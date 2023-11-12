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Neoi Epivates
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Дома в Neoi Epivates, Греция
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19 объектов найдено
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Таунхаус 3 спальни
Neoi Epivates, Греция
4
1
101 м²
-1/3
Продается таунхаус площадью 101 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€178,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на горы
Neoi Epivates, Греция
5
1
180 м²
4
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€250,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Neoi Epivates, Греция
4
1
120 м²
4/3
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 1 у…
€210,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Neoi Epivates, Греция
4
1
120 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
Цена по запросу
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Neoi Epivates, Греция
6
1
240 м²
3
Район :Ней Епиватес
€390,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Neoi Epivates, Греция
4
1
126 м²
3
Продается таунхаус площадью 126 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€110,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Neoi Epivates, Греция
4
480 м²
-1
Agia Triada ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 1 Гостиная 2 Кухня 5 Ванная 5 WC Площадь: 480 m2, 3 У…
€1,30 млн
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с furnishings
Neoi Epivates, Греция
4
1
94 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 94 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…
€170,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Neoi Epivates, Греция
4
5
480 м²
Код недвижимости: HPS92 - Вилла на продажу в Thermaikos Agia Triada для € 1.300.000. Это 480…
€1,30 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Neoi Epivates, Греция
7
3
500 м²
2
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€800,000
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Neoi Epivates, Греция
1
1
На продажу выставленыдва автономных одинаковых дома площадью 250 кв.м, которые расположены н…
€550,000
Рекомендовать
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Neoi Epivates, Греция
7
3
280 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м в Салониках. Подвальный этаж состоит из 2 спал…
€390,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на море, с furnishings
Neoi Epivates, Греция
6
2
220 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€1,10 млн
Рекомендовать
Таунхаус 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Neoi Epivates, Греция
7
4
163 м²
1
Продается таунхаус площадью 163 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
€260,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Neoi Epivates, Греция
7
2
350 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€450,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на море, с furnishings
Neoi Epivates, Греция
7
4
380 м²
1
Продается 4-этажный коттедж площадью 380 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€410,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Neoi Epivates, Греция
6
2
230 м²
1
Продается таунхаус площадью 230 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€290,000
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Коттедж 6 спален с видом на горы, с furnishings
Neoi Epivates, Греция
8
4
450 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 450 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€1,75 млн
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Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Neoi Epivates, Греция
7
2
300 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€550,000
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