляет собой великолепную виллу с 5 спальнями, расположенную в самом сердце доли…
€4,00 млн
Дом 3 спальни с бассейном в Новельда, Испания
Дом 3 спальни с бассейном
Новельда, Испания
Количество спален 3
Площадь 196 м²
Апартаменты состоят из двух двухэтажных зданий с 24 парковочными местами на открытом воздух…
€469,000
Дом 4 спальни с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Дом 4 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 4
Площадь 305 м²
Представляем Вам Вечную и Современную виллу площадью 305 м² с Уникальным и Стильным Дизайно…
€895,750
Дом 5 спален с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Дом 5 спален с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 5
Площадь 415 м²
Слияние Природы и Архитектуры. Этот особый дизайн излучает красивую архитектуру в каждой ча…
€968,500
Дом 5 спален с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Дом 5 спален с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 5
Площадь 156 м²
Расположен в привилегированном и тихом районе.5 двухместных спален3 полные ванные комнатыПо…
€449,000
Дом 11 спален с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Дом 11 спален с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 11
Площадь 1 147 м²
Самая эксклюзивная вилла в Аликанте в районе Кабо де лас Уэртас.Рядом с Плайя Де Сан Хуан, …
€3,30 млн
Дом 4 спальни с бассейном в Эльче, Испания
Дом 4 спальни с бассейном
Эльче, Испания
Количество спален 4
Площадь 185 м²
Роскошная вилла, расположенная в привилегированном месте, всего в 350 метрах от пляжа.В дом…
€510,000
Дом 4 спальни с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Дом 4 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 4
Площадь 230 м²
Красивая отдельная вилла для продажи в сельской местности Дайя Вьеха.Площадь участка состав…
€759,000
Дом 3 спальни с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Дом 3 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 3
Площадь 101 м²
Новая вилла в эксклюзивном жилом районе Ла Марина, в окружении природы.Эта вилла в средизем…
€369,900
Дом 3 спальни с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Дом 3 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 3
Площадь 109 м²
Недавно построенные виллы в эксклюзивном жилом районе Ла Марина, в окружении природы. Распо…
€349,900
Дом 4 спальни с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Дом 4 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 4
Площадь 209 м²
Виллы для гольфа на первой линии с частным бассейном, террасой, солярием и частной парковко…
€1,42 млн
Дом 3 спальни с бассейном в Аликанте, Испания
Дом 3 спальни с бассейном
Аликанте, Испания
Количество спален 3
Площадь 270 м²
Роскошные дома с частным бассейном в Сан-Хуане от € 1.975.000 + НДСЭто - уникальный жилой к…
€1,98 млн
Дом 4 спальни с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Дом 4 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 4
Площадь 187 м²
Добро пожаловать в этот необыкновенный жилой комплекс в Аликанте, где вас ждет мир роскоши …
€480,000
Дом 5 спален с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Дом 5 спален с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 5
Площадь 223 м²
Добро пожаловать в этот необыкновенный жилой комплекс в Аликанте, где вас ждет мир роскоши …
€605,000
Дом 3 спальни с бассейном в Finestrat, Испания
Дом 3 спальни с бассейном
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Площадь 152 м²
Невероятные виллы, расположенные в эксклюзивной урбанизации в Сьерра-Кортина.Этот район выд…
€810,000
Дом 2 спальни с бассейном в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Дом 2 спальни с бассейном
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 2
Площадь 289 м²
Добро пожаловать в жилой комплекс, расположенный в живописном городке Бенитачель, который н…
€458,000
Дом 3 спальни с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Дом 3 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 3
Площадь 122 м²
Представляем новый комплекс, сочетающий в себе роскошь и стиль с идеальным балансом внутрен…
€353,000
Дом 3 спальни с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Дом 3 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 3
Площадь 122 м²
Представляем новый комплекс, сочетающий в себе роскошь и стиль с идеальным балансом внутрен…
€312,000
Дом 3 спальни с бассейном в Бенидорм, Испания
Дом 3 спальни с бассейном
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Площадь 298 м²
Роскошные квартиры расположены на первой линии пляжа, имеют захватывающий вид на море и гор…
€1,65 млн
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 325 м²
ОписаниеРоскошная, дизайнерская Вилла в привилегированном районе побережья Коста Бланка, гор…
€1,40 млн
Вилла 7 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Aspe, Испания
Вилла 7 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Aspe, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 126 м²
ОписаниеПродажа роскошной Виллы у моря в Аликанте!Местонахождение: самый престижный район Ал…
€5,00 млн
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Кальпе, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Кальпе, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 095 м²
ОписаниеЛучшая Вилла в Кальпе с участком 0,8 га – 2.999.000 евро.Площадь земельного участка:…
€3,00 млн
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Aspe, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Aspe, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
ОписаниеОтличная вилла с большим участком 1.6 га в Аликанте 790.000 евро !!!Месторасположени…
€790,000

Типы недвижимости в Провинция Аликанте

виллы
шале
бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Провинция Аликанте, Испания

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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