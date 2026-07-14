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Дома в Ормилии, Греция

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коттеджи
3
таунхаусы
9
14 объектов найдено
Дом 3 спальни в Ормилия, Греция
Дом 3 спальни
Ормилия, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
Этаж 1/1
Дом расположен в деревне Ормилия в 6,1 км от пляжа в Псакудии. Есть частный сад 550 кв. метр…
$227,903
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Таунхаус в Ормилия, Греция
Таунхаус
Ормилия, Греция
Количество спален 2
Площадь 55 м²
Продается таунхаус площадью 55 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
$226,956
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Таунхаус в Ормилия, Греция
Таунхаус
Ормилия, Греция
Количество спален 3
Площадь 95 м²
Продается таунхаус площадью 95 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
$324,695
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OkeaskOkeask
Таунхаус в Ормилия, Греция
Таунхаус
Ормилия, Греция
Площадь 55 м²
Продается таунхаус площадью 55 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стро…
$226,956
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Вилла в Ормилия, Греция
Вилла
Ормилия, Греция
Количество спален 2
Площадь 300 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цокол…
$2,13 млн
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Таунхаус в Ормилия, Греция
Таунхаус
Ормилия, Греция
Количество спален 4
Площадь 180 м²
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
$200,720
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TekceTekce
Таунхаус в Ормилия, Греция
Таунхаус
Ормилия, Греция
Площадь 55 м²
Продается таунхаус площадью 55 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стро…
$226,956
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Таунхаус в Ормилия, Греция
Таунхаус
Ормилия, Греция
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Продается Мезонет 120 кв.м в Ситонии, Халкидики 📍 Расположение: Ситония, Халкидики 🏠 П…
$354,213
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Коттедж в Ормилия, Греция
Коттедж
Ормилия, Греция
Площадь 240 м²
Продается коттедж площадью 240 кв.м на Ситонии. Трехуровневый коттедж состоит из четырех отд…
$1,06 млн
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Таунхаус в Ормилия, Греция
Таунхаус
Ормилия, Греция
Количество спален 2
Площадь 87 м²
Продается таунхаус площадью 87 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стро…
$312,888
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Таунхаус в Ормилия, Греция
Таунхаус
Ормилия, Греция
Площадь 56 м²
Продается таунхаус площадью 56 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стро…
$226,956
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Коттедж 6 спален в Ормилия, Греция
Коттедж 6 спален
Ормилия, Греция
Количество спален 6
Площадь 235 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 235 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
$837,991
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Коттедж 3 спальни в Ормилия, Греция
Коттедж 3 спальни
Ормилия, Греция
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Кот…
$413,248
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Таунхаус в Ормилия, Греция
Таунхаус
Ормилия, Греция
Количество спален 3
Площадь 92 м²
Продается таунхаус площадью 92 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стро…
$340,044
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