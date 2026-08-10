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Дома в Крк, Хорватия

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1 объект найдено
Дом 4 спальни в Крк, Хорватия
Дом 4 спальни
Крк, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 191 м²
ID CODE: 139-84
$1,09 млн
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Manor Nekretnine d.o.o.
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