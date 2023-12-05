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Готовый бизнес в Хорватии

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1 объект найдено
ИНВЕСТИЦИЯ ПРИСТАНЬ ДЛЯ ЯХТ, СПЛИТ, ХОРВАТИЯ! в Vrsine, Хорватия
ИНВЕСТИЦИЯ ПРИСТАНЬ ДЛЯ ЯХТ, СПЛИТ, ХОРВАТИЯ!
Vrsine, Хорватия
В 55 км от г. Сплит, Хорватия продаётся прибыльный и успешно работающий бизнес - пристань дл…
Цена по запросу
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Velesdar Real Estate
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