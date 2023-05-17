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Дома в Хорватии

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1 079 объектов найдено
Вилла 4 спальни в Grad Hvar, Хорватия
Вилла 4 спальни
Grad Hvar, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 2
€ 5,000,000
Продается фантастическая новая вилла, расположенная в новом на самом солнечном острове Сплит…
Вилла 7 спален в Пореч, Хорватия
Вилла 7 спален
Пореч, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 450 м²
€ 1,300,000
Poreč is a city where, throughout the year, you can find a place for rest, entertainment, sp…
Вилла 4 спальни в Пореч, Хорватия
Вилла 4 спальни
Пореч, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 203 м²
€ 1,500,000
On the Istrian Peninsula in western Croatia, Poreč is a popular summer resort. The 6th-centu…
Вилла 6 спален в Varvari, Хорватия
Вилла 6 спален
Varvari, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
€ 675,000
On the Istrian Peninsula’s shore in western Croatia, Poreč is a favorite summer getaway. The…
Вилла 4 спальни в Буе, Хорватия
Вилла 4 спальни
Буе, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
€ 820,000
The fertile area of ​​Buje is a slightly hilly region favored by the Mediterranean climate. …
Вилла 7 спален в Valbandon, Хорватия
Вилла 7 спален
Valbandon, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 400 м²
€ 2,000,000
Pula is a seaside city with a well-protected harbour, beach-lined shore, and Roman remains l…
Дом 7 комнат в Slatine, Хорватия
Дом 7 комнат
Slatine, Хорватия
Комнаты 7
Площадь 300 м²
€ 960,000
Остров Чиово, Слатине, отреставрированный каменный дом ок. 300 м2 с 4 квартирами на участке …
Дом 8 комнат в Borak, Хорватия
Дом 8 комнат
Borak, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 291 м²
€ 650,000
Красивый особняк, расположенный в нескольких километрах от Омиша. Построенный в традиционно…
Дом 2 комнаты в Odra, Хорватия
Дом 2 комнаты
Odra, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€ 270,000
I25648 Slavka Čora
Вилла 5 комнат в Okrug Gornji, Хорватия
Вилла 5 комнат
Okrug Gornji, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 352 м²
€ 1,700,000
Чиово, Округ Дони, роскошная вилла с видом на море Красивая роскошная вилла на южной сторон…
Дом 8 комнат в Okrug Gornji, Хорватия
Дом 8 комнат
Okrug Gornji, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 460 м²
€ 2,000,000
Трогир, Чиово - Округ Доньи. Роскошная современная вилла расположена на участке 379 м2, всег…
Вилла 5 спален в Opcina Rogoznica, Хорватия
Вилла 5 спален
Opcina Rogoznica, Хорватия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
€ 3,500,000
Продается роскошная, недавно построенная каменная вилла, расположенная в пригороде туристиче…
Дом 5 комнат в Zdrelac, Хорватия
Дом 5 комнат
Zdrelac, Хорватия
Комнаты 5
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
€ 1,600,000
Stone house with swimming pool, 220 m2, near the sea, Ždrelac, Pašman A stone villa with a s…
Дом 4 комнаты в Grad Split, Хорватия
Дом 4 комнаты
Grad Split, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€ 435,000
Сплит, Варош, 2 квартиры, соединенные внутренней лестницей, которые представляют собой две о…
Дом 6 комнат в Загреб, Хорватия
Дом 6 комнат
Загреб, Хорватия
Комнаты 6
Площадь 233 м²
Количество этажей 1
€ 250,000
I25625 Подбреже VIII
Дом 5 комнат в Самобор, Хорватия
Дом 5 комнат
Самобор, Хорватия
Комнаты 5
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
€ 290,000
I25649 Улица Макса Пуша
Вилла 5 комнат в Stokovci, Хорватия
Вилла 5 комнат
Stokovci, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 294 м²
€ 650,000
Дом в Загреб, Хорватия
Дом
Загреб, Хорватия
Площадь 330 м²
Количество этажей 2
€ 490,000
I25600 Мирошевечка
Дом 8 комнат в Grad Split, Хорватия
Дом 8 комнат
Grad Split, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 417 м²
€ 370,000
Сплит Драговоде, мы продаем отдельно стоящий дом с 3 квартирами с планировкой 148м2 и подвал…
Дом 4 комнаты в Загреб, Хорватия
Дом 4 комнаты
Загреб, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 230 м²
Количество этажей 3
€ 300,000
I16485 Лашчинский Боровец
Дом 2 комнаты в Plisko Polje, Хорватия
Дом 2 комнаты
Plisko Polje, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
€ 510,000
Romantic authentic building in the heart of the island of Vis, in Dračevo polje. Detached ho…
Дом 2 комнаты в Мотовун, Хорватия
Дом 2 комнаты
Мотовун, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Количество этажей 2
€ 351,200
Отремонтированный дом в историческом центре Мотовуна с дополнительным строительным участком …
Дом в Goranec, Хорватия
Дом
Goranec, Хорватия
Площадь 360 м²
Количество этажей 2
€ 200,000
I25590 Čopci
Дом 4 комнаты в Stankovic, Хорватия
Дом 4 комнаты
Stankovic, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
€ 170,000
Дом 125 м2 и участок 1137 м2 с открытым видом на море, Станкович, Оребич Дом имеет полезную …
Дом 3 комнаты в Pinezici, Хорватия
Дом 3 комнаты
Pinezici, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 181 м²
Количество этажей 1
€ 240,000
Незаконченный дом в тихом месте с бассейном и гаражом, Крвавичи ( Марчана ) Расположенный в …
Дом 9 комнат в Супетар, Хорватия
Дом 9 комнат
Супетар, Хорватия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 260 м²
€ 1,250,000
Брач, Супетар, отдельно стоящий дом ок. 260 м2 на трех этажах с подсобным помещением и гараж…
Дом 4 комнаты в Загреб, Хорватия
Дом 4 комнаты
Загреб, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
€ 530,000
Трешневка, недалеко от Сельской Рядный дом площадью 350 м2 в 5 этажей, 1990 года постройки,…
Дом 6 комнат в Загреб, Хорватия
Дом 6 комнат
Загреб, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
€ 500,000
Загреб, Борчец Частный дом с бассейном 266 м2 жилой площади, в два этажа, на земельном учас…
Вилла 7 спален в Опатия, Хорватия
Вилла 7 спален
Опатия, Хорватия
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 4
€ 3,990,000
Продается прекрасная новая вилла, расположеная в прибрежном туристическом городке Опатия, в …
Дом 9 комнат в Brezova Gora, Хорватия
Дом 9 комнат
Brezova Gora, Хорватия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
€ 1,312,500
Тракошчан, В непосредственной близости от замка Тракошчан продается недавно построенное пом…

Регионы с недвижимостью на продажу

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City of Velika Gorica
Grad Vis
Opcina Orebic
Opcina Selca
Шибеник
Grad Hvar
Opcina Milna
Grad Makarska
Opcina Vela Luka
Макарска
Opcina Bol
Grad Sveta Nedelja
Самобор
Ровинь
Ровинь
Солин
Солин

Параметры недвижимости в Хорватии

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