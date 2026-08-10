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Жилье в периферии Ионические острова, Греция

;
Корфу
42
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands
159
Municipality of Northern Corfu
43
Kassopaia Municipal Unit
23
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282 объекта найдено
Вилла в Контокали, Греция
Вилла
Контокали, Греция
Площадь 230 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 230 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостино…
$1,50 млн
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Вилла в Lefkada Municipality, Греция
Вилла
Lefkada Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Расположенная на склоне холма над всемирно известным пляжем Катисма, эта исключительная роск…
$1,73 млн
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Квартира 4 спальни в Zakynthos Municipality, Греция
Квартира 4 спальни
Zakynthos Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 332 м²
Расположенная среди пышных оливковых рощ престижного полуострова Василикос, эта экстраордина…
$2,77 млн
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TekceTekce
Вилла в Lefkada Municipality, Греция
Вилла
Lefkada Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Расположенная на склоне холма над всемирно известным пляжем Катисма, эта исключительная роск…
$1,73 млн
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Коттедж в периферия Ионические острова, Греция
Коттедж
периферия Ионические острова, Греция
Площадь 74 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 74 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из 2 спальных…
$288,284
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Таунхаус в периферия Ионические острова, Греция
Таунхаус
периферия Ионические острова, Греция
Площадь 120 м²
Продаётся мезонет площадью 120 кв. м в Лефкимми Объект состоит из двух зданий, построе…
$115,314
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Таунхаус в Лиападес, Греция
Таунхаус
Лиападес, Греция
Количество спален 3
Площадь 147 м²
Продается таунхаус площадью 147 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цок…
Цена по запросу
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Коттедж в Кинопиастес, Греция
Коттедж
Кинопиастес, Греция
Площадь 132 м²
На продажу выставлены 2 коттеджа 91 кв.м и 41 кв.м в деревне Агиос Прокопис в центральной ча…
$354,213
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Коттедж в периферия Ионические острова, Греция
Коттедж
периферия Ионические острова, Греция
Площадь 157 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 157 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$342,769
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Коттедж 2 спальни в Платонас, Греция
Коттедж 2 спальни
Платонас, Греция
Количество спален 2
Площадь 190 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 190 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
$212,528
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Дом в Скриперон, Греция
Дом
Скриперон, Греция
Полностью реконструированный и отремонтированный отдельно стоящий дом в Скриперо, Корфу 💰 Це…
$156,996
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Международное агентство недвижимости Habita
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Коттедж 3 спальни в Коккини, Греция
Коттедж 3 спальни
Коккини, Греция
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из 3 спальны…
$507,705
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Коттедж в Svoronata, Греция
Коттедж
Svoronata, Греция
Площадь 219 м²
На продажу выставлен исторически значимый объект постройки 1870г в деревне Калигата в юго-во…
$814,689
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Grekodom Development
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Коттедж в Астракери, Греция
Коттедж
Астракери, Греция
Площадь 175 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 175 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается велико…
$1,85 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 4 спальни в Барбати/Мпармпати, Греция
Коттедж 4 спальни
Барбати/Мпармпати, Греция
Количество спален 4
Площадь 161 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 161 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
$531,319
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Таунхаус в Psachnia, Греция
Таунхаус
Psachnia, Греция
Количество спален 2
Площадь 140 м²
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пер…
$153,492
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Вилла в периферия Ионические острова, Греция
Вилла
периферия Ионические острова, Греция
Количество спален 3
Площадь 155 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 155 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
$1,42 млн
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Вилла в Коккини, Греция
Вилла
Коккини, Греция
Продается: вилла площадью 78,16 кв.м., построенная в 2005 году, расположенная в тихом и хоро…
$375,424
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 спальни в периферия Ионические острова, Греция
Квартира 2 спальни
периферия Ионические острова, Греция
Количество спален 2
Площадь 92 м²
Продается квартира площадью 92 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на первом этаже и…
$295,177
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Квартира 1 спальня в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Количество спален 1
Площадь 49 м²
Продается квартира площадью 49 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на первом этаже и…
$242,045
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Коттедж в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Коттедж
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Площадь 150 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается великоле…
$2,24 млн
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Вилла в Tsoukalades, Греция
Вилла
Tsoukalades, Греция
Количество спален 4
Площадь 200 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на Ионических островах. Подвал состоит из одной …
$2,48 млн
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Коттедж 2 спальни в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Количество спален 2
Площадь 240 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
$680,280
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Коттедж в Кинопиастес, Греция
Коттедж
Кинопиастес, Греция
Площадь 240 м²
На продажу выставлен дом 240 кв.м в районе Гастури в 8 км от центра города Корфу. Именно эту…
$1,95 млн
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Коттедж 4 спальни в Гимари, Греция
Коттедж 4 спальни
Гимари, Греция
Количество спален 4
Площадь 145 м²
Продаётся: Очаровательный дом 145 кв.м в самом сердце Старого города Корфу Уникальная …
$826,496
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Коттедж 4 спальни в Кинопиастес, Греция
Коттедж 4 спальни
Кинопиастес, Греция
Количество спален 4
Площадь 180 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 гос…
$226,760
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Квартира 3 спальни в Агия - Елени, Греция
Квартира 3 спальни
Агия - Елени, Греция
Количество спален 3
Площадь 154 м²
Продается квартира площадью 154 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на первом этаже …
$389,634
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Коттедж 2 спальни в Municipality of Northern Corfu, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Northern Corfu, Греция
Количество спален 2
Площадь 91 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 91 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостин…
$118,071
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Таунхаус в Агии Дека/Агой - Дека, Греция
Таунхаус
Агии Дека/Агой - Дека, Греция
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 80 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2…
$94,457
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Коттедж 4 спальни в периферия Ионические острова, Греция
Коттедж 4 спальни
периферия Ионические острова, Греция
Количество спален 4
Площадь 118 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 118 кв.м на острове Закинф. Цокольный этаж состоит из о…
Цена по запросу
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Типы недвижимости в периферии Ионические острова

квартиры
дома

Параметры недвижимости в периферии Ионические острова, Греция

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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