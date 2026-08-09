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Жилье в периферийной единице Салоники, Греция

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1 053 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Neoi Epivates, Греция
Лента Акция
Квартира 1 спальня
Neoi Epivates, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/4
Продаётся квартира площадью 43 м², расположенная на первом этаже ухоженного четырёхэтажного …
$165,322
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Vista Estate
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Квартира в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира
Municipality of Thessaloniki, Греция
Площадь 104 м²
Продается дуплекс площадью 104 кв.м в Салониках на стадии строительства. Дуплекс расположен …
$414,693
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Квартира в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира
Municipality of Thessaloniki, Греция
Площадь 29 м²
Продается квартира площадью 29 кв.м в Салониках. Квартира расположена на шестом этаже и сост…
$134,775
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Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Квартира в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира
Municipality of Thessaloniki, Греция
Площадь 100 м²
Продается квартира площадью 100 кв.м в Салониках. Квартира расположена на восьмом этаже и со…
Цена по запросу
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Квартира в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира
Municipality of Thessaloniki, Греция
Площадь 70 м²
Продается квартира площадью 70 кв.м в Салониках. Квартира расположена на первом этаже и сост…
$84,179
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Grekodom Development
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Квартира в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира
Municipality of Thessaloniki, Греция
Площадь 51 м²
Продается квартира площадью 51 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и состо…
$288,284
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Квартира в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира
Municipality of Thessaloniki, Греция
Площадь 120 м²
Продается дуплекс площадью 120 кв.м в Салониках на стадии строительства. Дуплекс расположен …
$483,808
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Квартира 2 спальни в Thermaikos Municipality, Греция
Квартира 2 спальни
Thermaikos Municipality, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 1/3
Эта квартира в Перее площадью 44 квадратных метра расположена на первом этаже трёхэтажного д…
$155,325
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Vista Estate
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Квартира в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира
Municipality of Thessaloniki, Греция
Площадь 65 м²
Продается квартира площадью 65 кв.м в Салониках. Квартира расположена на первом этаже и сост…
$123,386
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Квартира в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира
Municipality of Thessaloniki, Греция
Площадь 88 м²
Продается дуплекс площадью 88 кв.м в Салониках. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Четвертый э…
$334,058
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Квартира в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира
Municipality of Thessaloniki, Греция
Площадь 30 м²
Продается квартира площадью 30 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Thermaikos Municipality, Греция
Квартира 2 спальни
Thermaikos Municipality, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 1/3
На первом этаже трехэтажного здания в Перайе эта квартира площадью 44 квадратных метра полно…
$155,829
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Vista Estate
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Квартира в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира
Municipality of Thessaloniki, Греция
Площадь 100 м²
Продается дуплекс площадью 100 кв.м в Салониках на стадии строительства. Дуплекс расположен …
$403,173
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Квартира в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира
Municipality of Thessaloniki, Греция
Площадь 72 м²
Продается квартира площадью 72 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
$322,878
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Квартира в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира
Municipality of Thessaloniki, Греция
Площадь 60 м²
Продается квартира площадью 60 кв.м в Салониках. Квартира расположена на цокольном этаже и с…
$123,256
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Квартира в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира
Municipality of Thessaloniki, Греция
Площадь 100 м²
Продается квартира 100 кв.м. с кладовой 30 кв.м. 🔹 Площадь : 100 кв.м. (чистая), + 30 кв…
$208,985
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 3
Квартира  площадью 130 квадратных метров расположена в районе Тумба г.Салоники, гармонично с…
$347,219
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Квартира 3 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Property Code: HPS4677 - Maisonette FOR SALE in Panorama Center for € 490.000 . This 142.00…
$563,918
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Квартира 1 спальня в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Код собственности: HPS5701 - Квартира для продажи в Терми Центре за €150 000. Это 55 кв. м. …
$172,628
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Квартира 1 спальня в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Код собственности: HPS5835 - Квартира для продажи в Терми Центре за € 135.000. Это 50,92 кв.…
$157,017
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Квартира 4 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 4 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 181 м²
Имущественный код: HPS3799 - Maisonette FOR SALE в Каламарии Карампурнаки за € 867.109. Этот…
$1,01 млн
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Вилла в Thermaikos Municipality, Греция
Вилла
Thermaikos Municipality, Греция
Площадь 450 м²
Продается 4-этажная вилла площадью 450 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$1,71 млн
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Квартира 2 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Код собственности: HPS5861 - Квартира для продажи в Терми Центре за 261 000 евро. Это 98,43 …
$304,401
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Квартира 5 спален в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 5 спален
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 5
Площадь 147 м²
Продается квартира площадью 147 кв.м в Салониках. Квартира расположена на цокольном этаже и …
$330,598
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Квартира 3 спальни в Thermi, Греция
Квартира 3 спальни
Thermi, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Код собственности: HPS5866 - Квартира для продажи в Терми Центре за 340 000 евро. Это 108.00…
$396,143
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Квартира 3 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 166 м²
Код собственности: HPS4860 - Maisonette FOR SALE в Салониках Ano Toumpa за €600 000. Этот 16…
$690,512
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Квартира 3 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Код собственности: HPS5237 - Maisonette FOR SALE в Thermi Center за € 470 000. Этот 151,64 к…
$545,304
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Квартира 2 спальни в Pavlos Melas Municipality, Греция
Квартира 2 спальни
Pavlos Melas Municipality, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Имущественный код: HPS4583 - Квартира для продажи в центре Эфкарпии за 178 000 евро. Это 89 …
$204,852
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Квартира 1 спальня в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Property Code: HPS5387 - Apartment FOR SALE in Kalamaria Agios Ioannis for € 210.000 . This…
$241,679
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Квартира 1 спальня в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 1
Площадь 60 м²
Продается квартира площадью 60 кв.м в Салониках. Квартира расположена на полу-первом этаже и…
$126,211
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Типы недвижимости в периферийной единице Салоники

квартиры
дома

Параметры недвижимости в периферийной единице Салоники, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
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с бассейном
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