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DKG Development

Греция, Municipality of Kallithea
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2019
На платформе
На платформе
3 года
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Веб-сайт
Веб-сайт
dkg-development.com
Время работы
Закрыто сейчас
О застройщике

DKG Development — ведущая строительно-инвестиционная компания, расположенная в Греции. Мы специализируемся на реализации строительных проектов по всей стране, предлагая инновационные решения и высококачественные объекты. Наш обширный портфель включает многочисленные успешно завершенные проекты, которые свидетельствуют о нашей приверженности качеству и надежности. Успешно сотрудничаем с международными компаниями, фондами и частными партнерами.

Компания DKG Development гордится своей передовой позицией на рынке, внедряя новаторские технологии и подходы в строительстве. Наша команда состоит из опытных профессионалов, каждый из которых вносит свой вклад в достижение общих целей и удовлетворение потребностей наших клиентов.

Помимо строительства, мы предоставляем полный спектр услуг по управлению недвижимостью, обеспечивая нашим клиентам максимальную выгоду и комфорт от владения объектами недвижимости. Наш персонал готов предложить индивидуальные решения, которые соответствуют самым высоким стандартам качества и безопасности.

✅ Выбирая DKG Development, вы выбираете надежного партнера с богатым опытом и прогрессивным взглядом на будущее строительной отрасли в Греции.

Услуги
  • Строительные услуги
  • Управление проектом
  • Бизнес консалтинг
  • Юридическое сопровождение сделок

 

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