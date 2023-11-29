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11 объектов найдено
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Вилла 4 спальни у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Биела, Черногория
4
260 м²
Описание Херцег Нови, район Биела. Вилла с бассейном Расстояние до моря 250м. Вид на мор…
€630,000
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Вилла 4 спальни
Биела, Черногория
4
181 м²
Продается дом в поселке Биела, Херцег Нови. Дом идеально подходит для собственного проживан…
€330,000
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Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, новое здание
Josice, Черногория
3
2
140 м²
Новая вилла расположена поселке Каменари. Из всех окон и с террасы открывается прекрасный ви…
€290,000
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с мебелью
Биела, Черногория
6
4
360 м²
3/3
D7-004. Роскошная вилла на берегу залива, Биела, Герцег Новидля продажи вилла в тихом и по…
€1,95 млн
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Дом 10 спален
Биела, Черногория
10
314 м²
NUM 4941 Продается дом в Биеле, недалеко от Герцег-Нови. Площадь дома 314 м2, площадь уч…
€560,000
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Дом
Биела, Черногория
233 м²
Дом в посёлке Биела, муниципалитет Герцег Нови. 50 метров до моря. Прекрасное место для лет…
€450,000
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Вилла 4 спальни
Биела, Черногория
4
133 м²
NUM 4162 Modern villa Panoramic view of the Bay of Kotor in Bijela, near Herceg Novi. T…
€300,000
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Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Биела, Черногория
6
2
143 м²
2
D2-168. House with panoramic view of Kotor BayThe house has a total area of 143 sqm on a p…
€378,000
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Дом 3 ванных с парковкой, с видом на море
Биела, Черногория
3
400 м²
3
D9-3003. Вид на море, род в деревне БиелаВилла очень просторная; Есть две большие террасы с …
€699,000
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Дом 5 спален с парковкой, с видом на море
Биела, Черногория
6
5
159 м²
3
D2-1039. Трехэтажный дом с прекрасным садом в БиелеБиела, Бока Которская бухта. 159м2: -150…
€450,000
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Вилла 7 спален у моря, с predostavlyaetsya VNZh
Биела, Черногория
7
710 м²
Площадь виллы: 200 м2 Площадь участка: 425 м2 Количество спален: 3 Ванных комнат: 3 Нова…
€3,50 млн
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