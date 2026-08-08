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Greek Blue Diamonds - это рынок недвижимости, предназначенный для демонстрации только выбранных объектов недвижимости. Мы специализируемся на продаже недвижимости ривьера, домов и вилл более высокой стоимости.
Компания El Greko Real Estate является надёжным помощником и консультантом во всех вопросах, связанных с недвижимостью в Греции. Наша команда состоит из профессионалов-экспертов, имеющих огромный, многолетний опыт работы в сфере греческой недвижимости. У нас Вы можете ознакомиться с интересн…
GREEKESTATE.EU
«Создание ценности для наших клиентов»
Ядро нашей компании состоит из ясной и успешной философии, которая определяет наши ценности и культуру:
• Стремление к совершенству, поддерживая высокие стандарты и личные ценности, а также относясь к нашим клиентам с уважением и…
EPSILON TEAM - это бизнес с особыми возможностями, которые отличают его от остальных агентств недвижимости в Греции. Это группа из 9 человек, которые тесно сотрудничают друг с другом для завершения любого проекта, за который они взялись. Это единственная группа, которая имеет постоянную юрид…
Компания была создана в 2005 году и начиналась как семейный бизнес, осуществляя услуги на местном уровне. Но со временем она превратилась в риэлторскую компанию нового поколения с полным спектром качественных и надежных услуг. В ней работают квалифицированные риэлторы, обладающие свидетельст…
Наша миссия - сформировать активный инвестиционный рынок недвижимости в Греции на базе собственного успешного опыта оказания риэлторских, строительных и девелоперских услуг, основанных на добросовестном, прозрачном и безупречном отношении к каждому клиенту. Наши цели: совершенствовать компле…
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