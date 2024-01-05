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Дом 3 спальни
Nea Roda, Греция
3
1
160 м²
Дом расположен в пригороде поселка Неа Рода в 800 метрах от пляжа. Дом расположен на участке…
€350,000
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Дом 9 спален
Nea Roda, Греция
9
6
263 м²
Мезонет расположен в районе Трипити Бех, всего в 100 метрах от пляжа, в 2,5 км от Неа Рода и…
€760,000
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Таунхаус 2 спальни с видом на море
Иерисос, Греция
4
2
130 м²
3
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус распол…
€195,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 2 спальни с видом на море
Иерисос, Греция
3
2
117 м²
3
Продается таунхаус площадью 117 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус распол…
€185,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Дом 2 спальни
Иерисос, Греция
2
1
80 м²
2
Этот мезонет расположен в пригороде Иериссос, в районе Гавриадия, в большом комплексе домов.…
€170,000
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Таунхаус 2 спальни
Nautilus, Греция
3
1
74 м²
2
Продается таунхаус площадью 74 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус располо…
€150,000
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Агентство
Grekodom Development
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Дом 2 спальни
Nea Roda, Греция
2
2
140 м²
Maisonetta находится в деревне Неа Рода, всего в 100 метрах от песчаного пляжа. Maisonetta (…
€125,000
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Дом 8 спален
Nautilus, Греция
8
1
350 м²
Код недвижимости: HPS3101 - Дом на продажу в Стагироне - Akanthou Ierissos для € 750.000. Эт…
€750,000
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Дом 5 спален
Nea Roda, Греция
5
1
290 м²
Код недвижимости: HPS590 - Дом для продажи в Стагироне - Аканту Неа Рода для € 800.000. Это …
€1,15 млн
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Коттедж 2 спальни с видом на горы
Nea Roda, Греция
3
1
100 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Коттед…
€500,000
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Grekodom Development
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Дом 2 спальни
Nea Roda, Греция
2
2
90 м²
Роскошные полностью меблированные мезонеты расположены на берегу полуострова Афон в комплекс…
€500,000
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Дом 2 спальни
Иерисос, Греция
2
1
80 м²
This detached house is located in the center of Ierissos village only 200 meters from the be…
€200,000
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Дом 3 спальни
Иерисос, Греция
3
1
73 м²
2
This maisonetta is located in the suburbs of Ierissos, in Gavriadia area in a large complex …
€129,000
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Коттедж 2 спальни
Nautilus, Греция
3
1
70 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Коттедж…
€150,000
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Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Nea Roda, Греция
7
4
180 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цоколь…
€230,000
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Коттедж 13 спален с видом на море, на первой береговой линии
Иерисос, Греция
14
13
350 м²
4
Продается 4-этажный коттедж площадью 350 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Подвал…
€450,000
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Коттедж 8 спален
Иерисос, Греция
10
4
474 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 474 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Первый…
€790,000
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Коттедж 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
Иерисос, Греция
1
240 м²
3
Продается коттедж на стадии строительства в живописном поселке полуострова Афон. Коттедж, пл…
€380,000
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Вилла 6 спален
Иерисос, Греция
9
4
700 м²
4
Продается 4-этажная вилла площадью 700 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цокольны…
€1,80 млн
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Коттедж 1 спальня с видом на горы
Nea Roda, Греция
2
1
64 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 64 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Коттедж…
€240,000
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Коттедж 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Nea Roda, Греция
5
3
150 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики на стад…
€200,000
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Коттедж 5 спален с видом на море
Nea Roda, Греция
7
4
290 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 290 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цоколь…
€700,000
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Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Nea Roda, Греция
4
2
98 м²
1
Продается таунхаус площадью 98 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус располо…
€110,000
1
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Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Nea Roda, Греция
5
2
110 м²
1
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус распол…
€210,000
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Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Nea Roda, Греция
4
2
120 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цоколь…
€400,000
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Коттедж 2 спальни
Иерисос, Греция
3
1
100 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Коттед…
€160,000
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Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы
Nea Roda, Греция
1
1
75 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 75 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цокольн…
€130,000
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Вилла 7 спален с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Nautilus, Греция
13
7
450 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цокольны…
€780,000
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Коттедж 11 спален с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Иерисос, Греция
16
6
520 м²
4
Продается 4-этажный коттедж площадью 520 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цоколь…
€250,000
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Вилла 6 спален с видом на море
Nea Roda, Греция
8
5
250 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 250 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цокольны…
€2,00 млн
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