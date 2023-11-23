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11 объектов найдено
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Дом 3 спальни с WC
Тасос, Греция
3
3
Property Code: 11387 - Maisonette FOR SALE in Thasos Limenas for €310.000 . This 164 sq. m. …
€310,000
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Дом 3 спальни с хранение, с WC
Тасос, Греция
3
3
Property Code: 11385 - Maisonette FOR SALE in Thasos Limenas for €275.000 . This 157 sq. m. …
€275,000
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Дом 3 спальни с садом, с хранение, с WC
Тасос, Греция
3
3
Property Code: 11379 - Maisonette FOR SALE in Thasos Limenas for €290.000 . This 157 sq. m. …
€290,000
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Дом 1 спальня с мебелью, с камином, с AC
Тасос, Греция
1
1
Property Code: 11289 - House FOR SALE in Thasos Limenas for €60.000 . This 35 sq. m. furnish…
€60,000
1
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Дом 8 спален с мебелью, с садом, с камином
Тасос, Греция
8
7
Код недвижимости: 1985 - Дом на продажу в Тасос Лименас за € 470.000. Это 326 кв. м. Дом сос…
€470,000
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Дом 4 комнаты с Spalni
Тасос, Греция
4
3
200 м²
Продается уникальный и роскошный отдельно стоящий дом в Лименах, Тассос 200 кв.м. на участке…
€360,000
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Дом 3 комнаты под аренду
Тасос, Греция
3
3
150 м²
2
Продается в Лименас Тасос в прекрасном месте на природе односемейного дома 150 кв. на 3 уров…
€350,000
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Дом 3 спальни с мебелью, с гаражом
Тасос, Греция
3
3
Property Code: 1458 - House FOR SALE in Thasos Limenas for €290.000. This 160 sq. m. House …
€290,000
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Дом 6 спален с мебелью, с гаражом, с садом
Тасос, Греция
6
3
Трехэтажный отдельно стоящий дом TAG1 площадью 300 кв.м. в Лименас. На первом этаже располож…
€300,000
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Дом 5 спален с мебелью, с гаражом, с садом
Тасос, Греция
5
1
Мезонет двух уровней общей площадью 145 кв.м. по периметру нет удобных балконов и террас и з…
€300,000
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Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Тасос, Греция
6
1
250 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из 2 спа…
€220,000
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