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Дома в Thessaloniki Municipal Unit, Греция

коттеджи
8
14 объектов найдено
Дом 3 спальни с парковкой, с ландшафтным дизайном в Municipality of Thessaloniki, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с ландшафтным дизайном
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 3
Площадь 138 м²
Этаж 5
Kato Toumpa ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 138 m2, 2 Уровни,…
€420,000
Коттедж 6 комнат с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коттедж 6 комнат с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 6
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 170 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на море. …
€700,000
Дом 3 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Дом 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Property Code: HPS3298 - House FOR SALE in Thessaloniki Kato Toumpa for €420.000 . This 138 …
€420,000
Таунхаус 3 спальни с лифтом в Municipality of Thessaloniki, Греция
Таунхаус 3 спальни с лифтом
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 4
Charilaou ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 172 m2, , …
€260,000
Дом 4 комнаты с Spalni в Municipality of Thessaloniki, Греция
Дом 4 комнаты с Spalni
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Продается отдельно стоящий дом в Амисиане, Элефтеруполи префектуры Кавала, за 70 000 евро (Л…
€70,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Thessaloniki, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Пятый эт…
€1,55 млн
Коттедж 7 спален с furnishings в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коттедж 7 спален с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 320 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из 2 спаль…
€800,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 245 м²
Количество этажей 1
Продается 5-этажный коттедж площадью 245 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной к…
€650,000
Коттедж 2 спальни с видом на город, с furnishings в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на город, с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м в Салониках. Второй этаж состоит из гостиной, …
€200,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной с…
€550,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной клад…
€320,000
Коттедж 4 спальни с furnishings в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коттедж 4 спальни с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит…
€480,000
Коттедж 4 спальни с furnishings в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коттедж 4 спальни с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 255 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 255 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных…
€450,000
Вилла 7 комнат с ванной в Municipality of Thessaloniki, Греция
Вилла 7 комнат с ванной
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 7
Площадь 460 м²
Эта роскошная уединенная вилла с панорамным видом и просторным приусадебным участком распо…
€750,000

Параметры недвижимости в Thessaloniki Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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