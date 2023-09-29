Греческие власти начнут решительно бороться с проблемой нехватки рабочей силы — власти объявили о планах интеграции в общество более 300,000 нелегальных мигрантов, находящихся в стране.

В последние годы Греция столкнулась с дефицитом рабочей силы в нескольких ключевых секторах, но особенно страдает сельское хозяйство. Малое количество работников приводит к потере значительной части урожая.

В связи с этим, министр миграции Греции, Димитрис Кайридис, объявил о планах страны по интеграции нелегальных мигрантов. Эти меры охватывают не только мигрантов без документов, но и тех, чей вид на жительство уже истек. Целью этой инициативы является внедрение мигрантов в греческое общество и рынок труда.

Власти утверждают, что данная инициатива не приведет к увеличению нелегальной миграции в Грецию. Напротив, она способствует увеличению государственных доходов и решению проблемы нехватки кадров в ряде отраслей.

Из-за своего географического положения, Греция уже долгое время сталкивается с потоком нелегальных мигрантов. По данным Financial Times, с начала сентября 2023 года на острова страны прибыло около 7000 человек, что привело к тому, что вместимость центров для мигрантов была исчерпана.

Правительство Греции отмечает, что оно будет продолжать оставаться справедливым и жестким одновременно. Несмотря на интеграцию мигрантов, страна будет тщательно охранять свои границы. Вместе с тем, греческие власти обещают обеспечивать «гуманные условия для просителей убежища».