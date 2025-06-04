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Дома с видом на море в Македонии и Фракии, Греция

Салоники
11
Kassandra Municipality
1295
Kassandra Municipal Unit
696
Pallini Municipal Unit
609
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604 объекта найдено
Коттедж 6 комнат в Пефкохори, Греция
Коттедж 6 комнат
Пефкохори, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$229,624
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Grekodom Development
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Вилла в Палиури, Греция
Вилла
Палиури, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
$470,385
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Коттедж 6 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Коттедж 6 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 195 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$379,967
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Grekodom Development
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Таунхаус в Пефкохори, Греция
Таунхаус
Пефкохори, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
It’s a MUST-see home in the thriving seaside town of PEFKOHORI HALKIDIKI KASSANDRA. One is a…
$565,008
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Таунхаус в Агия Параскеви, Греция
Таунхаус
Агия Параскеви, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
It of a kind custom-built home overlooking Agia Paraskevi built in 1997 and in pristine supe…
$104,574
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Коттедж 4 комнаты в Криопиги, Греция
Коттедж 4 комнаты
Криопиги, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$584,496
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Grekodom Development
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Вилла 10 комнат в Пефкохори, Греция
Вилла 10 комнат
Пефкохори, Греция
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 886 м²
Количество этажей 3
Резиденция ОПИСАНИЕ Расположение - Пефкохори (первая от моря)   Исключительная вилла на …
$2,01 млн
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Stegi Real Estate
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Коттедж 4 комнаты в Epanomi, Греция
Коттедж 4 комнаты
Epanomi, Греция
Число комнат 4
Площадь 288 м²
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 288 кв.м в Салониках. Из окон открывается великолепный …
$396,622
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Grekodom Development
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Вилла в Полихроно, Греция
Вилла
Полихроно, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Код недвижимости: 4 -681 - Вилла на продажу в Паллини Полихроно за € 1.700.000. Это 300 кв. …
$1,87 млн
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Дом 4 комнаты в Ханиотис, Греция
Дом 4 комнаты
Ханиотис, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Количество этажей 2
РЕЗИДЕНЦИЯ Расположение – Ханиоти ( 100 метров от моря ) Предлагается на продажу мебли…
$282,195
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Stegi Real Estate
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Коттедж 4 комнаты в Каллитеа, Греция
Коттедж 4 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. К…
$1,47 млн
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Вилла 8 комнат в Thermi, Греция
Вилла 8 комнат
Thermi, Греция
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 850 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 850 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Цена по запросу
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Вилла 6 комнат в Thermaikos Municipality, Греция
Вилла 6 комнат
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 550 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 550 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$887,182
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Вилла 4 комнаты в Криопиги, Греция
Вилла 4 комнаты
Криопиги, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 220 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
$670,530
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Коттедж 3 комнаты в Неос Пантелеймонас, Греция
Коттедж 3 комнаты
Неос Пантелеймонас, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 123 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 123 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$294,344
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Вилла 8 комнат в Торони, Греция
Вилла 8 комнат
Торони, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 255 м²
Этаж 1/4
Продается 3-этажная вилла площадью 255 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
$1,57 млн
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Вилла 8 комнат в Неи Пори/Неи Порои, Греция
Вилла 8 комнат
Неи Пори/Неи Порои, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 335 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 335 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 4…
$438,372
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Таунхаус в Криопиги, Греция
Таунхаус
Криопиги, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Gorgeous and stunning home in the thriving seaside town of Kriopigi with 120 sq meters on 3 …
$215,312
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Таунхаус 4 комнаты в Никити, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
$292,248
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Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Сфендами, Греция
Коттедж 4 комнаты
Сфендами, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 143 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 143 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$166,999
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Grekodom Development
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Вилла 5 комнат в Палиури, Греция
Вилла 5 комнат
Палиури, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажная вилла площадью 160 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
$626,246
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Grekodom Development
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Коттедж 6 комнат в Oreokastro Municipality, Греция
Коттедж 6 комнат
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$574,059
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Grekodom Development
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Вилла 11 комнат в Пефкохори, Греция
Вилла 11 комнат
Пефкохори, Греция
Число комнат 11
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 3 250 м²
Количество этажей 3
Роскошная вилла, окруженная участком площадью 3 акра с панорамным видом на окрестности и сре…
$619,322
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Stegi Real Estate
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Таунхаус 8 комнат в Kavala Municipality, Греция
Таунхаус 8 комнат
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Кавале. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
$502,897
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Коттедж 1 комната в Ормилия, Греция
Коттедж 1 комната
Ормилия, Греция
Число комнат 1
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Продается коттедж площадью 240 кв.м на Ситонии. Трехуровневый коттедж состоит из четырех отд…
$1,01 млн
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Вилла 9 комнат в Ханиотис, Греция
Вилла 9 комнат
Ханиотис, Греция
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пер…
$1,56 млн
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Коттедж 4 комнаты в Лептокарья, Греция
Коттедж 4 комнаты
Лептокарья, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 256 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 256 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$412,276
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Вилла в Ханиотис, Греция
Вилла
Ханиотис, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Код недвижимости: 4 -576 - Вилла на продажу в Паллини Полихроно за € 3.000.000. Это 294 кв. …
Цена по запросу
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Коттедж 7 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 380 м²
Количество этажей 1
Продается 5-этажный коттедж площадью 380 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$626,246
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Таунхаус 4 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
Продается таунхаус площадью 105 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$604,457
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Типы недвижимости в Македонии и Фракии

виллы
коттеджи
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Македонии и Фракии, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
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