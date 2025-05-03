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Продажа домов около гольф-клуба в Аликанте, Испания

Торревьеха
368
Бенидорм
51
Аликанте
41
Марина-Баха
1336
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221 объект найдено
Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 156 м²
Великолепная вилла с частным бассейном в Сьюдад-Кесаде - ER8322 3 спальни, 3 ванные комнаты.…
$475,121
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Красивый дом в La Zenia, площадь 260 м2 - IM116757 3 спальни, 3 ванные комнаты. Ковровая пло…
$504,192
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Таунхаус в Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
НОВАЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ТАУНХАУС В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Недавно построенные современные таунхаусы…
$261,513
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Вилла в Mutxamel, Испания
Вилла
Mutxamel, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Luxury villas in Cotoveta, Alicante They have a plot and private pool, 3 bedrooms, 2 bathroo…
$572,488
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Таунхаус в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Таунхаус
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 80 м²
2 bedrooms, 3 bathroomsArea: 80 m2.Garden: 58 m2, 2 terraces: 65 m2.Orientation - south.New …
$318,015
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Бунгало в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
НОВОЕ ЖИЛЬЕ ДЛЯ КВАРТИРЫ БУНГАЛО В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Недавно построенный жилой район с апа…
$200,145
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Бунгало в Daya Nueva, Испания
Бунгало
Daya Nueva, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Одноэтажные новостройки. В новой части муниципалитета Daya Nueva, недалеко от центра города.…
$250,855
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
$1,47 млн
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Exclusive villas in Las Colinas Golf, Costa Blanca The design of these houses presents a con…
$2,78 млн
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Вилла в Los Montesinos, Испания
Вилла
Los Montesinos, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Современная вилла с частным бассейном в Лос Монтесинос - HE7381 3 спальни, 2 ванные комнаты.…
$309,154
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 157 м²
Роскошная вилла в Dehesa de Campoamor, Испания - AGI115606 4 спальни, 4 ванные комнаты. Площ…
$748,424
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Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 370 м²
( Указанная цена всегда указывается в Испании без НДС. Налог на добавленную стоимость состав…
$1,36 млн
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Вилла в Algorfa, Испания
Вилла
Algorfa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
$480,537
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Дом 3 спальни в Rojales, Испания
Дом 3 спальни
Rojales, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 209 м²
Роскошные бунгало с 3 спальнями Новый жилой комплекс с несколькими доступными моделями бун…
$444,868
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Вилла в Algorfa, Испания
Вилла
Algorfa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
Отдельно стоящие виллы в La Finca Golf, Алгорфа, Коста Бланка. 30 сказочных вилл с частным б…
$489,613
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Бунгало в Rojales, Испания
Бунгало
Rojales, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Комфортабельные апартаменты в Rojales, 3 спальни, площадь 102 м2 - BL7636 3 спальни, 2 ванны…
$356,883
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 260 m2.Plot size: 217 m2.Solarium: 59 m2, cellar: 85 m2.New Bui…
$502,766
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Дом 3 спальни в Rojales, Испания
Дом 3 спальни
Rojales, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 292 м²
Роскошные бунгало с 3 спальнями Новый жилой комплекс с несколькими доступными моделями бун…
$1,24 млн
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Таунхаус в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Таунхаус
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 85 м²
Современный Новый таунхаус в Вильяхойоса, Коста Бланка, Испания - QUA8647 2 спальни, 3 ванны…
$338,985
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Вилла в Formentera del Segura, Испания
Вилла
Formentera del Segura, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Дом премиум-класса в Бенихофаре, 3 спальни, 120 м2 - BEV115764 3 спальни, 2 ванные комнаты. …
$356,883
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Бунгало в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НОВОЙ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Новопостроенный жилой комплекс в со…
$258,283
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Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 251 м²
Продается этот красивый двухквартирный дом в знаменитой урбанизации Лас Торретас, очень тихо…
$188,410
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Вилла в Benijofar, Испания
Вилла
Benijofar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Современный дом с частным бассейном в Сьюдад Кесада - BEV115753 3 спальни, 2 ванные комнаты.…
$367,730
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Вилла в Rojales, Испания
Вилла
Rojales, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 306 м²
Роскошные виллы в Рохалесе, Коста Бланка, Аликанте 3 дома с спальнями, 3 ванные комнаты и го…
$610,654
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Вилла в Benijofar, Испания
Вилла
Benijofar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 120 m2.Plot size: 516 m2.Solarium: 72 m2, terrace: 12 m2.Privat…
$389,135
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Вилла в Benijofar, Испания
Вилла
Benijofar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 120 m2.Plot size: 567 m2.Solarium: 72 m2, terrace: 12 m2.Privat…
$403,381
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 194 м²
Роскошная вилла в Дехеса-де-Кампоамор, Аликанте, Коста-Бланка. La villo имеет спальни 3 и ва…
$1,14 млн
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Бунгало в Rojales, Испания
Бунгало
Rojales, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Комфортабельные апартаменты в Rojales, 3 спальни - BL7635 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площа…
$400,273
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Вилла в Entrenaranjos, Испания
Вилла
Entrenaranjos, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 216 м²
Villa for sale in Orihuela, Costa Blanca, Alicante Modern homes with 3 or 4 bedrooms and 2/3…
$467,804
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Вилла в Jacarilla, Испания
Вилла
Jacarilla, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Современная новая вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, 3 спальни, 140 м2 - VG114008 3 спальни, 3 в…
$314,469
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Типы недвижимости в Аликанте

виллы
шале
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таунхаусы
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Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

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