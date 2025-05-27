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Дома с гаражом в Македонии и Фракии, Греция

Салоники
11
Kassandra Municipality
1300
Kassandra Municipal Unit
695
Pallini Municipal Unit
614
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46 объектов найдено
Дом 2 спальни в Скала Сотирос, Греция
Дом 2 спальни
Скала Сотирос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
PropertyCode: 11591 MaisonetteTetteForsaleInthasosskalasotirosfor € 190.000.This72sq.m.maiso…
$198,839
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Дом 1 спальня в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 1 спальня
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Кодекс недвижимости: 11466 - Дом для продажи в Thasos Koinira за 230 000 евро. Это 40 кв. Ме…
$240,699
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Дом в Каллирахи, Греция
Дом
Каллирахи, Греция
Кодекс недвижимости: 11541 - Дом для продажи в Thasos Kallirachi за 335,000 евро. Это 135 кв…
$350,584
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Дом 5 спален в Скала Сотирос, Греция
Дом 5 спален
Скала Сотирос, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Кодекс недвижимости: 11453 - Дом для продажи в Thasos Skala Sotiros за 300 000 евро. Это 262…
$313,956
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Дом 3 спальни в Скала Калирахис, Греция
Дом 3 спальни
Скала Калирахис, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Имущественный кодекс: 11676 - Дом для продажи в Тасос Скала Каллирачис за 380 000 евро. Этот…
$430,962
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Дом 2 спальни в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 2 спальни
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Имущественный кодекс: 11672 - Дом для продажи в Тасосе Криси Акти за €180 000. Это 74 кв. м.…
$203,346
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Дом 5 спален в Скала Сотирос, Греция
Дом 5 спален
Скала Сотирос, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Кодекс недвижимости: 11651 - Дом для продажи в Thasos Skala Sotiros за 310 000 евро. Это 164…
$324,421
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Вилла 7 комнат в Ханиотис, Греция
Вилла 7 комнат
Ханиотис, Греция
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 110 м²
Количество этажей 2
Расположение – Ханиоти (500 метров от моря) Роскошная резиденция с умопомрочительным видо…
$700,525
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Вилла в Ханиотис, Греция
Вилла
Ханиотис, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 750 м²
Built in 1981, An entertainer masterpiece, timeless design on the sea in Kassandria Halkidik…
$4,43 млн
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Особняк 5 спален в Каландра, Греция
Особняк 5 спален
Каландра, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 8
Количество этажей 3
Situated in a magnificent setting the estate villa in Posidi built-in 2007  offers 1,800 sq …
$10,98 млн
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Дом 1 спальня в Мариес, Греция
Дом 1 спальня
Мариес, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Код недвижимости: 11093 - Дом для продажи в Тасос Марис для € 46.000. Это 88 кв. Дом построе…
$47,093
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Дом 2 спальни в Элефтеруполис, Греция
Дом 2 спальни
Элефтеруполис, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Кодекс недвижимости: 11399 - Дом для продажи в Eleftheroupoli Chrisokastro за 280 000 евро. …
$293,025
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Таунхаус в Ханиотис, Греция
Таунхаус
Ханиотис, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Stunning new home in Halkidiki with this stunning stone-built complex of gated homes. This s…
$449,555
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Дом в Thassos Municipality, Греция
Дом
Thassos Municipality, Греция
Код имущества: 11398 - Maisonette для продажи в Thasos Mikros Prinos за 120 000 евро. Это 96…
$125,582
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Дом 3 спальни в Каллирахи, Греция
Дом 3 спальни
Каллирахи, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Кодекс недвижимости: 11633 - Дом для продажи в 520 000 евро. Это 120 кв. Меблированный дом с…
$544,190
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Дом 2 спальни в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 2 спальни
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Имущественный код: 11426 - Maisonette Продажа в Thasos Chrisi Ammoudia за 300 000 евро. Этот…
$341,094
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Дом 2 спальни в Мариес, Греция
Дом 2 спальни
Мариес, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Имущественный кодекс: 11581 - Дом для продажи в Тасос Мариес за € 75.000. Этот 130 кв. м. ме…
$84,635
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Коттедж 5 комнат в Криопиги, Греция
Коттедж 5 комнат
Криопиги, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
🌟 Шикарный коттедж на первой линии моря, 2  этажа  площадью 140 кв.м на полуострове Кассандр…
$463,994
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Зарубежная недвижимость
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Дом 3 спальни в Thassos Municipality, Греция
Дом 3 спальни
Thassos Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Кодекс недвижимости: 11653 - Дом для продажи в Thasos Astrida за 280 000 евро. Это 70 кв. Ме…
$293,025
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Дом 2 спальни в Скала Калирахис, Греция
Дом 2 спальни
Скала Калирахис, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Кодекс недвижимости: 11638 - Дом для продажи в Thasos Skala Kallirachis за 235,000 евро. Это…
$255,045
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Дом 1 спальня в Thassos Municipality, Греция
Дом 1 спальня
Thassos Municipality, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Кодекс недвижимости: 11515 - Дом для продажи в Thasos Mikros Prinos за 75,000 евро. Это 60 к…
$78,489
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Дом 2 спальни в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 2 спальни
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Код собственности: 11424 - Maisonette Продается в Thasos Chrisi Акти за €267,500. Этот 107 к…
$304,142
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Дом 5 спален в Скала Калирахис, Греция
Дом 5 спален
Скала Калирахис, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Имущественный кодекс: 11524 - Дом для продажи в Тасос Скала Каллирачис за 800 000 евро. Этот…
$885,696
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Дом 6 комнат в Ханиотис, Греция
Дом 6 комнат
Ханиотис, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
ЖИЗНЬРасположение - Chanioti (800 метров от моря)Двухэтажная квартира на продажу. Maisonette…
$556,899
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Агентство
Stegi Real Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Дом 2 спальни в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 2 спальни
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Код собственности: 11428 - Maisonette Продажа в Thasos Chrisi Akti за 250 000 евро. Этот 101…
$284,267
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Дом 2 спальни в Thassos Municipality, Греция
Дом 2 спальни
Thassos Municipality, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
It is a stone house of two levels in Aliki on Thassos island with a total area of ​​72 sq.m…
$412,205
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Дом 3 спальни в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 3 спальни
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Имущественный кодекс: 11547 — Maisonette for Sale в Тасо-Криси Акти за 290 000 евро. Этот 95…
$325,501
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Вилла 10 комнат в Пефкохори, Греция
Вилла 10 комнат
Пефкохори, Греция
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 886 м²
Количество этажей 3
Резиденция ОПИСАНИЕ Расположение - Пефкохори (первая от моря)   Исключительная вилла на …
$2,01 млн
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Stegi Real Estate
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Дом в Потамья, Греция
Дом
Потамья, Греция
Кодекс недвижимости: 11618 - Дом для продажи в Thasos Potamia за 100 000 евро. Это 130 кв. …
$104,652
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Дом 3 спальни в Тасос, Греция
Дом 3 спальни
Тасос, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Код собственности: 11408 - Maisonette Продажа в Thasos Limenas за 300 000 евро. Этот 157 кв.…
$341,120
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Типы недвижимости в Македонии и Фракии

виллы
коттеджи
таунхаусы
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Параметры недвижимости в Македонии и Фракии, Греция

с садом
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с видом на море
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