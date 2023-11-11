Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. периферийная единица Салоники

Жильё в периферийная единица Салоники, Греция

Kordelio - Evosmos Municipality
58
Neo Rysio
58
Неа-Каликратия
55
Municipal Unit of Evosmo
48
Эпаноми
48
Municipality of Neapoli-Sykies
44
Неа-Триглия
37
Plagiari
36
Показать больше
2 423 объекта найдено
Квартира 2 спальни в периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 2 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
Комнаты 3
Площадь 107 м²
Этаж 5/5
Продается квартира площадью 107 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Кв…
€350,000
Дом 2 спальни в периферия Центральная Македония, Греция
Дом 2 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
Комнаты 3
Площадь 120 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
€395,000
Дом 2 спальни в периферия Центральная Македония, Греция
Дом 2 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
Комнаты 3
Площадь 116 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 116 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
€380,000
Квартира 2 спальни с видом на город в периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город
периферия Центральная Македония, Греция
Комнаты 3
Площадь 107 м²
Этаж 4/4
Продается квартира площадью 107 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Кв…
€350,000
Дом 2 спальни в периферия Центральная Македония, Греция
Дом 2 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
Комнаты 4
Площадь 116 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 116 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
€380,000
Квартира 3 спальни с парковкой в периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 3 спальни с парковкой
периферия Центральная Македония, Греция
Комнаты 4
Площадь 135 м²
Этаж 3/4
Продается дуплекс площадью 135 кв.м в Салониках на стадии строительства. Дуплекс расположен …
€350,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на город в периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на город
периферия Центральная Македония, Греция
Комнаты 3
Площадь 110 м²
Этаж 8/8
Продается квартира площадью 110 кв.м в Салониках. Квартира расположена на восьмом этаже и со…
€325,000
Дом 9 спален с парковкой, с кондиционером, с камином в периферия Центральная Македония, Греция
Дом 9 спален с парковкой, с кондиционером, с камином
периферия Центральная Македония, Греция
Комнаты 9
Площадь 450 м²
Этаж -1
Agios Ioannis ПРОДАЁТСЯ Вилла 9 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 4 Ванная 1 WC Площадь: 450 m2, 4…
€1,26 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с садом в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с садом
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 3
Площадь 160 м²
Этаж -1
Elaiones ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 2 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 160 m2, 3 У…
€420,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с бассейном, с камином в Irakleio, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с бассейном, с камином
Irakleio, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Neo Heraklion north of Athens, maisonette of 130 sq.m. in excellent condition, 2 levels (ele…
€230,000
Квартира 3 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Property Code: HPS4311 - Maisonette FOR SALE in Thermi Center for €420.000 . This 190 sq. m.…
€420,000
Квартира 3 спальни в Neochorouda, Греция
Квартира 3 спальни
Neochorouda, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Этаж 2/4
Продается квартира площадью 106 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположе…
€235,000
Квартира 3 спальни в Neochorouda, Греция
Квартира 3 спальни
Neochorouda, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Этаж 3/4
Продается дуплекс площадью 135 кв.м в Салониках на стадии строительства. Дуплекс расположен …
€350,000
Квартира 2 спальни в Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Квартира 2 спальни
Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 67 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€95,000
Таунхаус 5 спален в Kardia, Греция
Таунхаус 5 спален
Kardia, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 198 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 198 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€230,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
периферия Центральная Македония, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 8/1
Продается квартира площадью 110 кв.м в Салониках. Квартира расположена на восьмом этаже и со…
€325,000
Таунхаус 2 спальни в Перея, Греция
Таунхаус 2 спальни
Перея, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 106 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
€155,000
Таунхаус 2 спальни в Перея, Греция
Таунхаус 2 спальни
Перея, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 116 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
€380,000
Квартира 1 спальня в Перея, Греция
Квартира 1 спальня
Перея, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 66 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Ква…
€215,000
Таунхаус 1 спальня в Перея, Греция
Таунхаус 1 спальня
Перея, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 79 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Таy…
€258,000
Квартира 1 спальня в Перея, Греция
Квартира 1 спальня
Перея, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 67 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Ква…
€220,000
Таунхаус 2 спальни в Перея, Греция
Таунхаус 2 спальни
Перея, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
€395,000
Таунхаус 1 спальня в Перея, Греция
Таунхаус 1 спальня
Перея, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 88 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Таy…
€285,000
Таунхаус 2 спальни в Перея, Греция
Таунхаус 2 спальни
Перея, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 116 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
€380,000
Таунхаус 1 спальня в Перея, Греция
Таунхаус 1 спальня
Перея, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 79 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Таy…
€258,000
Квартира 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 4/6
Продается квартира площадью 45 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
€100,000
Квартира 2 спальни в Перея, Греция
Квартира 2 спальни
Перея, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 107 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Кв…
€350,000
Таунхаус 1 спальня в Перея, Греция
Таунхаус 1 спальня
Перея, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 90 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Таy…
€295,000
Квартира 1 спальня в Перея, Греция
Квартира 1 спальня
Перея, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 66 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Ква…
€215,000
Таунхаус 1 спальня в Перея, Греция
Таунхаус 1 спальня
Перея, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 79 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Таy…
€258,000

Типы недвижимости в периферийная единица Салоники

квартиры
дома

Параметры недвижимости в периферийная единица Салоники, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти