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Дома в Toroni Municipal Unit, Греция

виллы
11
коттеджи
6
20 объектов найдено
Вилла 8 комнат в Торони, Греция
Вилла 8 комнат
Торони, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 255 м²
Этаж 1/4
Продается 3-этажная вилла площадью 255 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
$1,57 млн
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
$313,123
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Дом 9 спален в Торони, Греция
Дом 9 спален
Торони, Греция
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Эта вилла расположена в деревне Торони и находится всего в 250 метрах от пляжа. 3-этажный д…
$463,126
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Коттедж 8 комнат в Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 220 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
$782,285
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Grekodom Development
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Коттедж 2 комнаты в Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 2 комнаты
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 45 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Котт…
$178,808
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Вилла в Торони, Греция
Вилла
Торони, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 299 м²
Имущественный код: HPS4694 - Villa FOR SALE в Toroni Center за €900,000. Это 299 кв. м. Вилл…
$987,925
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Дом 2 спальни в Торони, Греция
Дом 2 спальни
Торони, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 3
Эти полностью меблированные мезонеты расположены в живописной деревне под названием Торони в…
$231,563
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 132 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 132 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
Цена по запросу
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Вилла 6 комнат в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
Цена по запросу
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Коттедж 3 комнаты в Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Котт…
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Проект "ИРО" Двухэтажная вилла имеет площадь 150 кв.м. На первом этаже расположены просторна…
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
Цена по запросу
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Дом 6 спален в Торони, Греция
Дом 6 спален
Торони, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Дом расположен перед пляжем в Порту-Куфо, который является одним из самых живописных районов…
$1,69 млн
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Коттедж 8 комнат в Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 215 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 215 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Цена по запросу
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Количество этажей 1
Продается Дом для Отдыха 97 кв.м в Ситонии, Халкидики – Всего 700 м до Пляжа с Голубым Флаго…
$283,783
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Вилла в Торони, Греция
Вилла
Торони, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 299 м²
PropertyCode:HPS4693-VillaFORSALEinToroniCenterfor€900.000.This299sq.m.Villaconsistsof3level…
$932,454
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Вилла в Торони, Греция
Вилла
Торони, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Код объекта: HPS5405-ВиллаПРОДАЕТСЯвToroniCenterза€500.000.Этамеблированнаявиллаплощадью175к…
$512,460
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Вилла в Торони, Греция
Вилла
Торони, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 309 м²
PropertyCode:HPS4692-VillaFORSALEinToroniCenterfor€1.200.000.This309sq.m.Villaconsistsof3lev…
$1,24 млн
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Вилла 7 комнат в Торони, Греция
Вилла 7 комнат
Торони, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажная вилла площадью 175 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
Цена по запросу
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Вилла 8 комнат в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла 8 комнат
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 215 м²
Количество этажей 3
Роскошная вилла в живописной бухте на Ситонии, Халкидики. + апартаменты с отдельным входом д…
$2,29 млн
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Зарубежная недвижимость
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Параметры недвижимости в Toroni Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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