Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Thessaloniki Municipal Unit
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Thessaloniki Municipal Unit, Греция

;
Салоники
22
8 объектов найдено
Дуплекс 1 спальня в Municipality of Thessaloniki, Греция
Дуплекс 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Количество этажей 5
Двухуровневая квартира с одной спальней площадью 72 м² полностью меблирована после капитальн…
$291 855
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Vista Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коттедж
Municipality of Thessaloniki, Греция
Площадь 80 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на город. …
$301 081
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Municipality of Thessaloniki, Греция
Таунхаус
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 2
Площадь 149 м²
Продается таунхаус площадью 149 кв.м в Салониках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
$826 496
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
It Is RealtyIt Is Realty
Коттедж в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коттедж
Municipality of Thessaloniki, Греция
Площадь 70 м²
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в Салониках. Коттедж состоит из 2…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 2 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 2
Площадь 50 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 50 кв.м в Салониках. Коттедж состоит из 2 спальных комн…
$184 502
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Municipality of Thessaloniki, Греция
Таунхаус
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 4
Площадь 200 м²
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в Салониках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
$619 872
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
TekceTekce
Дом 3 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Дом 3 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 230 м²
Драма, 5 км драма Кавала: Дом 230 кв.м. 3 уровня построен на участке площадью 500 кв.м. Он с…
$440 237
Оставить заявку
Вилла 7 комнат в Municipality of Thessaloniki, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 7
Площадь 460 м²
Эта роскошная уединенная вилла с панорамным видом и просторным приусадебным участком располо…
$813 563
Оставить заявку

Типы недвижимости в Thessaloniki Municipal Unit

коттеджи

Параметры недвижимости в Thessaloniki Municipal Unit, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти