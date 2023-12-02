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Дома в Opcina Malinska - Dubasnica, Хорватия

9 объектов найдено
Дом 4 спальни с видом на море, с парковка в Mjesni odbor Milcetici - Turcici - Zidarici, Хорватия
Дом 4 спальни с видом на море, с парковка
Mjesni odbor Milcetici - Turcici - Zidarici, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
ISLAND OF KRK, wider area of the city of Krk - Luxury villa with a view of the sea On the g…
€1,27 млн
в месяц
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Mjesni odbor Milcetici - Turcici - Zidarici, Хорватия
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Mjesni odbor Milcetici - Turcici - Zidarici, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
ISLAND OF KRK, MALINSKA - Stone villa near the sea Beautiful autochthonous villa of 220 m2…
€850,000
в месяц
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Mjesni odbor Milcetici - Turcici - Zidarici, Хорватия
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Mjesni odbor Milcetici - Turcici - Zidarici, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 163 м²
ISLAND OF KRK - Luxury villa with modern design This unique villa is located in an excellen…
€1,22 млн
в месяц
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 9 спален в Zidarici, Хорватия
Дом 9 спален
Zidarici, Хорватия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 560 м²
Island of Krk, Malinska - Apartment house near the sea The house with a total area of 500m…
€1,40 млн
в месяц
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Mjesni odbor Milcetici - Turcici - Zidarici, Хорватия
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Mjesni odbor Milcetici - Turcici - Zidarici, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 2
KRK ISLAND, PINEZIĆI - Stone semi-detached house with pool and sea view The house was buil…
€800,000
в месяц
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Mjesni odbor Milcetici - Turcici - Zidarici, Хорватия
Дом 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Mjesni odbor Milcetici - Turcici - Zidarici, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
ISLAND OF KRK, wider area of the city of Krk - Adapted stone house with roof terrace City …
€399,000
в месяц
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 4 спальни с кондиционером, с парковка в Mjesni odbor Milcetici - Turcici - Zidarici, Хорватия
Дом 4 спальни с кондиционером, с парковка
Mjesni odbor Milcetici - Turcici - Zidarici, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
MALINSKA, KRK ISLAND - Beautiful detached house with a swimming pool A beautiful modern hou…
€675,000
в месяц
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Вилла 6 спален в Mjesni odbor Milcetici - Turcici - Zidarici, Хорватия
Вилла 6 спален
Mjesni odbor Milcetici - Turcici - Zidarici, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
€1,50 млн
в месяц
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Вилла 4 спальни в Mjesni odbor Milcetici - Turcici - Zidarici, Хорватия
Вилла 4 спальни
Mjesni odbor Milcetici - Turcici - Zidarici, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 270 м²
€2,00 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Opcina Malinska - Dubasnica, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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