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Дома в Водице, Хорватия

1 объект найдено
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка в Водице, Хорватия
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка
Водице, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
DALMATIA, VODICE – An architectural masterpiece only 500m from the sea Vodice is located no…
€1,15 млн
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