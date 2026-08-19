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Дома в Биеле, Черногория

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виллы
3
9 объектов найдено
Дом 6 комнат в Биела, Черногория
Дом 6 комнат
Биела, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 159 м²
Количество этажей 3
D2-1039. Трехэтажный дом с прекрасным садом в БиэлеБиела, Бока Которская бухта.159 м2: 150 м…
$514,498
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Дом 3 спальни в Биела, Черногория
Дом 3 спальни
Биела, Черногория
Количество спален 3
Площадь 162 м²
Дом на продажу в Биеле, Херцег-Нови - 162 м2Просторный семейный дом доступен для продажи в Б…
$339,414
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Дом 6 комнат в Биела, Черногория
Дом 6 комнат
Биела, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Количество этажей 2
D2-168. Дом с панорамным видом на Которский заливДом имеет общую площадь 143 кв.м на участке…
$457,332
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Вилла в Биела, Черногория
Вилла
Биела, Черногория
Площадь 350 м²
Количество этажей 4
Предлагаем купить виллу на Адриатическом побережье в Боко-Которском заливе в поселке Биела (…
$633,573
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Аталанта
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Дом 6 комнат в Биела, Черногория
Дом 6 комнат
Биела, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Этаж 3/3
Д7-004. Роскошная вилла на берегу залива, Bijela, Herceg Noviдля продажиВилла в тихом и попу…
$2,23 млн
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Дом 3 спальни в Биела, Черногория
Дом 3 спальни
Биела, Черногория
Количество спален 3
Площадь 136 м²
Местонахождение:Дом расположен в тихом и спокойном районе Биела, всего в 350 метрах от моря …
$377,485
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TekceTekce
Дом в Биела, Черногория
Дом
Биела, Черногория
Площадь 233 м²
Дом в посёлке Биела, муниципалитет Герцег Нови. 50 метров до моря. Прекрасное место для лет…
$474,367
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Вилла в Биела, Черногория
Вилла
Биела, Черногория
Количество спален 4
Площадь 260 м²
Описание Херцег Нови, район Биела. Вилла с бассейном Расстояние до моря 250м. Вид на море Пл…
$681,127
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Вилла в Биела, Черногория
Вилла
Биела, Черногория
Количество спален 7
Площадь 710 м²
Площадь виллы: 200 м2 Площадь участка: 425 м2 Количество спален: 3 Ванных комнат: 3 Новая ви…
$3,80 млн
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