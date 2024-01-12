«Золотая виза на Крите по-прежнему доступна за 250 000 евро». Эксперт о том, почему спрос на недвижимость Греции неуклонно растет

Чем так привлекает инвесторов и местных жителей греческий рынок недвижимости? Какие объекты в стране пользуются наибольшим спросом? Какова ситуация с ценами на недвижимость на данный момент? Последними новостями и инсайтами греческого рынка недвижимости с нами поделился Демокрит Терсенов, CEO компании Kyriakidis Development.

«Сегодня больше половины запросов и покупок приходится на самих греков»

— За 2023 год размер вложений в недвижимость Греции превысил 1 млрд евро. При этом, только за последние полгода страна получила более 16 млрд евро прибыли от сферы туризма и предоставления услуг. Благодаря этому, значительно увеличились поступления в бюджет, выросли зарплаты, строятся объекты инфраструктуры, а также новое жилье. Соответственно, покупка недвижимости в Греции в условиях сильного роста показателей экономики и интереса иностранных инвесторов — это весьма выгодное вложение.

Недаром, спрос на греческую недвижимость за последние 3 года увеличился практически в два раза. Более того, если ранее основной запрос на объекты в Греции исходил со стороны иностранцев, то на сегодня больше половины запросов и покупок приходится на самих греков за счет устойчивого и стабильного роста экономики страны, а также привлечения и реализации крупных инфраструктурных инвестиционных проектов.

Наиболее высокую динамику на этом фоне показывает Крит, чему способствуют следующие факторы: строительство третьего крупного аэропорта; строительство автобана для качественного соединения западной части Крита с восточной; протяжки по дну Эгейского моря супермощного оптоволоконного кабеля с перспективой создания на базе Критского университета IT-кластера наподобие Силиконовой Долины и других.

«За последние 5 лет рост цен на недвижимость Крита ежегодно составлял 15-20%»

— Постоянным устойчивым спросом в Греции пользуются новые объекты, дома, виллы, апартаменты, строящиеся по современным стандартам качества и удобства. К таковым относятся, в том числе, отдельно стоящие виллы со своим земельным участком, квартиры-апартаменты с большими балконами и парковочными местами, небольшие виллы с собственным бассейном в комплексах с организованной инфраструктурой, и так далее.

Динамика цен на покупку квартир в Греции за последние 8 лет показывает устойчивый прирост — от 6 до 12-15% в год.

Приведу пример. На Крите есть всемирно известный курорт с круглогодичной туристической инфраструктурой — Ханья. В 2021-2022 годах 2‑комнатная квартира размером 95 кв.м (в том числе, балкон 25 кв.м) в готовом новом доме там стоила порядка 250 000 евро — аналогичная квартира в новом строящемся комплексе апартаментов со сроком сдачи в 2024 году уже стоит от 330 000 евро и выше, в зависимости от этажа, видовых характеристик и так далее.

Если сравнивать цены на дома и виллы в Греции, то за последние 5 лет рост цен на Крите, к примеру, ежегодно составлял до 15-20%.

«В 2023 году заявок на „Золотую визу“ было на 80% больше, чем в 2022-м»

— Иностранцы покупают как на месте, так и удаленно. Мы подбираем и предоставляем подходящие варианты, ориентируясь на критерии покупателя, юристы запрашивают и подготавливают необходимые документы, а компания-продавец выставляет инвойс. После частичной предоплаты запускается процесс оформления и регистрации в реестре недвижимости — это занимает порядка 1,5-2 месяцев. В строящихся комплексах предоставляется поэтапная рассрочка. Словом, процесс покупки простой и прозрачный.

География иностранных покупателей недвижимости в Греции разная: это выходцы из стран практически всей Европы, Китая, США, Израиля, ОАЭ и других. Покупают они, в основном, в локациях с доступной инфраструктурой: примером тому служит Крит со своей развитой и самодостаточной туристической инфраструктурой, а также самым длинным курортным сезоном в сердце Средиземного моря.

Высокому спросу со стороны иностранцев, конечно, способствует еще один фактор — предоставляемый европейский пятилетний ВНЖ «Голден Виза» для всей семьи при покупке недвижимости. Порог входа на Крите по-прежнему составляет 250 000 евро (в то время как в некоторых районах таких городов, как Афины и Салоники, он увеличился до 500 000 евро). Рост количества поданных заявок на пятилетний ВНЖ в 2023 году составил порядка 80% по сравнению с 2022 годом.

Нельзя забывать и про высокий спрос на краткосрочную аренду в Греции в совокупности со значительным увеличением объемов туристических потоков (более 25% за последние 2 года). Все это, без сомнений, привлекает иностранных инвесторов.