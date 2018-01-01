Chaniotis, Греция

Сдача в: 2023

Вилла Aura в Ханиоти – отличная возможность жить с семьёй возле лучших пляжей Эгейского моря в Греции. За свою чистоту они удостоены голубых флагов. Сама резиденция построена на возвышенности и имеет большую приватную территорию. С окон открывается вид на бирюзовое море залива Торонеос и Святую гору Афон.

Вилла имеет современную эстетику в духе минимализма и построена в средиземноморском стиле с использованием современных технических решений. Часть строений декорированы натуральным камнем, травертином. Композиция из анодированного метала – архитектурное решение, которое хорошо подчёркивает современный стиль.

Площадь виллы составляет 250 м2, а окружающего её участка – 3000 м2. Дом состоит из трёх уровней, в нём 5 спален и 4 ванных комнаты – здесь удобно расположиться большой семье и проживать круглый год! Также найдётся место и для приема гостей. Площадь участка имеет ровную поверхность и практичное покрытие, создана экономная система автоматического полива, посажены декоративные растения, среди которых можно найти укромные зоны для отдыха. Семейные качели и спортивная станция позволяют отдыхать и заниматься спортом, не покидая территорию виллы.

Крытая парковка без проблем помещает четыре автомобиля. На улице спроектирована система освещения, которая выгодно выделяет силуэт дома, и благодаря этому вечером находиться на улице будет комфортно и безопасно.

На первом этаже находится гостиная, обеденная зона и кухня. При входе расположена ванная комната и гардероб. Первый этаж площадью 78 м2 полностью находится на одном уровне с участком. Это упрощает доступ к нему, а главное – позволяет маленьким детям самостоятельно бегать со двора в дом и обратно.

Панорамные окна в гостиной выходят на залив Эгейского моря и городок Ханиоти. В центре расположен двухсторонний камин. Он создаёт атмосферу уюта и тепла и хорошо согревает в редкие прохладные дни.

Кухня спроектирована по всем правилам эргономики. Она оснащена лучшей техникой и имеет достаточно места. Приготовив любимое блюдо, можно выйти на летнее патио и завтракать, наслаждаясь видом на море и горы. Патио дополнительно имеет зоны отдыха барбекю и солярий. А благодаря остеклению большей части первого этажа значительно увеличивается обзор из дома.

Бассейн размером 45 м2 с эффектом Инфинити создаёт впечатление, будто вы находитесь на краю обрыва, а водная поверхность – бесконечная. Вместе с тем, благодаря нескользкой поверхности из керамогранита, ходить возле бассейна будет всё так же безопасно.

Площадь второго этажа также 78 м2. Он состоит из главной спальни и двух спальных для детей. Главная спальня с большими панорамными окнами и с потрясающим видом имеет свою ванную комнату и гардероб. Детские комнаты имеют общую ванную.

Цокольный этаж площадью 88 м2 напоминает отдельную двухкомнатную квартиру и имеет отдельный вход. Здесь расположены две спальни, ванная комната, прачечная и отдельных выход во двор. Кладовая дополнительной площадью 55 м2 позволит спрятать вещи для летнего отдыха, занятий спортом или ваших хобби. Этот этаж может использоваться и в качестве детской игровой или двух жилых комнат для гостей.

Современные инженерные решения создают повышенный комфорт. Это и система климат контроля, и энергоэффективные окна, и системы сигнализации и видеонаблюдения. Японская система Daikin создаёт оптимальный климат в доме: теплые полы позволяют настраивать ту температуру, которая будет наилучшей для семьи. Вилла надёжно защищена тепло- и гидроизоляцией для приморского климата. Система освещения позволит выбрать основной дневной свет или мягкую подсветку вечером. Всё спроектировано так, чтобы родители не переживали о безопасности детей: здесь нет острых углов, ступенек, барьеров, а ограждения, ровные и нескользкие поверхности только повышают уровень комфорта и безопасности!

Объект строится в соответствии со всеми строительными стандартами, с использованием современных технологий и будет готов к заселению в середине 2023 года.

Вилла сдаётся в готовом для проживания виде, а потому у вас есть возможность подарить своей семье незабываемый отдых на средиземноморском курорте в любое время года! И дополнительно ко всем приемушествам, вместе с покупкой дома вы получаете вид на жительство в европейской стране!