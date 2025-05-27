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Дома с садом в Македонии и Фракии, Греция

Салоники
11
Kassandra Municipality
1300
Kassandra Municipal Unit
695
Pallini Municipal Unit
614
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39 объектов найдено
Дом 1 спальня в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 1 спальня
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Кодекс недвижимости: 11466 - Дом для продажи в Thasos Koinira за 230 000 евро. Это 40 кв. Ме…
$240,699
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Дом в Каллирахи, Греция
Дом
Каллирахи, Греция
Кодекс недвижимости: 11541 - Дом для продажи в Thasos Kallirachi за 335,000 евро. Это 135 кв…
$350,584
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Дом 5 спален в Скала Сотирос, Греция
Дом 5 спален
Скала Сотирос, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Кодекс недвижимости: 11453 - Дом для продажи в Thasos Skala Sotiros за 300 000 евро. Это 262…
$313,956
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Дом в Thassos Municipality, Греция
Дом
Thassos Municipality, Греция
Кодекс недвижимости: 11222 - Дом для продажи в Thasos Sotiras за эксклюзивность в 40 000 евр…
$41,861
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Дом 3 спальни в Скала Калирахис, Греция
Дом 3 спальни
Скала Калирахис, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Имущественный кодекс: 11676 - Дом для продажи в Тасос Скала Каллирачис за 380 000 евро. Этот…
$430,962
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Дом 5 спален в Скала Сотирос, Греция
Дом 5 спален
Скала Сотирос, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Кодекс недвижимости: 11651 - Дом для продажи в Thasos Skala Sotiros за 310 000 евро. Это 164…
$324,421
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Дом 2 спальни в Элефтеруполис, Греция
Дом 2 спальни
Элефтеруполис, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Кодекс недвижимости: 11399 - Дом для продажи в Eleftheroupoli Chrisokastro за 280 000 евро. …
$293,025
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Вилла 4 комнаты в Афитос, Греция
Вилла 4 комнаты
Афитос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Количество этажей 3
Вилла с выходом к  пляжу 📍 Халкидики, Кассандра 🇬🇷 170 м² Комнаты: 4 Спален: 3 В…
$786,677
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Дом в Thassos Municipality, Греция
Дом
Thassos Municipality, Греция
Код имущества: 11398 - Maisonette для продажи в Thasos Mikros Prinos за 120 000 евро. Это 96…
$125,582
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Дом 3 спальни в Каллирахи, Греция
Дом 3 спальни
Каллирахи, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Кодекс недвижимости: 11633 - Дом для продажи в 520 000 евро. Это 120 кв. Меблированный дом с…
$544,190
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Дом 2 спальни в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 2 спальни
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Имущественный код: 11426 - Maisonette Продажа в Thasos Chrisi Ammoudia за 300 000 евро. Этот…
$341,094
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Дом 1 спальня в Thassos Municipality, Греция
Дом 1 спальня
Thassos Municipality, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Property Code: 11119 - House FOR SALE in Thasos Mikros Prinos for € 48.000 Exclusivity. Thi…
$50,233
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Коттедж 5 комнат в Криопиги, Греция
Коттедж 5 комнат
Криопиги, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
🌟 Шикарный коттедж на первой линии моря, 2  этажа  площадью 140 кв.м на полуострове Кассандр…
$463,994
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Зарубежная недвижимость
Языки общения
English, Русский
Дом 3 спальни в Thassos Municipality, Греция
Дом 3 спальни
Thassos Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Кодекс недвижимости: 11653 - Дом для продажи в Thasos Astrida за 280 000 евро. Это 70 кв. Ме…
$293,025
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Дом 2 спальни в Скала Калирахис, Греция
Дом 2 спальни
Скала Калирахис, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Кодекс недвижимости: 11638 - Дом для продажи в Thasos Skala Kallirachis за 235,000 евро. Это…
$255,045
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Дом 1 спальня в Thassos Municipality, Греция
Дом 1 спальня
Thassos Municipality, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Кодекс недвижимости: 11515 - Дом для продажи в Thasos Mikros Prinos за 75,000 евро. Это 60 к…
$78,489
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Дом 5 спален в Скала Калирахис, Греция
Дом 5 спален
Скала Калирахис, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Имущественный кодекс: 11524 - Дом для продажи в Тасос Скала Каллирачис за 800 000 евро. Этот…
$885,696
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Дом 3 спальни в Теологос, Греция
Дом 3 спальни
Теологос, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Кодекс недвижимости: 11683 - Дом для продажи в Thasos Theologos за 120 000 евро. Это 80 кв. …
$129,784
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Вилла в Скала Фоуркас, Греция
Вилла
Скала Фоуркас, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Вилла с частным садом площадью 500 м2 и частным бассейном в Криопиги, Кассандра, Халкидики …
Цена по запросу
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Дом 2 спальни в Thassos Municipality, Греция
Дом 2 спальни
Thassos Municipality, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
It is a stone house of two levels in Aliki on Thassos island with a total area of ​​72 sq.m…
$412,205
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Вилла в Каландра, Греция
Вилла
Каландра, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Living the high life: In Kallandra Halkidiki, worlds of premium living are created, leaving …
$2,72 млн
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Вилла в Палиури, Греция
Вилла
Палиури, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
$470,385
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Дом в Потамья, Греция
Дом
Потамья, Греция
Кодекс недвижимости: 11618 - Дом для продажи в Thasos Potamia за 100 000 евро. Это 130 кв. …
$104,652
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Вилла в Агия Параскеви, Греция
Вилла
Агия Параскеви, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
$542,747
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Дом 3 спальни в Thassos Municipality, Греция
Дом 3 спальни
Thassos Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Кодекс недвижимости: 11605 - Дом для продажи в Thasos Panagia за 150 000 евро. Это 140 кв. М…
$156,978
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Дом 3 спальни в Тасос, Греция
Дом 3 спальни
Тасос, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Код собственности: 11408 - Maisonette Продажа в Thasos Limenas за 300 000 евро. Этот 157 кв.…
$341,120
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Вилла в Криопиги, Греция
Вилла
Криопиги, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Фантастическая современная вилла с тремя спальнями и панорамным видом на море. Этот традицио…
$489,172
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Дом в Thassos Municipality, Греция
Дом
Thassos Municipality, Греция
Кодекс недвижимости: 11708 - Дом для продажи в Thasos Astrida за 85,000 евро. Это 89 кв. Дом…
$89,067
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Дом 4 спальни в Скала Рахонио, Греция
Дом 4 спальни
Скала Рахонио, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Кодекс недвижимости: 11599 - Maisonette для продажи в Thasos Skala Rachoniou за 330 000 евро…
$345,351
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Дом 2 спальни в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 2 спальни
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Код имущества: 11291 - Maisonette для продажи за 220 000 евро. Это 82 кв. Maisonette состоит…
$230,234
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Типы недвижимости в Македонии и Фракии

виллы
коттеджи
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Македонии и Фракии, Греция

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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