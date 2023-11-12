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Дома в Касандрия, Греция

виллы
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коттеджи
35
таунхаусы
29
93 объекта найдено
Дом 7 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Kallithea, Греция
Дом 7 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Kallithea, Греция
Комнаты 7
Площадь 235 м²
Этаж -1
Afitos ПРОДАЁТСЯ Дом 7 Cпальни, 2 Гостиная 2 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 235 m2, 3 Уровни, …
€1,10 млн
Дом 7 спален в Kallithea, Греция
Дом 7 спален
Kallithea, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 235 м²
Код недвижимости: HPS4161 - ДОМ ДЛЯ ПРОДАЖИ в Кассандра Афитос за €1.100.000 . Этот меблиров…
€1,10 млн
Коттедж 3 спальни в Kallithea, Греция
Коттедж 3 спальни
Kallithea, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
€400,000
Коттедж 3 спальни с furnishings в Kallithea, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
€430,000
Вилла 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Касандрия, Греция
Вилла 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Касандрия, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Превосходное место отдыха с современной архитектурой идеально подходит для вашего летнего от…
€990,000
Вилла с балконом, с бытовой техникой, с парковка в Fourka, Греция
Вилла с балконом, с бытовой техникой, с парковка
Fourka, Греция
Этот захватывающий новый проект вилл, спроектированных архитекторами, теперь доступен для бр…
€350,000
Вилла 3 спальни с балконом, с гаражом, с бытовой техникой в Касандрия, Греция
Вилла 3 спальни с балконом, с гаражом, с бытовой техникой
Касандрия, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Продается вилла, построенная в 2009 году в тихом месте, идеально подходящем для постоянного …
€298,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Касандрия, Греция
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Касандрия, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Идеальный дом для большого семейного дома с 94 кв. М жилой площади, включая 3 спальни, 3 ван…
€149,000
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Kallithea, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Kallithea, Греция
Комнаты 3
Площадь 120 м²
Этаж -1
Afitos ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 120 m2, 2 Уровни,…
€370,000
Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с гаражом в Касандрия, Греция
Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с гаражом
Касандрия, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
Продается дом в процветающем городе Калитея с этим домом общей площадью 185 кв. Дом может по…
€400,000
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море в Kallithea, Греция
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море
Kallithea, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Прекрасная инвестиционная возможность для развития бизнеса с видом на море, с выгодным полож…
€870,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Kallithea, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Kallithea, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€225,000
Таунхаус 3 спальни с furnishings в Kallithea, Греция
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 103 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€310,000
Коттедж 2 спальни с видом на город в Касандрия, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на город
Касандрия, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 154 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 154 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
€95,000
Таунхаус 2 спальни с furnishings в Kallithea, Греция
Таунхаус 2 спальни с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 56 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
€150,000
Коттедж 3 спальни в Kallithea, Греция
Коттедж 3 спальни
Kallithea, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 80 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на …
€270,000
Таунхаус 3 спальни с бассейном, с видом на город в Kallithea, Греция
Таунхаус 3 спальни с бассейном, с видом на город
Kallithea, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€300,000
Таунхаус 3 спальни с бассейном, с видом на город в Kallithea, Греция
Таунхаус 3 спальни с бассейном, с видом на город
Kallithea, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€300,000
Таунхаус 3 спальни с бассейном, с видом на город в Kallithea, Греция
Таунхаус 3 спальни с бассейном, с видом на город
Kallithea, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€300,000
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с парковка в Kallithea, Греция
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с парковка
Kallithea, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Set within the luxurious and secure Halkidiki urbanisation, this contemporary 3-bedroom vill…
€295,000
Вилла 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Kallithea, Греция
Вилла 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Kallithea, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 460 м²
Код недвижимости: 3-1110 - Вилла на продажу в Кассандре Каллитея за € 3.500.000 . Это 460 кв…
€3,50 млн
Коттедж 4 спальни с furnishings в Kallithea, Греция
Коттедж 4 спальни с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 190 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
€110,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город в Kallithea, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Kallithea, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 70 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пе…
€380,000
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Kallithea, Греция
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Kallithea, Греция
Комнаты 4
Площадь 228 м²
Этаж -1
Kallithea ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 228 m2, 2 Уро…
€4,00 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с бассейном в Kallithea, Греция
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Kallithea, Греция
Комнаты 4
Площадь 200 м²
Этаж -1
Kallithea ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 200 m2, 2 Уро…
€780,000
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Kallithea, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Kallithea, Греция
Комнаты 3
Площадь 180 м²
Этаж -1
Kallithea ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 180 m2, 2 Уровн…
€380,000
Дом 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Kallithea, Греция
Дом 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Kallithea, Греция
Комнаты 2
Площадь 340 м²
Этаж -1
Продается 3-этажный коттедж площадью 340 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
€700,000
Дом 6 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Kallithea, Греция
Дом 6 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Kallithea, Греция
Комнаты 6
Площадь 285 м²
Этаж -1
Kallithea ПРОДАЁТСЯ Дом 6 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 285 m2, 3 Уровн…
€500,000
Дом 4 спальни в Касандрия, Греция
Дом 4 спальни
Касандрия, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этот дом расположен в городе Кассандрия, где люди живут круглый год. Расстояние до пляжа Кал…
€150,000
Коттедж 2 спальни в Kallithea, Греция
Коттедж 2 спальни
Kallithea, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ко…
€105,000
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