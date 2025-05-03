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DC Constructions

Греция, Municipality of Marousi
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
1992
На платформе
На платформе
2 года 7 месяцев
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Веб-сайт
Веб-сайт
ddcode.co.uk
О застройщике

Строительная компания, в которой мы реализуем ваши архитектурные мечты.
Являясь ведущей и инновационной компанией в строительной отрасли, мы гордимся тем, что предоставляем исключительные и устойчивые решения для наших уважаемых клиентов.

С страстной командой квалифицированных специалистов и передовых технологий мы специализируемся на создании знаковых структур, которые переопределяют горизонты и сообщества.

От жилых комплексов до коммерческих помещений и инфраструктурных проектов, наша приверженность качеству, безопасности и своевременности гарантирует, что каждое предприятие, которое мы предпринимаем, выполняется с максимальной точностью и утонченностью.

Давайте вместе строить лучшее будущее.

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 15:59
(UTC+3:00, Europe/Athens)
Понедельник
10:00 - 17:00
Вторник
10:00 - 17:00
Среда
10:00 - 17:00
Четверг
10:00 - 17:00
Пятница
10:00 - 17:00
Суббота
12:00 - 15:00
Воскресенье
Выходной
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Евгениос Г. Димитриад�
Евгениос Г. Димитриад�
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