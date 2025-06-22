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Дома в Nestos Municipality, Греция

Хрисуполис
3
15 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Монастираки, Греция
Дом 2 комнаты
Монастираки, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Kavala Prefecture, Keramoti, Monastiraki: Excellent and bright Detached house of 80 sq.m. on…
$137,908
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Дом 3 спальни в Хрисуполис, Греция
Дом 3 спальни
Хрисуполис, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Имущественный кодекс: 11529 - Maisonette FOR SALE в Центре Крисуполи за €140 000. Этот 135 к…
$151,129
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Вилла в Хаидефто, Греция
Вилла
Хаидефто, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 83 кв.м в пригороде Кавалы. Коттедж состоит из 2 спальн…
$236,785
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Вилла в Аврамилия, Греция
Вилла
Аврамилия, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 230 кв.м в пригороде Кавалы. Первый этаж состоит из 2 с…
$398,492
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Вилла в Хрисуполис, Греция
Вилла
Хрисуполис, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 370 м²
Этаж -2/1
Продается 2-этажная вилла площадью 370 кв.м в пригороде Кавалы. Подвал состоит из одной клад…
$381,166
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Вилла в Гравуна, Греция
Вилла
Гравуна, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м в пригороде Кавалы. Коттедж состоит из 2 спальн…
$80,853
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Дом 3 комнаты в Заркадия, Греция
Дом 3 комнаты
Заркадия, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 266 м²
Chrysoupoli, Zarkadia: Unfinished villa for sale, 266 SQM on 3 levels, on a plot of 900 sqm …
$152,472
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Вилла в Заркадия, Греция
Вилла
Заркадия, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 266 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажная вилла площадью 266 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Цоко…
$173,257
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Дом 3 комнаты в Эратино, Греция
Дом 3 комнаты
Эратино, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Detached home for sale in Erateino, Chrisoupoli of Kavala Prefecture for 120.000€ (Listing N…
$126,184
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Вилла в Заркадия, Греция
Вилла
Заркадия, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 214 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 214 кв.м в пригороде Кавалы. Первый этаж состоит из 2 с…
$334,964
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Дом 1 комната в Ано Понтоливадо, Греция
Дом 1 комната
Ано Понтоливадо, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
ΚΑΒΑΛΑ. Ano Pontolivado: Detached house of 57 sq.m. in 750 sq.m. plot. It consists of 1 larg…
$63,092
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Вилла в Nestos Municipality, Греция
Вилла
Nestos Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 1/2
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м в пригороде Кавалы. Второй этаж состоит из одн…
$282,987
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Дом в Хаидефто, Греция
Дом
Хаидефто, Греция
Код имущества: 11688 - Maisonette для продажи в Керамоти Чайдефто за 230 000 евро. Это 82 кв…
$240,699
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Дом 1 комната в Парадисос, Греция
Дом 1 комната
Парадисос, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Продается отдельно стоящий дом в Кавале префектуры Кавала за 80 000 € (лист № ΝΠ448). Еще од…
$94,307
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Дом 3 спальни в Хрисуполис, Греция
Дом 3 спальни
Хрисуполис, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Имущественный кодекс: 11531 - Maisonette FOR SALE в Центре Крисуполи за € 125.000. Этот 105 …
$134,937
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Типы недвижимости в Nestos Municipality

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Параметры недвижимости в Nestos Municipality, Греция

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