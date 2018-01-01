AMM Realty

Раушан Валеев — ваш личный риелтор в Черногории. Моя специализация — недвижимость на Приморье Черногории, от Херцег-Нови до Бара.

Купля-продажа, аренда, управление вашей жилой недвижимостью. Удаленные сделки с недвижимостью в Черногории. Буду полезен при покупке объекта по вашим критериям, сдаче в аренду приобретенной недвижимости.

Опыт сопровождения инвестиционных проектов на территории Черногории.

Сотрудничество со мной убережет от нецелевых расходов и возможных ошибок при выборе объекта и работе с ним.

Предпочитаю комплексное сопровождение Покупателя от подбора объекта до заселения в его новые владения и адаптации в новых условиях в новой стране. Помогаю решать задачи и вопросы своего клиента в Черногории.

Если Вы задумались о покупке недвижимости Черногории, не стесняйтесь связаться со мной в WhatsApp / Viber: или Telegram

При знакомстве — получите 30-минутную консультацию о переезде в Черногорию и жизни в стране в подарок.