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Особняки в Аликанте, Испания

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3 объекта найдено
Особняк 4 комнаты в el Campello, Испания
Особняк 4 комнаты
el Campello, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Внимание , цена снижена до 550000€  Возможна оплата в РУБЛЯХ Испания, Cobeta Fuma, El …
$637,675
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Особняк 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Особняк 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Хорошая отдельная вилла 250 м² и 790 м² земли, 4 спальни с двуспальными кроватями, 2 ванные …
$845,892
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Особняк 3 комнаты в Гуардамар, Испания
Особняк 3 комнаты
Гуардамар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Хорошая независимая вилла с 3 спальнями, 2 ванными комнатами, американской кухней, шкафами, …
$336,188
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