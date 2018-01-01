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Hellenic Proeprty Greek Real Estate & Investments Company

Греция, 121 PALEOLOGOU STR., NIKOPOLI STAVROUPOLIS P.C. 56430, THESSALONIKI, GREECE,
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Hellenic Proeprty Greek Real Estate & Investments Company
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Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2016
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Веб-сайт
Веб-сайт
hpr.gr
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Описание

Мы создаем все условия для жизни в Греции с комфортом. Hellenic Property – агентство по работе с греческой недвижимостью. Мы знаем, что большие дела требуют хорошего отдыха и свежих сил. Это заставляет нас ценить время и моменты в кругу семьи и друзей, наслаждаться каждым лучом тёплого солнца. Так было принято решение организовать компанию, чтобы помогать деловым людям, жить отдыхать и вести бизнес в стране гостеприимства и колыбели европейской цивилизации – в Греции. Мы любим наши объекты, продаем и арендуем только те дома, в которых хотели бы жить сами. Нам выгодно быть честным с нашими клиентами, потому что только такая стратегия дает клиентов на всю жизнь. Присоединяйтесь к клубу довольных клиентов.

Услуги

Индивидуальная консультация в области приобретения и оформления качественной недвижимости в Греции и организация показов. Полное юридическое сопровождение сделок купли-продажи и оформлении вида на жительство в Греции на всех членов семьи. Предоставляем полный цикл управления недвижимостью в Греции и генерацию прибыли за счет краткосрочной аренды.

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Skouras Real Estate IKE
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Компания была создана в 2005 году и начиналась как семейный бизнес, осуществляя услуги на местном уровне. Но со временем она превратилась в риэлторскую компанию нового поколения с полным спектром качественных и надежных услуг. В ней работают квалифицированные риэлторы, обладающие свидетельствами об аттестации международного образца. На сегодняшний день компания представляет более 1300 объектов недвижимости, более 80% контрактов за последние годы заключено с иностранными клиентами. Компания Skouras Real Estate является членом Ассоциации агентов по гражданским договорам региона Афины-Аттика, Ассоциации агентов по недвижимости Греции, EPPA. Компания также создала сеть сотрудничающих агентств в различных странах, среди которых Франция, Великобритания, Германия, Голландия, Бельгия, Россия, Израиль и Ливан. Благодаря тому, что мы используем новые технологии и постоянно совершенствуем знания в своей области, клиенты предпочитают именно нас. Мы обладаем всеми необходимыми знаниями о нашем регионе и способны предоставить полный спектр услуг, вне зависимости от сложности запроса клиента.

Grekodom Development
18 327 объектов
Наша миссия - сформировать активный инвестиционный рынок недвижимости в Греции и на Кипре на базе собственного успешного опыта оказания риэлторских, строительных и девелоперских услуг, основанных на добросовестном, прозрачном и безупречном отношении к каждому клиенту. Наши цели: совершенствовать комплекс всех предоставляемых услуг выстраивать долгосрочные плодотворные отношения с партнерами увеличивать базу объектов недвижимости расширять географию компании/офисов разрабатывать и реализовывать новые проекты в сфере девелопмента и инвестиций
REAL ESTATE GREEK ISLANDS
10 объектов

Агентство недвижимости REAL ESTATE GREEK ISLANDS специализируется на сделках с недвижимостью в Аргосароническом заливе. Компания предоставляет качественные услуги потенциальным клиентам, а также сотрудничает с собственниками. Хорошая работа и надежный результат — ваш единственная возможность получения ПМЖ или проведения отпуска на островах вокруг Афин.

EPSILON TEAM
11 объектов

EPSILON TEAM - это бизнес с особыми возможностями, которые отличают его от остальных агентств недвижимости в Греции. Это группа из 9 человек, которые тесно сотрудничают друг с другом для завершения любого проекта, за который они взялись. Это единственная группа, которая имеет постоянную юридическую поддержку - как для компании, так и для любых вопросов или проблем, которые могут возникнуть у ее клиентов, - учитывая тот факт, что законы, касающиеся купли-продажи, очень универсальны и по умолчанию довольно сложны в Греции.

Помимо бесплатных юридических консультаций, которые команда Epsilon предоставляет своим клиентам, она установила постоянные партнерские отношения с экспертами и учеными, которые могут понадобиться при покупке недвижимости. Есть дизайнер интерьера, инженер-строитель и архитектор, услуги которых полностью гарантируются компанией.

Все вышеперечисленные партнеры предоставляют свои услуги клиентам команды Epsilon, отдавая им приоритет, а также скидку 20%.

Когда дело доходит до покупки или аренды, EPSILON TEAM обслуживает все районы с выгодным местоположением на севере, юге и в центре Афин. Также есть специальный отдел для частных и коммерческих зданий и магазинов. EPSILON TEAM также занимается продажей жилой недвижимости у моря.

Чтобы предоставить нашим клиентам лучший сервис, мы сотрудничаем с агентствами недвижимости в крупных городах Европы и продвигаем нашу недвижимость на греческих и международных порталах, а также в социальных сетях.

EPSILON TEAM является членом Афинской ассоциации риэлторов и Афинской торговой палаты.

JP & Partners Ltd
22 объекта
Мы — международное агентство недвижимости с филиалами в Греции, Польше, Литве, Ливане и Черногории. Мы начали свою историю в Литве в 2010 году, а затем, во время финансового кризиса, расширились в Греции, став первым агентством в области инвестиционных возможностей благодаря доступной недвижимости и высокому спросу наших многочисленных клиентов на инвестиции в Греции. Мы стремимся поддерживать наш имидж ведущего агентства недвижимости в Греции, применяя современные технологии и повышая удовлетворенность наших клиентов. Наше видение состоит в том, чтобы собрать мировое сообщество «JP & Partners» активно участвующих в покупке и продаже недвижимости людей. Наши ценности — это исключительная приверженность своим идеям, доверие к сотрудникам, клиентам и бизнес-партнерам, а также настойчивость в достижении еще больших успехов.
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