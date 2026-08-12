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Дуплексы в Македонии и Фракии, Греция

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Kassandra Municipality
5
Pallini Municipal Unit
4
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8 объектов найдено
Дуплекс 3 комнаты в Никити, Греция
Дуплекс 3 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 3
Продаётся двухуровневая квартира площадью 90 кв.м, расположенная на 1-м и 2-м этажах жилого …
$308,838
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Дуплекс 4 комнаты в Никити, Греция
Дуплекс 4 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 3
Продается двухуровневая квартира 75 м² в Никити, Ситония (Халкидики). На первом уровне распо…
$198,123
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Дуплекс в Ofrynio Beach, Греция
Дуплекс
Ofrynio Beach, Греция
Количество этажей 2
Maisonette в Кавале 129 м2 - совершенно новый - 4 спальни, 4 ванные комнаты - 2 этажа - Рядо…
$132,684
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Дуплекс 5 комнат в Ханиотис, Греция
Дуплекс 5 комнат
Ханиотис, Греция
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Количество этажей 2
ЖИЗНЬРасположение – Чаниоти (500 метров от моря)Исключительно ухоженный мезонет в чрезвычайн…
$170,647
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Дуплекс 4 комнаты в Ханиотис, Греция
Дуплекс 4 комнаты
Ханиотис, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 285 м²
Количество этажей 2
ЖИЗНЬРасположение – Чаниоти (в 150 метрах от моря)Ухоженная двухэтажная квартира в тихом и к…
$288,112
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Дуплекс 8 комнат в Ханиотис, Греция
Дуплекс 8 комнат
Ханиотис, Греция
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 3
О ДОМЕ Местонахождение-  Ханиоти  (30 метров от моря) Резиденция расположена в одной…
$435,020
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Дуплекс 7 комнат в Полихроно, Греция
Дуплекс 7 комнат
Полихроно, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 3
СВЕДЕНИЯ О МЕСТЕ ЖИТЕЛЬСТВА Трехэтажный мезонет на возвышении с фантастическим видом на море…
$259,341
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Дуплекс 4 комнаты в Каллитеа, Греция
Дуплекс 4 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 4
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Количество этажей 2
ЖИЗНЬРасположение – Каллифея (в 650 метрах от моря)Погрузитесь в атмосферу тепла и гармонии,…
$158,985
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Параметры недвижимости в Македонии и Фракии, Греция

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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