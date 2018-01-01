AMM Realty
Черногория, A36, 108 Capital Plaza, Bulevar Dzordze Vasingtona, Podgorica, 81000
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
2020
Языки общения
English, Crnogorski
Веб-сайт
Описание
Добро пожаловать в AMM Realty - Asset Management Montenegro.
Эксперты по продажам, аренде, поиску, инвестициям и юридическим консультациям в Черногории. Чтобы купить или продать недвижимость, позвоните нам. Мы проведем вас через процесс от первоначального контакта до конца вашей транзакции и предложим вам послепродажное обслуживание, а также управление недвижимостью. Более 50 лет совместной экспертизы недвижимости.
Квартиры
Коммерческая недвижимость
Земельные участки
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