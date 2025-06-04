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Дома с видом на горы в Македонии и Фракии, Греция

Салоники
11
Kassandra Municipality
1295
Kassandra Municipal Unit
696
Pallini Municipal Unit
609
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570 объектов найдено
Вилла в Палиури, Греция
Вилла
Палиури, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
$470,385
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Коттедж 6 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Коттедж 6 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 195 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$379,967
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 комнаты в Скотина, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Скотина, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 65 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровнях…
$128,518
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Grekodom Development
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Таунхаус 6 комнат в Pavlos Melas Municipality, Греция
Таунхаус 6 комнат
Pavlos Melas Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
$336,393
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Grekodom Development
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Вилла 10 комнат в Пефкохори, Греция
Вилла 10 комнат
Пефкохори, Греция
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 886 м²
Количество этажей 3
Резиденция ОПИСАНИЕ Расположение - Пефкохори (первая от моря)   Исключительная вилла на …
$2,01 млн
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Stegi Real Estate
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Коттедж 5 комнат в Неа-Мадитос, Греция
Коттедж 5 комнат
Неа-Мадитос, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 179 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 179 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$229,624
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Grekodom Development
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Коттедж 1 комната в Катерини, Греция
Коттедж 1 комната
Катерини, Греция
Число комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 65 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон о…
$134,106
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Grekodom Development
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Вилла 8 комнат в Thermi, Греция
Вилла 8 комнат
Thermi, Греция
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 850 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 850 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Цена по запросу
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Вилла 6 комнат в Thermaikos Municipality, Греция
Вилла 6 комнат
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 550 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 550 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$887,182
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Коттедж 4 комнаты в Каваллари, Греция
Коттедж 4 комнаты
Каваллари, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
$162,045
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Grekodom Development
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Коттедж 3 комнаты в Неос Пантелеймонас, Греция
Коттедж 3 комнаты
Неос Пантелеймонас, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 123 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 123 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$294,344
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Вилла 8 комнат в Торони, Греция
Вилла 8 комнат
Торони, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 255 м²
Этаж 1/4
Продается 3-этажная вилла площадью 255 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
$1,57 млн
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Коттедж 3 комнаты в Лептокарья, Греция
Коттедж 3 комнаты
Лептокарья, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 75 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит …
$212,572
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Grekodom Development
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Вилла 8 комнат в Неи Пори/Неи Порои, Греция
Вилла 8 комнат
Неи Пори/Неи Порои, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 335 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 335 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 4…
$438,372
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Таунхаус в Криопиги, Греция
Таунхаус
Криопиги, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Gorgeous and stunning home in the thriving seaside town of Kriopigi with 120 sq meters on 3 …
$215,312
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Коттедж 5 комнат в Профитис, Греция
Коттедж 5 комнат
Профитис, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$212,965
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Коттедж 4 комнаты в Сфендами, Греция
Коттедж 4 комнаты
Сфендами, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 143 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 143 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$166,999
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Коттедж 8 комнат в Thermi, Греция
Коттедж 8 комнат
Thermi, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 379 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 379 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строител…
$229,624
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Коттедж 4 комнаты в Mesokomo, Греция
Коттедж 4 комнаты
Mesokomo, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…
$177,436
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Коттедж 4 комнаты в Неа Храни, Греция
Коттедж 4 комнаты
Неа Храни, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 115 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 с…
$100,579
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Grekodom Development
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Коттедж 5 комнат в Kilkis Municipality, Греция
Коттедж 5 комнат
Kilkis Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м в северной Греции. Коттедж состоит из 4 спальн…
$558,403
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Grekodom Development
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Вилла 11 комнат в Пефкохори, Греция
Вилла 11 комнат
Пефкохори, Греция
Число комнат 11
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 3 250 м²
Количество этажей 3
Роскошная вилла, окруженная участком площадью 3 акра с панорамным видом на окрестности и сре…
$619,322
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Stegi Real Estate
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Вилла 9 комнат в Ханиотис, Греция
Вилла 9 комнат
Ханиотис, Греция
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пер…
$1,56 млн
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Коттедж 4 комнаты в Лептокарья, Греция
Коттедж 4 комнаты
Лептокарья, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 256 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 256 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$412,276
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Дуплекс 5 комнат в Ханиотис, Греция
Дуплекс 5 комнат
Ханиотис, Греция
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Количество этажей 2
ЖИЗНЬРасположение – Чаниоти (500 метров от моря)Исключительно ухоженный мезонет в чрезвычайн…
$163,132
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Stegi Real Estate
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Коттедж 4 комнаты в Agios Spiridonas, Греция
Коттедж 4 комнаты
Agios Spiridonas, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 184 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 184 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 с…
$104,374
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Коттедж 3 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Коттедж 3 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
$626,246
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Вилла в Пефкохори, Греция
Вилла
Пефкохори, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Код недвижимости: 1-12 - Вилла на продажу в Паллини Пефкохори за € 1.100.000. Это 250 кв. Ви…
$1,22 млн
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Коттедж 7 комнат в Neo Rysio, Греция
Коттедж 7 комнат
Neo Rysio, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 470 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 470 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$553,184
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Коттедж 4 комнаты в Неа Врасна, Греция
Коттедж 4 комнаты
Неа Врасна, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 87 кв.м в Аспровальте на стадии строительства. Первый э…
$219,186
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Типы недвижимости в Македонии и Фракии

виллы
коттеджи
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Македонии и Фракии, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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