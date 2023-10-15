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Особняки в Провинция Аликанте, Испания

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2 объекта найдено
Особняк 3 спальни в Гуардамар, Испания
Особняк 3 спальни
Гуардамар, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Хорошая независимая вилла с 3 спальнями, 2 ванными комнатами, американской кухней, шкафами, …
€310,000
Особняк 4 спальни в Торревьеха, Испания
Особняк 4 спальни
Торревьеха, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Хорошая отдельная вилла 250 м² и 790 м² земли, 4 спальни с двуспальными кроватями, 2 ванные …
€780,000

Параметры недвижимости в Провинция Аликанте, Испания

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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