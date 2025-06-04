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Дома с бассейном в Македонии и Фракии, Греция

Салоники
11
Kassandra Municipality
1295
Kassandra Municipal Unit
696
Pallini Municipal Unit
609
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181 объект найдено
Коттедж 3 комнаты в Каллитеа, Греция
Коттедж 3 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 128 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 128 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на…
$502,897
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Grekodom Development
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Вилла в Палиури, Греция
Вилла
Палиури, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
$470,385
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Вилла 6 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Вилла 6 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 175 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
$625,828
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Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Криопиги, Греция
Коттедж 4 комнаты
Криопиги, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$584,496
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Grekodom Development
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Вилла 8 комнат в Thermi, Греция
Вилла 8 комнат
Thermi, Греция
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 850 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 850 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты в Криопиги, Греция
Вилла 4 комнаты
Криопиги, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 220 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
$670,530
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Grekodom Development
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Вилла 5 комнат в Палиури, Греция
Вилла 5 комнат
Палиури, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажная вилла площадью 160 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
$626,246
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Grekodom Development
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Вилла 5 комнат в Палиури, Греция
Вилла 5 комнат
Палиури, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажная вилла площадью 160 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
$626,246
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Grekodom Development
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Вилла 11 комнат в Пефкохори, Греция
Вилла 11 комнат
Пефкохори, Греция
Число комнат 11
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 3 250 м²
Количество этажей 3
Роскошная вилла, окруженная участком площадью 3 акра с панорамным видом на окрестности и сре…
$619,322
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Stegi Real Estate
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Вилла 9 комнат в Ханиотис, Греция
Вилла 9 комнат
Ханиотис, Греция
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пер…
$1,56 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Thermi, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Thermi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Этаж 2/3
Продается таунхаус площадью 149 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
$741,285
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Коттедж 3 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Коттедж 3 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
$626,246
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Grekodom Development
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Вилла 7 комнат в Agia Triada, Греция
Вилла 7 комнат
Agia Triada, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 460 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 460 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$1,26 млн
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Коттедж 6 комнат в Plagiari, Греция
Коттедж 6 комнат
Plagiari, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 380 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$1,10 млн
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Вилла 6 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Вилла 6 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж -2
Продается 3-этажная вилла площадью 180 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Под…
$515,102
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Вилла 5 комнат в Палиури, Греция
Вилла 5 комнат
Палиури, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 935 м²
Количество этажей 3
Жилая площадь – 135 м2 Общая площадь земли – 800 м2 Описание недвижимости: Гостиная – кух…
$696,178
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Stegi Real Estate
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Вилла 4 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Вилла 4 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Под…
$1,90 млн
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Вилла 7 комнат в Макригиалос, Греция
Вилла 7 комнат
Макригиалос, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из о…
$730,620
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Коттедж 1 комната в Neo Rysio, Греция
Коттедж 1 комната
Neo Rysio, Греция
Число комнат 1
Площадь 440 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 440 кв.м в центральной Греции. У объекта есть камин. К …
$1,36 млн
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Таунхаус 5 комнат в Ханиотис, Греция
Таунхаус 5 комнат
Ханиотис, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 187 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$480,546
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Таунхаус 6 комнат в Thermi, Греция
Таунхаус 6 комнат
Thermi, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольны…
$614,432
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Вилла 6 комнат в Thermi, Греция
Вилла 6 комнат
Thermi, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Этаж 1/4
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительс…
$1,88 млн
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Вилла 1 комната в Палиури, Греция
Вилла 1 комната
Палиури, Греция
Число комнат 1
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 210 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из окон откры…
$683,299
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Таунхаус 4 комнаты в Никити, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стр…
$629,490
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Вилла 8 комнат в Platamonas, Греция
Вилла 8 комнат
Platamonas, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Количество этажей 5
Продается 5-этажная вилла площадью 500 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. …
$834,995
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Вилла 8 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла 8 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 740 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 740 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
$4,17 млн
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Вилла 7 комнат в Пефкохори, Греция
Вилла 7 комнат
Пефкохори, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажная вилла площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
$838,162
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Вилла 5 комнат в Neo Rysio, Греция
Вилла 5 комнат
Neo Rysio, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 610 м²
Этаж 5/1
Продается 5-этажная вилла площадью 610 кв.м в пригороде города Салоники. Подвал состоит из о…
$678,433
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Вилла 8 комнат в Plagiari, Греция
Вилла 8 комнат
Plagiari, Греция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 600 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительс…
$2,61 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$386,185
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Типы недвижимости в Македонии и Фракии

виллы
коттеджи
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Македонии и Фракии, Греция

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