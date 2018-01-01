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AE Solar

93 Kolokotroni
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AE Solar
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2022
Языки общения
Языки общения
English
Веб-сайт
Веб-сайт
greekbluediamonds.com
Описание

Greek Blue Diamonds - это рынок недвижимости, предназначенный для демонстрации только выбранных объектов недвижимости. Мы специализируемся на продаже недвижимости ривьера, домов и вилл более высокой стоимости.

Наши агенты в Греции
Julia Boszormenyi
Julia Boszormenyi
1 объект
Агентства рядом
SUPERVISOR
Жилая недвижимость 3 Долгосрочная аренда 1 Краткосрочная аренда 1

 

Ваш эксперт по недвижимости в Германии и Греции.

JP & Partners Ltd
Жилая недвижимость 22
Мы — международное агентство недвижимости с филиалами в Греции, Польше, Литве, Ливане и Черногории. Мы начали свою историю в Литве в 2010 году, а затем, во время финансового кризиса, расширились в Греции, став первым агентством в области инвестиционных возможностей благодаря доступной недвижимости и высокому спросу наших многочисленных клиентов на инвестиции в Греции. Мы стремимся поддерживать наш имидж ведущего агентства недвижимости в Греции, применяя современные технологии и повышая удовлетворенность наших клиентов. Наше видение состоит в том, чтобы собрать мировое сообщество «JP & Partners» активно участвующих в покупке и продаже недвижимости людей. Наши ценности — это исключительная приверженность своим идеям, доверие к сотрудникам, клиентам и бизнес-партнерам, а также настойчивость в достижении еще больших успехов.
Alpha Ermis
Жилая недвижимость 6 Коммерческая недвижимость 1

Хотите купить или снять квартиру в Салониках? Найти дом или виллу на берегу моря? Сдать или продать недвижимость в Греции?

Агентство недвижимости «Alpha ERMIS» в Салониках оказывает широкий спектр риэлторских услуг в Греции.

Наши специалисты проконсультируют вас по любым вопросам, касающимся недвижимости и укажут актуальные тенденции рынка.

Мы не только сопровождаем сделку покупки/продажи недвижимости, но также способствуем в получении греческого ВНЖ, а также любых необходимых документов. Зная все юридические тонкости, мы поможем снизить налогообложение, а также используем весь свой опыт и знания для решения ваших задач.

REAL ESTATE GREEK ISLANDS
Жилая недвижимость 10

Агентство недвижимости REAL ESTATE GREEK ISLANDS специализируется на сделках с недвижимостью в Аргосароническом заливе. Компания предоставляет качественные услуги потенциальным клиентам, а также сотрудничает с собственниками. Хорошая работа и надежный результат — ваш единственная возможность получения ПМЖ или проведения отпуска на островах вокруг Афин.

EPSILON TEAM
Жилая недвижимость 9 Коммерческая недвижимость 1

EPSILON TEAM - это бизнес с особыми возможностями, которые отличают его от остальных агентств недвижимости в Греции. Это группа из 9 человек, которые тесно сотрудничают друг с другом для завершения любого проекта, за который они взялись. Это единственная группа, которая имеет постоянную юридическую поддержку - как для компании, так и для любых вопросов или проблем, которые могут возникнуть у ее клиентов, - учитывая тот факт, что законы, касающиеся купли-продажи, очень универсальны и по умолчанию довольно сложны в Греции.

Помимо бесплатных юридических консультаций, которые команда Epsilon предоставляет своим клиентам, она установила постоянные партнерские отношения с экспертами и учеными, которые могут понадобиться при покупке недвижимости. Есть дизайнер интерьера, инженер-строитель и архитектор, услуги которых полностью гарантируются компанией.

Все вышеперечисленные партнеры предоставляют свои услуги клиентам команды Epsilon, отдавая им приоритет, а также скидку 20%.

Когда дело доходит до покупки или аренды, EPSILON TEAM обслуживает все районы с выгодным местоположением на севере, юге и в центре Афин. Также есть специальный отдел для частных и коммерческих зданий и магазинов. EPSILON TEAM также занимается продажей жилой недвижимости у моря.

Чтобы предоставить нашим клиентам лучший сервис, мы сотрудничаем с агентствами недвижимости в крупных городах Европы и продвигаем нашу недвижимость на греческих и международных порталах, а также в социальных сетях.

EPSILON TEAM является членом Афинской ассоциации риэлторов и Афинской торговой палаты.

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