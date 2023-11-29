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Дома в Пореч, Хорватия

виллы
23
36 объектов найдено
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером в Пореч, Хорватия
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером
Пореч, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 201 м²
ISTRIA, POREČ - Luxury villa with pool near Porec Porec is located on the west coast of th…
€1,15 млн
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Dux nekretnine d.o.o.
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Дом 9 спален с мебелью, с видом на море в Пореч, Хорватия
Дом 9 спален с мебелью, с видом на море
Пореч, Хорватия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 683 м²
ISTRIA, POREČ - Villa with swimming pool near the first beaches It was founded by the Roma…
€2,50 млн
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Пореч, Хорватия
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Пореч, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 263 м²
Количество этажей 2
ISTRIA, POREČ - Luxury villa with sea view Welcome to the oasis of luxury and elegance, wh…
€1,10 млн
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением в Пореч, Хорватия
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением
Пореч, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
ISTRIA, POREČ - Terraced house near the sea and the center For sale is a beautiful terrace…
€279,000
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Dux nekretnine d.o.o.
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Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка в Пореч, Хорватия
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка
Пореч, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
ISTRIA, POREČ - Quality and nice low-energy villa located near Poreč Poreč is located on t…
€560,000
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Dux nekretnine d.o.o.
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Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Пореч, Хорватия
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Пореч, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 313 м²
ISTRIA, POREČ - Luxury villa with sea view The coast of Poreč is 37 km long, where there a…
€1,10 млн
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка в Пореч, Хорватия
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка
Пореч, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 305 м²
ISTRIA, POREČ - Contemporary villa with top quality equipment Poreč is a city located in t…
€1,19 млн
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Dux nekretnine d.o.o.
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Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Пореч, Хорватия
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Пореч, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 348 м²
Количество этажей 1
ISTRIA, POREČ - Luxury villa near the sea The municipality of Tar-Varbiga is located betwe…
€1,72 млн
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Dux nekretnine d.o.o.
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Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Пореч, Хорватия
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Пореч, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 288 м²
Количество этажей 1
ISTRIA, POREČ - Luxury villa near the sea The municipality of Tar-Varbiga is located betwe…
€1,51 млн
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Dux nekretnine d.o.o.
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Дом 7 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Пореч, Хорватия
Дом 7 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Пореч, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 286 м²
ISTRIA, POREČ (surroundings) - A beautiful estate in a quiet place Višnjan is a picturesqu…
€690,000
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Dux nekretnine d.o.o.
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Вилла 4 спальни в Пореч, Хорватия
Вилла 4 спальни
Пореч, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 470 м²
€3,50 млн
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Вилла 6 спален в Пореч, Хорватия
Вилла 6 спален
Пореч, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 224 м²
€737,000
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Вилла 4 спальни в Пореч, Хорватия
Вилла 4 спальни
Пореч, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
€590,000
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Вилла 4 спальни в Пореч, Хорватия
Вилла 4 спальни
Пореч, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 348 м²
€1,70 млн
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Вилла 5 спален в Пореч, Хорватия
Вилла 5 спален
Пореч, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 370 м²
Цена по запросу
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Вилла 6 спален с парковкой, с террасой, с бассейном в Varvari, Хорватия
Вилла 6 спален с парковкой, с террасой, с бассейном
Varvari, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
На берегу полуострова Истрия в западной Хорватии Пореч является излюбленным летним отдыхом. …
€675,000
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Вилла 7 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Пореч, Хорватия
Вилла 7 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Пореч, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 450 м²
Пореч - город, где в течение всего года вы можете найти место для отдыха, развлечений, спорт…
€1,30 млн
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Вилла 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Пореч, Хорватия
Вилла 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пореч, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 203 м²
На полуострове Истрия в западной Хорватии Пореч является популярным летним курортом. Евфрази…
€1,50 млн
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Пореч, Хорватия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Пореч, Хорватия
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 400 м²
€990,000
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Вилла 7 спален в Varvari, Хорватия
Вилла 7 спален
Varvari, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 520 м²
В тихом месте всего в 6 км от центра Пореча и в 3 км от моря, Это красивая недавно построенн…
€1,10 млн
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Вилла 3 спальни в Пореч, Хорватия
Вилла 3 спальни
Пореч, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 165 м²
Вилла состоит из 3 спален и четырех ванных комнат с жилой площадью 165 м2 на участке 650 м2.…
€530,000
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Вилла 3 спальни в Пореч, Хорватия
Вилла 3 спальни
Пореч, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Этот со вкусом оформленный дом состоит из гостиной 150 м2 и сада 650 м2. На первом этаже рас…
€620,000
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Вилла 6 спален с парковкой, с террасой, с бассейном в Varvari, Хорватия
Вилла 6 спален с парковкой, с террасой, с бассейном
Varvari, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 174 м²
Продается красивая современная вилла в 5 км от центра Пореча в тихом месте. Вилла имеет площ…
€740,000
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Вилла 6 спален с парковкой, с террасой, с бассейном в Varvari, Хорватия
Вилла 6 спален с парковкой, с террасой, с бассейном
Varvari, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 199 м²
Роскошная недвижимость Фаркаша продает красивую современную виллу в 5 км от центра Пореча в …
€780,000
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Вилла 5 спален с парковкой, с террасой, с бассейном в Пореч, Хорватия
Вилла 5 спален с парковкой, с террасой, с бассейном
Пореч, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 240 м²
Вилла с современным дизайном, состоящая из: гостиной, полностью оборудованной кухни с обеден…
€675,000
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Вилла 5 спален с Spalni в Пореч, Хорватия
Вилла 5 спален с Spalni
Пореч, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 31
Площадь 400 м²
Расположение: Водице, Хорватия Построен: 2008 Аэропорт: 20 км Море: 2 км Центр города: 1 км …
€1,40 млн
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Вилла 4 спальни с Spalni в Пореч, Хорватия
Вилла 4 спальни с Spalni
Пореч, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 21
Площадь 240 м²
Расположение: Порек, Истрия Построен: 2003 Аэропорт: 18 км Море: 7 км Центр города: 8 км…
€721,000
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Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Пореч, Хорватия
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пореч, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Эта красивая местная истрийская каменная вилла с панорамным видом на море, построенная в 190…
€590,000
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Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Пореч, Хорватия
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пореч, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Продается красивая вилла общей площадью 250 м2 и ландшафтным садом 750 м2 с бассейном. На пе…
€599,000
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Вилла 4 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном в Пореч, Хорватия
Вилла 4 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном
Пореч, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 160 м²
Отдельная вилла с бассейном на двух этажах, с общей площадью 160 м2 и 1000 м2 ландшафтного с…
€620,000
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