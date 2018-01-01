DKG Development
DKG Development — инвестиционная строительная компания. Наша компания является одним из серьезных участников греческого рынка недвижимости. Специализируемся на реализации строительных проектов. Успешно сотрудничаем с международными компаниями, фондами и частными партнерами.
Наша миссия — cтроить безупречно качественные и стильные объекты.
За последние несколько лет DKG изменила координаты современной жизни в Афинах, разработав отличительные объекты недвижимости, которые предлагают повышенное качество жизни, превосходный дизайн и несравнимую ценность. Благодаря своим замечательным объектам DKG добилась завидного успеха, который стал основой репутации компании, обеспечивающей качество, в основе которого лежат высокие технические характеристики, встроенные в каждый объект недвижимости.
С момента своего основания в 2019 году цель компании была однозначной: построить долгосрочные отношения, чтобы Греция стала безопасным местом для инвестиций, которое предлагает низкий риск и высокие выгоды, проектируя и создавая объекты недвижимости, которые заслуживают своего присутствия, предлагая нечто уникальное и неповторимое, на благо общества в целом.
Строительные услуги
Управление проектом
Бизнес консалтинг
Юридическое сопровождение сделок