Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Thessaloniki
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Municipality of Thessaloniki, Греция

Салоники
14
Thessaloniki Municipal Unit
16
16 объектов найдено
Вилла в Municipality of Thessaloniki, Греция
Вилла
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
ПРОДАЕТСЯ: Дом 105 кв.м. – Верхний город (Ано Поли), Салоники В самом сердце живописного …
$293,112
Оставить заявку
Вилла в Municipality of Thessaloniki, Греция
Вилла
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 105 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спал…
$431,146
Оставить заявку
Вилла в Municipality of Thessaloniki, Греция
Вилла
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на город. …
$297,142
Оставить заявку
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Thessaloniki, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 127 кв.м в Салониках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
$462,324
Оставить заявку
Таунхаус в Municipality of Thessaloniki, Греция
Таунхаус
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Этаж 2/8
Продается таунхаус площадью 149 кв.м в Салониках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
$815,683
Оставить заявку
Коттедж 6 комнат в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит…
$711,238
Оставить заявку
Estate Service 24Estate Service 24
Коттедж 3 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 3
Площадь 120 м²
ПРОДАЕТСЯ: Дом 105 кв.м. – Верхний город (Ано Поли), Салоники В самом сердце живописного …
$292,610
Оставить заявку
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 7/7
Продается таунхаус площадью 106 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Восьмой …
$479,881
Оставить заявку
Таунхаус в Municipality of Thessaloniki, Греция
Таунхаус
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Этаж 5/6
Продается таунхаус площадью 127 кв.м в Салониках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
$460,278
Оставить заявку
Atlas PropertyAtlas Property
Дом 3 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Дом 3 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 230 м²
Драма, 5 км драма Кавала: Дом 230 кв.м. 3 уровня построен на участке площадью 500 кв.м. Он с…
$440,237
Оставить заявку
Коттедж 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 1
Площадь 80 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на город. …
$298,462
Оставить заявку
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Этаж 2/8
Продается таунхаус площадью 149 кв.м в Салониках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
$819,309
Оставить заявку
Таунхаус в Municipality of Thessaloniki, Греция
Таунхаус
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 7/7
Продается таунхаус площадью 106 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Восьмой …
$477,757
Оставить заявку
Вилла в Municipality of Thessaloniki, Греция
Вилла
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 3
Продается ветхое жилье, 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит…
$713,337
Оставить заявку
Коттедж 5 комнат в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 105 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спал…
$433,063
Оставить заявку
Вилла 7 комнат в Municipality of Thessaloniki, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 7
Площадь 460 м²
Эта роскошная уединенная вилла с панорамным видом и просторным приусадебным участком располо…
$813,563
Оставить заявку

Типы недвижимости в Municipality of Thessaloniki

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в Municipality of Thessaloniki, Греция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти