ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Недвижимость в 18 странах
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Число комнат:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Жилая
Неос-Мармарас
Дома
Дома в Неос-Мармарас, Греция
виллы
5
коттеджи
8
таунхаусы
3
Дом
Очистить
27 объектов найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Дом 3 спальни
Неос-Мармарас, Греция
3
1
78 м²
Мезонет расположен в тихом месте в 5 км от Неос Мармарас, в знаменитом пляжном районе Трипот…
€350,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 3 спальни
Неос-Мармарас, Греция
3
2
110 м²
Комплекс расположен в деревне Неос Мармарас в 500 метрах от большого пляжа Парадизос. Строит…
€230,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Таунхаус 3 спальни с видом на город
Неос-Мармарас, Греция
5
2
140 м²
1
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€270,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Дом 3 спальни
Неос-Мармарас, Греция
3
1
105 м²
Код недвижимости: HPS3741 - ДОМ ДЛЯ ПРОДАЖИ в Ситонии Парадеисос для €430.000 . Этот меблиро…
€430,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 3 спальни
Неос-Мармарас, Греция
3
1
90 м²
Код недвижимости: HPS3742 - ДОМ ДЛЯ ПРОДАЖИ в Ситонии Парадеисос для €370.000 . Этот меблиро…
€370,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 3 спальни
Неос-Мармарас, Греция
3
1
85 м²
Код недвижимости: HPS3743 - ДОМ ДЛЯ ПРОДАЖИ в Ситонии Парадеисос для €365.000 . Этот меблиро…
€365,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 3 спальни
Неос-Мармарас, Греция
3
2
100 м²
Property Code: HPS3644 - House FOR SALE in Sithonia Paradeisos for €420.000 . This 100 sq. m…
€420,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 3 спальни
Неос-Мармарас, Греция
3
2
90 м²
Эти полностью меблированные мезонет расположены в окрестностях города Неос Мармарас, в 500 м…
€250,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Коттедж 6 спален с видом на море, на первой береговой линии
Неос-Мармарас, Греция
8
5
255 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 255 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Под…
€550,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Дом 5 спален
Неос-Мармарас, Греция
5
3
300 м²
Код недвижимости: HPS3089 - Дом на продажу в Sithonia Tripotamos для € 650.000 . Это 300 кв.…
€900,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 4 спальни
Неос-Мармарас, Греция
4
4
400 м²
1/1
Дом расположен в 13 км от Неос Мармарас и в 14 км от Торони в самом сердце Ситонии с его фан…
€850,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Неос-Мармарас, Греция
6
3
400 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
€1,20 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 2 спальни с видом на море
Неос-Мармарас, Греция
3
2
145 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 145 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€1,50 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 13 спален с видом на море, с видом на горы
Неос-Мармарас, Греция
19
6
450 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
€4,00 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 2 спальни
Неос-Мармарас, Греция
4
2
40 м²
1/1
Продается таунхаус площадью 40 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€195,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 7 спален
Неос-Мармарас, Греция
13
6
490 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 490 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цокол…
€1,000,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 4 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Неос-Мармарас, Греция
6
2
152 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 152 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
€260,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Неос-Мармарас, Греция
5
2
157 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 157 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
€260,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Неос-Мармарас, Греция
8
4
400 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
€400,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Неос-Мармарас, Греция
5
4
300 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
€519,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы
Неос-Мармарас, Греция
7
5
300 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на ста…
€650,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Неос-Мармарас, Греция
5
3
140 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Вто…
€390,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 1 спальня с видом на море, с видом на горы
Неос-Мармарас, Греция
4
4
200 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€350,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Неос-Мармарас, Греция
4
3
160 м²
1
Продается таунхаус площадью 160 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€450,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
Неос-Мармарас, Греция
1
250 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 250 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на с…
€320,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Дом 3 комнаты
Неос-Мармарас, Греция
3
145 м²
For sale a 2-storey villa of 145 m² in Neos Marmaras
€1,60 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 15 комнат
Неос-Мармарас, Греция
15
671 м²
For sale an unfinished villa of 671 m² in Neos Marmaras
€1,10 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL