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Marina Villas development & construction

Греция, Hanioti Pevkoxori Halkidiki post 63085
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Marina Villas development & construction
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2021
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Веб-сайт
Веб-сайт
aura.marina-villas.com/el/ grace.marina-villas.com
О застройщике

«MARINA VILLAS» - надежная, динамично развивающаяся строительно девелоперская компания в Северной Греции, стабильные темпы строительства, соблюдение сроков и качественные характеристики объектов.

Стратегия «MARINA VILLAS IKE» — приобретение качественных строительных площадок под девелоперские проекты, максимально эффективная реализация их потенциала для создания лучших объектов на рынке, отвечающих самым современным требованиям к материалам и технологиям строительства.

Услуги

Реализует проекты в сфере жилой недвижимости в северной Греции: строительство, архитектурное проектирование, реконструкция, дизайн жилых комплексов, индивидуальных вилл и других объектов недвижимости.

Новостройки
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Grace
Вилла Grace
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Сдача в: 2023
Застройщик: Marina Villas

Прекрасная возможность стать владельцем современной виллы в Греции в престижных пригородах Салоники в Панораме!

Использование передовых технологий и соответствие современным строительным стандартам, высокое качество объекта.

Расположение виллы Грейс

Вилла расположена вдали от дороги, в экологически чистом и спокойном месте. Это отличное решение для семей с детьми и людей, которые предпочитают тишину шумному городу. Из больших панорамных окон открывается великолепный вид на залив Термайкос и сам город Салоники.

Вся необходимая инфраструктура находится в пределах досягаемости и доступности автомобиля.

Международный аэропорт находится всего в 15-20 минутах езды. Рядом с виллой находится детский сад, международные школы, колледжи и университеты в 10 минутах езды.

ДИЗАЙН

Основная идея корпуса - дизайн единого гармоничного пространства внутренней и внешней частей дома на плоской поверхности. Создание больших функциональных террас на открытом воздухе, балконов и веранд, чтобы максимизировать преимущества и комфорт жизни в мягком средиземноморском климате. Практичность, удобство и комфорт тщательно продуманы и включены в дизайн объекта.

АРХИТЕКТУРА

Лаконическая архитектура виллы выражается в духе современного средиземноморского минимализма. Четкие прямые линии, спокойная и мягкая палитра цветов создают психологический комфорт. Благодаря этому объект будет оценен и долго радует.

LAYOUT

Макет удобный и функциональный. Площадь дома имеет максимально полезную площадь для семьи с детьми и составляет 300 м2. В нем пять спален и четыре ванные комнаты, поэтому даже большая семья будет чувствовать себя здесь комфортно: каждый найдет свой уютный уголок, и в то же время каждый почувствует единство.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Особое внимание уделяется даже самым маленьким деталям: нескользящие поверхности, отсутствие острых углов, которые могут навредить ребенку, и прочные заборы делают виллу безопасной для всех членов семьи.

ДОМ ТРЕХ УРОВНЯ ДЛЯ НАСТОЯЩЕГО КОМФОРТА.

Три этажа дома предлагают частные, общие и гостевые зоны.

На первом этаже, площадью 100м2, есть гостиная, столовая и кухня. Функциональная и эргономичная кухня оснащена техникой и фурнитурой известных брендов. Дизайнерская мебель приносит эстетику и повышает комфорт. Современный камин Piazetta добавляет уют и тепло в интерьер. На первом этаже также есть одна гостиная, которая может служить офисом или комнатой для гостей и ванной комнатой.

На втором этаже 100м2 вы можете найти три спальни и две ванные комнаты. Спальня с ванной комнатой и большим шкафом. Существует также балкон площадью 16 м2, который можно использовать в качестве дополнительного места для работы, отдыха или занятий спортом. Этаж спален сделан из дубового паркета. Все спальни имеют панорамные окна с потрясающим видом на море.

Первый этаж – может служить полноценным отдельным жилым пространством. Это напоминает однокомнатную квартиру. Площадь подвала 100 м2, есть отдельный вход с улицы. Этот этаж можно использовать для приема гостей или в качестве игровой комнаты для детей. Есть также ванная комната, прачечная и технические помещения.

Для повышения комфорта в проект дома включено большое количество современных инженерных решений, в том числе для повышения энергоэффективности и экологичности. Таким образом, климат в доме обеспечивается автоматической системой Daikin с воздуховодом. Теплые полы и камин создают комфортную температуру в доме. Все это контролируется системой “ Smart Home ”. Питьевая и промышленная вода очищается современной системой очистки воды.

Весь дом имеет высококачественное отопление и гидроизоляцию, необходимые для такого климата. Три сценария освещения создают оптимальный свет в зависимости от времени суток: основной свет, мягкое освещение и декоративные лампы.

УЛУЧШЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Вилла Грейс расположена на плоской поверхности. Площадь участка составляет до 2500 м2. На участке был посеян газон, посажены декоративные растения и деревья, создана автоматическая система полива.

Отдельная зона с бассейном - еще одно удобное место для отдыха. Бассейн с подогревом можно использовать в любое время года! Размер бассейна 9/5 = 45 м2. Бассейн покрыт нескользящей керамогранитом.

Для отдыха с детьми и спорта есть большой семейный качели и спортивная станция.

Villa Grace in Panorama - это возможность подарить вашей семье светлый отдых в удивительном средиземноморском месте! Достаточно взять только личные вещи в дом – все остальное уже есть!

И самое главное, купив дом, в дополнение к небесному месту на земле, вы получите гарантию, поддержка и вид на жительство в европейской стране для всех членов семьи в подарок !!

Villa Avra
Вилла Villa Avra
Chaniotis, Греция
Сдача в: 2023
Застройщик: Marina Villas

Вилла Aura в Ханиоти – отличная возможность жить с семьёй возле лучших пляжей Эгейского моря в Греции.  За свою чистоту они удостоены голубых флагов. Сама резиденция построена на возвышенности и имеет большую приватную территорию.  С окон открывается вид на бирюзовое  море залива Торонеос и Святую гору Афон.
Вилла имеет современную эстетику в духе минимализма и построена в средиземноморском стиле с использованием современных технических решений. Часть строений декорированы натуральным камнем, травертином. Композиция из анодированного метала – архитектурное решение, которое хорошо подчёркивает современный стиль.
Площадь виллы составляет 250 м2, а окружающего её участка – 3000 м2. Дом состоит из трёх уровней, в нём 5 спален и 4 ванных комнаты – здесь удобно расположиться большой семье и проживать круглый год! Также найдётся место и для  приема гостей. Площадь участка имеет ровную поверхность и практичное покрытие,  создана экономная система автоматического полива, посажены декоративные растения, среди которых можно найти укромные зоны для отдыха. Семейные качели и спортивная станция позволяют отдыхать и заниматься спортом, не покидая территорию виллы.
Крытая парковка без проблем помещает четыре автомобиля. На улице спроектирована система освещения, которая выгодно выделяет силуэт дома, и благодаря этому вечером находиться на улице будет комфортно и безопасно.
На первом этаже находится гостиная, обеденная зона и кухня. При входе расположена ванная комната и гардероб. Первый этаж площадью 78 м2 полностью находится на одном уровне с участком. Это упрощает доступ к нему, а главное – позволяет маленьким детям самостоятельно бегать со двора в дом и обратно.
Панорамные окна в гостиной выходят на залив Эгейского моря  и городок Ханиоти. В центре расположен двухсторонний камин. Он создаёт атмосферу уюта и тепла и хорошо согревает в редкие прохладные дни.
Кухня спроектирована по всем правилам эргономики.  Она оснащена лучшей техникой и имеет достаточно места. Приготовив любимое блюдо, можно выйти на летнее патио и завтракать, наслаждаясь видом на море и горы. Патио дополнительно имеет зоны отдыха барбекю и солярий. А благодаря остеклению большей части первого этажа значительно увеличивается обзор из дома.
Бассейн размером 45 м2 с эффектом Инфинити создаёт впечатление, будто вы находитесь на краю обрыва, а водная поверхность – бесконечная. Вместе с тем, благодаря нескользкой поверхности из керамогранита, ходить возле бассейна будет всё так же безопасно.
Площадь второго этажа также 78 м2. Он состоит из главной спальни и двух спальных для детей. Главная спальня с большими панорамными окнами и  с потрясающим видом  имеет свою ванную комнату и гардероб. Детские комнаты имеют общую ванную.
Цокольный этаж площадью 88 м2 напоминает отдельную двухкомнатную квартиру и имеет отдельный вход. Здесь расположены две спальни, ванная комната, прачечная и отдельных выход во двор. Кладовая дополнительной площадью 55 м2 позволит спрятать вещи для летнего отдыха, занятий спортом или ваших хобби.  Этот этаж может использоваться и в качестве детской игровой или двух жилых комнат для гостей.
Современные инженерные решения создают повышенный комфорт. Это и система климат контроля, и энергоэффективные окна, и системы сигнализации и видеонаблюдения. Японская система Daikin создаёт оптимальный климат в доме: теплые полы позволяют настраивать ту температуру, которая будет наилучшей для семьи. Вилла надёжно защищена тепло- и гидроизоляцией для приморского климата.  Система освещения  позволит выбрать основной дневной свет или мягкую подсветку вечером. Всё спроектировано так, чтобы родители не переживали о безопасности детей: здесь нет острых углов, ступенек, барьеров, а ограждения, ровные и нескользкие поверхности только повышают уровень комфорта и безопасности!

Объект строится в соответствии со всеми строительными стандартами, с использованием современных технологий и будет готов к заселению в середине 2023 года.
 Вилла сдаётся в готовом для проживания виде, а потому у вас есть возможность подарить своей семье незабываемый отдых на средиземноморском курорте в любое время года! И дополнительно ко всем приемушествам, вместе с покупкой дома вы получаете вид на жительство в европейской стране!

Наши агенты в Греции
Marina Villas
Marina Villas
Другие застройщики
GRACE TOURIST&CONSTRUCTION P.C.

Главным направлением деятельности компании GRACE  является строительство, архитектурное проектирование, реконструкция, дизайн жилых комплексов, индивидуальных вилл и других объектов недвижимости. Наши услуги и строительные работы производятся, согласно европейскому качеству с использованием современных строительных материалов, систем энергосбережения, четко придерживаясь всех норм, согласно действующего законодательства Греции.

VITRUVIUS INVESTMENTS

Офис компании Vitruvius Investments расположен в центре Афин. Мы активно работаем на рынке недвижимости и реализуем проекты по всей Греции. Обладая многолетним опытом и знаниями, наша команда состоит из опытных и хорошо подготовленных экспертов (оценщиков, инженеров-строителей, архитекторов, финансовых и международных аналитиков), которые отслеживают и изучают все новые тенденции и правила на рынке недвижимости в Греции.

First Seat

First Seat - известная, быстро развивающаяся компания по недвижимости в Греции. Наш успех основан на доверии, профессионализме и долгосрочных отношениях, в которых мы ставим клиента превыше всего.

Наши опытные консультанты страстно желают превратить активы в наиболее выгодные инвестиции, следуя принципам честности, прозрачности и компетентности.  

V² DEVELOPMENT

Компания V² DEVELOPMENT

От своего славного прошлого к надежному настоящему и еще более многообещающему будущему,  компания V² DEVELOPMENT — это компания № 1 в Греции в области жилищного строительства и девелопмента.

ДЕВЕЛОПЕР ЭЛИТНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В ГРЕЦИИ

Являясь преемником компании ERGON, которая с 1962 года определила сектор развития рынка недвижимости в Греции, компания         V² DEVELOPMENT осуществила более 7000 успешных сделок по приобретению объектов недвижимости широкого спектра, начиная от объектов жилой и торговой недвижимости, до отелей и складских помещений, общей площадью 4,5 миллионов квадратных метров. Компания V² DEVELOPMENT обеспечивает беспрецедентную финансовую отдачу и гордость за владение активами, одновременно повышая удовлетворенность клиентов, сообщества и сотрудников.

Компания V² DEVELOPMENT в 2013 году оказала содействие в запуске Программы получения вида на жительство GOLDEN VISA для греческих инвесторов, которая в 2018 году стала самой популярной инвестиционной программой в мире, превзойдя американскую программу EB-5 по фактическому количеству одобренных заявок. В дополнение к успеху на внутреннем рынке, компания V² DEVELOPMENT является компанией, также ориентированной на международный рынок. Помимо центрального офиса в Афинах и трёх офисов в Греции, компания V² DEVELOPMENT имеет офисы в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу (Китай), Париже, Дубае, Найроби, Хошимине и Лахоре.

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