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Дома в Муниципалитет Эдессы, Греция

коттеджи
7
таунхаусы
3
13 объектов найдено
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Agios Athanasios, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Agios Athanasios, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 107 кв.м в северной Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пе…
€200,000
Коттедж 2 спальни с видом на горы в Notia, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы
Notia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 96 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…
€250,000
Коттедж 3 спальни с furnishings в Notia, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Notia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 130 кв.м в северной Греции. Коттедж состоит из 3 спальн…
€80,000
Коттедж 4 спальни с furnishings в Айос-Панделеимон, Греция
Коттедж 4 спальни с furnishings
Айос-Панделеимон, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м в северной Греции. Коттедж состоит из 4 спальн…
€110,000
Дом 2 спальни в Лутраки, Греция
Дом 2 спальни
Лутраки, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 800 м²
Лутраки – один из популярных курортных городов в 80 км от Афин. Городок расположен у подножи…
€280,000
Дом 2 спальни в Лутраки, Греция
Дом 2 спальни
Лутраки, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Продается квартира в Лутраки площадью 110 кв.м. на 1-м этаже в трехэтажном доме. Квартира им…
€220,000
Вилла 7 комнат с бассейном, с furnishings в Samari, Греция
Вилла 7 комнат с бассейном, с furnishings
Samari, Греция
Комнаты 7
Площадь 340 м²
Количество этажей 3
Предлагаем Вашему вниманию комфортную виллу в одном из крупных городов, который расположен н…
€525,000
Коттедж 8 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Муниципалитет Эдессы, Греция
Коттедж 8 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Муниципалитет Эдессы, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 450 кв.м в северной Греции. Цокольный этаж состоит из 3…
€450,000
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Agios Athanasios, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Agios Athanasios, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 184 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 184 кв.м в регионе Каймактсалан. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
€150,000
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Agios Athanasios, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Agios Athanasios, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 81 кв.м в регионе Каймактсалан. Таyнхаус расположен на 2 уровнях…
€115,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Орма, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Орма, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в регионе Каймактсалан. Первый этаж состоит из…
€265,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Agios Athanasios, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Agios Athanasios, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м в регионе Каймактсалан. Первый этаж состоит из…
€230,000
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Лутраки, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Лутраки, Греция
Комнаты 3
Площадь 112 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 112 кв.м в северной Греции. Коттедж состоит из 2 спальн…
€130,000

Параметры недвижимости в Муниципалитет Эдессы, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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