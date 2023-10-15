ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Жилая
Провинция Аликанте
Дома
Дома с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Марина-Альта
355
Pilar de la Horadada
287
l Alfas del Pi
261
Rojales
241
Almoradi
169
Сан-Мигель-де-Салинас
160
Кальпе
138
Бах-Виналопо
110
Бенидорм
82
Altea
80
Santa Pola
77
la Vila Joiosa Villajoyosa
65
Аликанте
58
el Campello
57
Бениса
52
Гуардамар
48
Teulada
39
Виналопо-Митха
39
Эльче
33
Дения
24
Показать больше
Показать меньше
Дом
Очистить
198 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Дом 4 комнаты с парковкой, с балконом, с кондиционером
Аликанте, Испания
4
325 м²
Продается красивая вилла в современном стиле в Кальпе площадью 325 м2, построенная на 2 этаж…
€1,13 млн
Рекомендовать
Дом 5 комнат с парковкой, с балконом, с кондиционером
Аликанте, Испания
5
650 м²
Фантастическая независимая вилла в Ла Нусии. Вилла имеет площадь 650 м2 на участке площадью…
€1,50 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
5
207 м²
Откройте для себя безмятежный комплекс из 9 двухквартирных вилл, расположенных в спокойном …
€1,33 млн
Рекомендовать
Шале 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Аликанте, Испания
6
350 м²
Фантастическая индивидуальная вилла в Кальпе, расположенная очень близко ко всем видам услуг…
€750,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
l Alfas del Pi, Испания
2
226 м²
Премиальный комплекс с террасами и видом на море. Всего в здании восемьдесят четыре дома с 2…
€680,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Торревьеха, Испания
3
120 м²
Фантастический пентхаус с террасой 40 м2, ориентация на юг, всего в 300 м от моря, с парковк…
€1,22 млн
Рекомендовать
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Торревьеха, Испания
2
90 м²
Тщательно спланированный проект роскошных резиденций с 1, 2 и 3 спальнями, в котором гармони…
€932,000
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой
Almoradi, Испания
5
447 м²
2
Вилла представляет собой великолепную виллу с 5 спальнями, расположенную в самом сердце доли…
€4,00 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с бассейном
Новельда, Испания
3
196 м²
Апартаменты состоят из двух двухэтажных зданий с 24 парковочными местами на открытом воздух…
€469,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
4
305 м²
Представляем Вам Вечную и Современную виллу площадью 305 м² с Уникальным и Стильным Дизайно…
€895,750
Рекомендовать
Дом 5 спален с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
5
415 м²
Слияние Природы и Архитектуры. Этот особый дизайн излучает красивую архитектуру в каждой ча…
€968,500
Рекомендовать
Дом 5 спален с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
5
156 м²
Расположен в привилегированном и тихом районе.5 двухместных спален3 полные ванные комнатыПо…
€449,000
Рекомендовать
Дом 11 спален с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
11
1 147 м²
Самая эксклюзивная вилла в Аликанте в районе Кабо де лас Уэртас.Рядом с Плайя Де Сан Хуан, …
€3,30 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с бассейном
Эльче, Испания
4
185 м²
Роскошная вилла, расположенная в привилегированном месте, всего в 350 метрах от пляжа.В дом…
€510,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
4
230 м²
Красивая отдельная вилла для продажи в сельской местности Дайя Вьеха.Площадь участка состав…
€759,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
3
101 м²
Новая вилла в эксклюзивном жилом районе Ла Марина, в окружении природы.Эта вилла в средизем…
€369,900
Рекомендовать
Дом 3 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
3
109 м²
Недавно построенные виллы в эксклюзивном жилом районе Ла Марина, в окружении природы. Распо…
€349,900
Рекомендовать
Дом 4 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
4
209 м²
Виллы для гольфа на первой линии с частным бассейном, террасой, солярием и частной парковко…
€1,42 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с бассейном
Аликанте, Испания
3
270 м²
Роскошные дома с частным бассейном в Сан-Хуане от € 1.975.000 + НДСЭто - уникальный жилой к…
€1,98 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
4
187 м²
Добро пожаловать в этот необыкновенный жилой комплекс в Аликанте, где вас ждет мир роскоши …
€480,000
Рекомендовать
Дом 5 спален с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
5
223 м²
Добро пожаловать в этот необыкновенный жилой комплекс в Аликанте, где вас ждет мир роскоши …
€605,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с бассейном
Finestrat, Испания
3
152 м²
Невероятные виллы, расположенные в эксклюзивной урбанизации в Сьерра-Кортина.Этот район выд…
€810,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с бассейном
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
2
289 м²
Добро пожаловать в жилой комплекс, расположенный в живописном городке Бенитачель, который н…
€458,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
3
122 м²
Представляем новый комплекс, сочетающий в себе роскошь и стиль с идеальным балансом внутрен…
€353,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
3
122 м²
Представляем новый комплекс, сочетающий в себе роскошь и стиль с идеальным балансом внутрен…
€312,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с бассейном
Бенидорм, Испания
3
298 м²
Роскошные квартиры расположены на первой линии пляжа, имеют захватывающий вид на море и гор…
€1,65 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
4
4
325 м²
ОписаниеРоскошная, дизайнерская Вилла в привилегированном районе побережья Коста Бланка, гор…
€1,40 млн
Рекомендовать
Вилла 7 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Aspe, Испания
7
7
1 126 м²
ОписаниеПродажа роскошной Виллы у моря в Аликанте!Местонахождение: самый престижный район Ал…
€5,00 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Кальпе, Испания
5
6
1 095 м²
ОписаниеЛучшая Вилла в Кальпе с участком 0,8 га – 2.999.000 евро.Площадь земельного участка:…
€3,00 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Aspe, Испания
5
3
450 м²
ОписаниеОтличная вилла с большим участком 1.6 га в Аликанте 790.000 евро !!!Месторасположени…
€790,000
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
7
Типы недвижимости в Провинция Аликанте
виллы
шале
бунгало
таунхаусы
дуплексы
Параметры недвижимости в Провинция Аликанте, Испания
с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL