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Производственные здания в Хорватии

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4 объекта найдено
Производство 180 м² в Racisce, Хорватия
Производство 180 м²
Racisce, Хорватия
Число комнат 1
Площадь 180 м²
Корчула, Рачишче, мы продаем бизнес-здание площадью 180 м2, похожее на маслобойню, на участк…
$173,021
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Производство 2 000 м² в Город Пула, Хорватия
Производство 2 000 м²
Город Пула, Хорватия
Площадь 2 000 м²
PULAКоммерческий зал площадью 1000 м2 с 2 кранами в коммерческой зоне для производстваИСТРИЯ…
$1,39 млн
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Производство 8 200 м² в Самобор, Хорватия
Производство 8 200 м²
Самобор, Хорватия
Число комнат 20
Площадь 8 200 м²
Самобор Производственно-складские помещения общей площадью 8 200 м2 построены в 3-х корпуса…
$6,57 млн
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TekceTekce
Производство 135 500 м² в Opcina Jalzabet, Хорватия
Производство 135 500 м²
Opcina Jalzabet, Хорватия
Площадь 135 500 м²
ВАРАЗДИН14ha Коммерческая зона для промышленности, производства и специализированных рынков …
$12,40 млн
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