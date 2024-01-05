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Дома в Неос-Мармарас, Греция

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27 объектов найдено
Дом 3 спальни в Неос-Мармарас, Греция
Дом 3 спальни
Неос-Мармарас, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Мезонет расположен в тихом месте в 5 км от Неос Мармарас, в знаменитом пляжном районе Трипот…
€350,000
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Дом 3 спальни в Неос-Мармарас, Греция
Дом 3 спальни
Неос-Мармарас, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Комплекс расположен в деревне Неос Мармарас в 500 метрах от большого пляжа Парадизос. Строит…
€230,000
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Таунхаус 3 спальни с видом на город в Неос-Мармарас, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на город
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€270,000
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Дом 3 спальни в Неос-Мармарас, Греция
Дом 3 спальни
Неос-Мармарас, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Код недвижимости: HPS3741 - ДОМ ДЛЯ ПРОДАЖИ в Ситонии Парадеисос для €430.000 . Этот меблиро…
€430,000
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Дом 3 спальни в Неос-Мармарас, Греция
Дом 3 спальни
Неос-Мармарас, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Код недвижимости: HPS3742 - ДОМ ДЛЯ ПРОДАЖИ в Ситонии Парадеисос для €370.000 . Этот меблиро…
€370,000
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Дом 3 спальни в Неос-Мармарас, Греция
Дом 3 спальни
Неос-Мармарас, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Код недвижимости: HPS3743 - ДОМ ДЛЯ ПРОДАЖИ в Ситонии Парадеисос для €365.000 . Этот меблиро…
€365,000
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Дом 3 спальни в Неос-Мармарас, Греция
Дом 3 спальни
Неос-Мармарас, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Property Code: HPS3644 - House FOR SALE in Sithonia Paradeisos for €420.000 . This 100 sq. m…
€420,000
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Дом 3 спальни в Неос-Мармарас, Греция
Дом 3 спальни
Неос-Мармарас, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Эти полностью меблированные мезонет расположены в окрестностях города Неос Мармарас, в 500 м…
€250,000
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Коттедж 6 спален с видом на море, на первой береговой линии в Неос-Мармарас, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, на первой береговой линии
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 255 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 255 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Под…
€550,000
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Дом 5 спален в Неос-Мармарас, Греция
Дом 5 спален
Неос-Мармарас, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Код недвижимости: HPS3089 - Дом на продажу в Sithonia Tripotamos для € 650.000 . Это 300 кв.…
€900,000
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Дом 4 спальни в Неос-Мармарас, Греция
Дом 4 спальни
Неос-Мармарас, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Этаж 1/1
Дом расположен в 13 км от Неос Мармарас и в 14 км от Торони в самом сердце Ситонии с его фан…
€850,000
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Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Неос-Мармарас, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
€1,20 млн
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Коттедж 2 спальни с видом на море в Неос-Мармарас, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 145 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€1,50 млн
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Вилла 13 спален с видом на море, с видом на горы в Неос-Мармарас, Греция
Вилла 13 спален с видом на море, с видом на горы
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 19
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
€4,00 млн
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Таунхаус 2 спальни в Неос-Мармарас, Греция
Таунхаус 2 спальни
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 40 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€195,000
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Вилла 7 спален в Неос-Мармарас, Греция
Вилла 7 спален
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 13
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 490 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 490 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цокол…
€1,000,000
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Коттедж 4 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Неос-Мармарас, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 152 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
€260,000
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Коттедж 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Неос-Мармарас, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 157 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
€260,000
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Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Неос-Мармарас, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
€400,000
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Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Неос-Мармарас, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
€519,000
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Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы в Неос-Мармарас, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на ста…
€650,000
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Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Неос-Мармарас, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Вто…
€390,000
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Коттедж 1 спальня с видом на море, с видом на горы в Неос-Мармарас, Греция
Коттедж 1 спальня с видом на море, с видом на горы
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€350,000
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Таунхаус 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Неос-Мармарас, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 160 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€450,000
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Коттедж 1 комната с видом на море, на первой береговой линии в Неос-Мармарас, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 250 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на с…
€320,000
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Дом 3 комнаты в Неос-Мармарас, Греция
Дом 3 комнаты
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 3
Площадь 145 м²
For sale a 2-storey villa of 145 m² in Neos Marmaras
€1,60 млн
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Дом 15 комнат в Неос-Мармарас, Греция
Дом 15 комнат
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 15
Площадь 671 м²
For sale an unfinished villa of 671 m² in Neos Marmaras
€1,10 млн
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