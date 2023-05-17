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1 079 объектов найдено
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Вилла 4 спальни
Grad Hvar, Хорватия
5
6
2
€ 5,000,000
Продается фантастическая новая вилла, расположенная в новом на самом солнечном острове Сплит…
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Вилла 7 спален
Пореч, Хорватия
7
7
450 м²
€ 1,300,000
Poreč is a city where, throughout the year, you can find a place for rest, entertainment, sp…
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Вилла 4 спальни
Пореч, Хорватия
4
5
203 м²
€ 1,500,000
On the Istrian Peninsula in western Croatia, Poreč is a popular summer resort. The 6th-centu…
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Вилла 6 спален
Varvari, Хорватия
6
4
180 м²
€ 675,000
On the Istrian Peninsula’s shore in western Croatia, Poreč is a favorite summer getaway. The…
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Вилла 4 спальни
Буе, Хорватия
4
4
220 м²
€ 820,000
The fertile area of Buje is a slightly hilly region favored by the Mediterranean climate. …
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Вилла 7 спален
Valbandon, Хорватия
7
7
400 м²
€ 2,000,000
Pula is a seaside city with a well-protected harbour, beach-lined shore, and Roman remains l…
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Дом 7 комнат
Slatine, Хорватия
7
300 м²
€ 960,000
Остров Чиово, Слатине, отреставрированный каменный дом ок. 300 м2 с 4 квартирами на участке …
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Дом 8 комнат
Borak, Хорватия
8
3
291 м²
€ 650,000
Красивый особняк, расположенный в нескольких километрах от Омиша. Построенный в традиционно…
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Дом 2 комнаты
Odra, Хорватия
2
1
68 м²
€ 270,000
I25648 Slavka Čora
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Вилла 5 комнат
Okrug Gornji, Хорватия
5
5
352 м²
€ 1,700,000
Чиово, Округ Дони, роскошная вилла с видом на море Красивая роскошная вилла на южной сторон…
Рекомендовать
Дом 8 комнат
Okrug Gornji, Хорватия
8
6
460 м²
€ 2,000,000
Трогир, Чиово - Округ Доньи. Роскошная современная вилла расположена на участке 379 м2, всег…
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Opcina Rogoznica, Хорватия
7
5
3
€ 3,500,000
Продается роскошная, недавно построенная каменная вилла, расположенная в пригороде туристиче…
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Zdrelac, Хорватия
5
220 м²
2
€ 1,600,000
Stone house with swimming pool, 220 m2, near the sea, Ždrelac, Pašman A stone villa with a s…
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Grad Split, Хорватия
4
1
90 м²
€ 435,000
Сплит, Варош, 2 квартиры, соединенные внутренней лестницей, которые представляют собой две о…
Рекомендовать
Дом 6 комнат
Загреб, Хорватия
6
233 м²
1
€ 250,000
I25625 Подбреже VIII
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Самобор, Хорватия
5
160 м²
2
€ 290,000
I25649 Улица Макса Пуша
Рекомендовать
Вилла 5 комнат
Stokovci, Хорватия
5
5
294 м²
€ 650,000
Рекомендовать
Дом
Загреб, Хорватия
330 м²
2
€ 490,000
I25600 Мирошевечка
Рекомендовать
Дом 8 комнат
Grad Split, Хорватия
8
3
417 м²
€ 370,000
Сплит Драговоде, мы продаем отдельно стоящий дом с 3 квартирами с планировкой 148м2 и подвал…
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Загреб, Хорватия
4
230 м²
3
€ 300,000
I16485 Лашчинский Боровец
Рекомендовать
Дом 2 комнаты
Plisko Polje, Хорватия
2
80 м²
1
€ 510,000
Romantic authentic building in the heart of the island of Vis, in Dračevo polje. Detached ho…
Рекомендовать
Дом 2 комнаты
Мотовун, Хорватия
2
1
88 м²
2
€ 351,200
Отремонтированный дом в историческом центре Мотовуна с дополнительным строительным участком …
Рекомендовать
Дом
Goranec, Хорватия
360 м²
2
€ 200,000
I25590 Čopci
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Stankovic, Хорватия
4
125 м²
1
€ 170,000
Дом 125 м2 и участок 1137 м2 с открытым видом на море, Станкович, Оребич Дом имеет полезную …
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Дом 3 комнаты
Pinezici, Хорватия
3
181 м²
1
€ 240,000
Незаконченный дом в тихом месте с бассейном и гаражом, Крвавичи ( Марчана ) Расположенный в …
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Дом 9 комнат
Супетар, Хорватия
9
7
260 м²
€ 1,250,000
Брач, Супетар, отдельно стоящий дом ок. 260 м2 на трех этажах с подсобным помещением и гараж…
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Загреб, Хорватия
4
2
350 м²
€ 530,000
Трешневка, недалеко от Сельской Рядный дом площадью 350 м2 в 5 этажей, 1990 года постройки,…
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Дом 6 комнат
Загреб, Хорватия
6
2
133 м²
€ 500,000
Загреб, Борчец Частный дом с бассейном 266 м2 жилой площади, в два этажа, на земельном учас…
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Вилла 7 спален
Опатия, Хорватия
12
5
4
€ 3,990,000
Продается прекрасная новая вилла, расположеная в прибрежном туристическом городке Опатия, в …
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Дом 9 комнат
Brezova Gora, Хорватия
9
3
300 м²
€ 1,312,500
Тракошчан, В непосредственной близости от замка Тракошчан продается недавно построенное пом…
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