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Дома в Pylaia Municipal Unit, Греция

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19 объектов найдено
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 4/1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольны…
€350,000
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Вилла в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Код недвижимости: HPS4527 — Вилла НА ПРОДАЖУ в Пилеа Пурнари за 1 100 000 евро. Это 300 кв.м…
€1,10 млн
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Таунхаус 5 комнат с видом на город в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 5 комнат с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
€360,000
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Таунхаус 6 комнат с видом на город в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 6 комнат с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 207 м²
Количество этажей 1
€530,000
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Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 1
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
Продается 1-этажная вилла площадью 280 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на море. У …
€1,20 млн
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Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 1
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
Продается 1-этажная вилла площадью 280 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на море. У …
€1,20 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 1 комната в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 1
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 270 кв.м в Салониках
€215,000
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Дом в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Дом
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 380 м²
Property Code: HPS2755 - House FOR SALE in Chortiatis Center for €2.000.000 . This 380 sq. m…
€2,00 млн
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Таунхаус 7 комнат с видом на город в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 7 комнат с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
€340,000
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Коттедж 1 комната в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 1
Площадь 499 м²
Количество этажей 1
Продается четырехэтажный коттедж в одном из престижных районов г. Салоники. Цокольный этаж и…
€530,000
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
€490,000
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Таунхаус 7 комнат с видом на горы, с видом на город в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 7 комнат с видом на горы, с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольны…
€320,000
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Вилла 8 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 8 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 740 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 740 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
€4,00 млн
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Вилла 6 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 6 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 1000 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спаль…
€4,00 млн
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Коттедж 7 комнат с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коттедж 7 комнат с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 380 м²
Количество этажей 1
Продается 5-этажный коттедж площадью 380 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€600,000
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Вилла 13 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на город в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Вилла 13 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 13
Площадь 1 100 м²
Количество этажей 4
Предлагаем Вашему вниманию виллу площадью 1100 кв.м на участке 2800 кв.м. в элитном районе г…
€4,00 млн
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Таунхаус 4 комнаты с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 комнаты с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
€1,50 млн
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Дом 7 комнат в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Дом 7 комнат
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 7
Площадь 460 м²
For sale a 4-storey unfinished house of 460 m² in Panorama
€550,000
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Дом 5 комнат в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Дом 5 комнат
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 5
Площадь 400 м²
For sale a 3-storey detached house of 400 m² in Panorama
€900,000
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Параметры недвижимости в Pylaia Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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