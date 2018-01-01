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DKG Development

Греция, Сингру 130б Калифея, Афины
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DKG Development
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2019
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Веб-сайт
Веб-сайт
dkg-development.com
О застройщике

DKG Development — инвестиционная строительная компания. Наша компания является одним из серьезных участников греческого рынка недвижимости. Специализируемся на реализации строительных проектов. Успешно сотрудничаем с международными компаниями, фондами и частными партнерами.

Наша миссия — cтроить безупречно качественные и стильные объекты.

За последние несколько лет DKG изменила координаты современной жизни в Афинах, разработав отличительные объекты недвижимости, которые предлагают повышенное качество жизни, превосходный дизайн и несравнимую ценность. Благодаря своим замечательным объектам DKG добилась завидного успеха, который стал основой репутации компании, обеспечивающей качество, в основе которого лежат высокие технические характеристики, встроенные в каждый объект недвижимости.

С момента своего основания в 2019 году цель компании была однозначной: построить долгосрочные отношения, чтобы Греция стала безопасным местом для инвестиций, которое предлагает низкий риск и высокие выгоды, проектируя и создавая объекты недвижимости, которые заслуживают своего присутствия, предлагая нечто уникальное и неповторимое, на благо общества в целом.

Услуги

Строительные услуги

Управление проектом

Бизнес консалтинг

Юридическое сопровождение сделок

 

Новостройки
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Многоквартирный жилой дом Allure Business Condos
Многоквартирный жилой дом Allure Business Condos
Афины, Греция
от
€ 145,000
76 м² 1 квартира
Сдача в: 2024
Застройщик: DKG Development
Урбанистический и стильный «Allure Business Condos» – это 8-миэтажное здание из 38 квартир в районе Калифея.  Этот жилой проект заметно выделяется на фоне соседних зданий своим белоснежным фасадом с металлическими решетчатыми ограждениями на балконах. Эти малые архитектурные формы служат основой дополнительному озеленению апартаментов. Просторный backyard с бассейном и шезлонгами предоставит возможность наслаждаться мягким средиземноморским климатом почти 200 дней в году.  Проект представлен двуспальными, односпальными квартирами и студиями. Все жилые площади «Allure Business Condos» привлекательны как для личного пользования, так и для сдачи в аренду. Целевые арендаторы апартаментов – студенты, бизнес-туристы, молодые пары и семьи.  Район Калифея находится между южными районами Афинской Ривьеры и центром столицы, и примерно в 5 км от порта Пирей. Калифея – динамичное место с развитой инфраструктурой, всего несколько минут и вы уже в историческом центре Афин. В шаговой доступности от проекта «ABC» расположены автобусные остановки, а в 100 м – станция метро «Калифея».  В 650 м от апартаментов разместилась центральная площадь района – Даваки. В этом же районе находятся известные греческие университеты  «Пантеон» и «Харокопео» и новомодное место – «Культурный центр им. Ставроса Ниархоса», в пространство которого входят Национальная библиотека, Национальная опера, Культурно-образовательный парк, набережная и стоянка яхт. По соседству с «ABC» есть различные магазины, спортклубы, диагностические и оздоровительные центры, кафе, образовательные учреждения и др. Всё перечисленное формирует его инвестиционную привлекательность.
Наши агенты в Греции
Мэри Полихрониду
Мэри Полихрониду
1 объект
Другие застройщики
GRACE TOURIST&CONSTRUCTION P.C.

Главным направлением деятельности компании GRACE  является строительство, архитектурное проектирование, реконструкция, дизайн жилых комплексов, индивидуальных вилл и других объектов недвижимости. Наши услуги и строительные работы производятся, согласно европейскому качеству с использованием современных строительных материалов, систем энергосбережения, четко придерживаясь всех норм, согласно действующего законодательства Греции.

V² DEVELOPMENT

Компания V² DEVELOPMENT

От своего славного прошлого к надежному настоящему и еще более многообещающему будущему,  компания V² DEVELOPMENT — это компания № 1 в Греции в области жилищного строительства и девелопмента.

ДЕВЕЛОПЕР ЭЛИТНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В ГРЕЦИИ

Являясь преемником компании ERGON, которая с 1962 года определила сектор развития рынка недвижимости в Греции, компания         V² DEVELOPMENT осуществила более 7000 успешных сделок по приобретению объектов недвижимости широкого спектра, начиная от объектов жилой и торговой недвижимости, до отелей и складских помещений, общей площадью 4,5 миллионов квадратных метров. Компания V² DEVELOPMENT обеспечивает беспрецедентную финансовую отдачу и гордость за владение активами, одновременно повышая удовлетворенность клиентов, сообщества и сотрудников.

Компания V² DEVELOPMENT в 2013 году оказала содействие в запуске Программы получения вида на жительство GOLDEN VISA для греческих инвесторов, которая в 2018 году стала самой популярной инвестиционной программой в мире, превзойдя американскую программу EB-5 по фактическому количеству одобренных заявок. В дополнение к успеху на внутреннем рынке, компания V² DEVELOPMENT является компанией, также ориентированной на международный рынок. Помимо центрального офиса в Афинах и трёх офисов в Греции, компания V² DEVELOPMENT имеет офисы в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу (Китай), Париже, Дубае, Найроби, Хошимине и Лахоре.

First Seat

First Seat - известная, быстро развивающаяся компания по недвижимости в Греции. Наш успех основан на доверии, профессионализме и долгосрочных отношениях, в которых мы ставим клиента превыше всего.

Наши опытные консультанты страстно желают превратить активы в наиболее выгодные инвестиции, следуя принципам честности, прозрачности и компетентности.  

Marina Villas development & construction

«MARINA VILLAS» - надежная, динамично развивающаяся строительно девелоперская компания в Северной Греции, стабильные темпы строительства, соблюдение сроков и качественные характеристики объектов.

Стратегия «MARINA VILLAS IKE» — приобретение качественных строительных площадок под девелоперские проекты, максимально эффективная реализация их потенциала для создания лучших объектов на рынке, отвечающих самым современным требованиям к материалам и технологиям строительства.

VITRUVIUS INVESTMENTS

Офис компании Vitruvius Investments расположен в центре Афин. Мы активно работаем на рынке недвижимости и реализуем проекты по всей Греции. Обладая многолетним опытом и знаниями, наша команда состоит из опытных и хорошо подготовленных экспертов (оценщиков, инженеров-строителей, архитекторов, финансовых и международных аналитиков), которые отслеживают и изучают все новые тенденции и правила на рынке недвижимости в Греции.

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