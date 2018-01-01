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AMM Realty

Черногория, A36, 108 Capital Plaza, Bulevar Dzordze Vasingtona, Podgorica, 81000
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AMM Realty
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Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2020
Языки общения
Языки общения
English, Crnogorski
Веб-сайт
Веб-сайт
www.ammrealty.me/en
Описание

Добро пожаловать в AMM Realty - Asset Management Montenegro.
Эксперты по продажам, аренде, поиску, инвестициям и юридическим консультациям в Черногории. Чтобы купить или продать недвижимость, позвоните нам. Мы проведем вас через процесс от первоначального контакта до конца вашей транзакции и предложим вам послепродажное обслуживание, а также управление недвижимостью. Более 50 лет совместной экспертизы недвижимости.

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Раушан Валеев — ваш личный риелтор в Черногории. Моя специализация — недвижимость на Приморье Черногории, от Херцег-Нови до Бара.

 

Купля-продажа, аренда, управление вашей жилой недвижимостью. Удаленные сделки с недвижимостью в Черногории. Буду полезен при покупке объекта по вашим критериям, сдаче в аренду приобретенной недвижимости.

Опыт сопровождения инвестиционных проектов на территории Черногории.

 

Сотрудничество со мной убережет от нецелевых расходов и возможных ошибок при выборе объекта и работе с ним.

Предпочитаю комплексное сопровождение Покупателя от подбора объекта до заселения в его новые владения и адаптации в новых условиях в новой стране. Помогаю решать задачи и вопросы своего клиента в Черногории.

 

Если Вы задумались о покупке недвижимости Черногории, не стесняйтесь связаться со мной в WhatsApp / Viber: или Telegram

При знакомстве — получите 30-минутную консультацию о переезде в Черногорию и жизни в стране в подарок.

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Наша опытная многоязычная команда имеет проверенный и постоянный послужной список, который включает более 500 успешных сделок на сегодняшний день. Мы обязуемся делать все возможное, чтобы предоставить клиентам исключительное обслуживание в сфере недвижимости.

Для более крупных проектов мы сотрудничаем с клиентами для разработки и реализации индивидуальной маркетинговой стратегии с полным спектром услуг, используя наши отношения с традиционными и новыми СМИ - объединяя самые умные идеи для продажи недвижимости. На протяжении многих лет члены нашей команды оказывали услуги практически всем крупным инвесторам, уже находящимся в Черногории, правительству и сфере банковского дела.

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