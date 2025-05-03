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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Хорватии

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 320 м² в Город Загреб, Хорватия
Коммерческое помещение 320 м²
Город Загреб, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 320 м²
Привлекательное офисное пространство площадью 320 м2 доступно для аренды, расположенное на 1…
$4,720
в месяц
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Агентство
San Patrik Real Estate
Языки общения
English, Hrvatski
Realting.com
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