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Dionisiou Real Estate

Греция, Паралия Диониси ( Дионисиоу)
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
5 лет 5 месяцев
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français
Веб-сайт
Веб-сайт
dionisiou-realestate.com/
Время работы
Закрыто сейчас
Об агентстве

Компания Dionisiou занимается покупкой земельных участков и строительством объектов недвижимости в Халкидиках для последующей продажи. Помимо продажи собственных строительных объектов, компания предлагает апартаменты для продажи от других застройщиков в Халкидиках. За 20 лет работы мы приобрели богатый опыт и репутацию надежного партнера на рынке недвижимости. Принципами нашей компании являются открытость и честность. Мы обладаем обширными знаниями о рынке недвижимости в Греции и предоставляем полную и достоверную информацию обо всех этапах покупки недвижимости в Халкидиках и предлагаемых к продаже объектов.

Квартиры
Смотреть все 148 объектов
Квартира 2 спальни в Палиури, Греция
Квартира 2 спальни
Палиури
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Квартира расположена в деревне Палиури в 2,7 км от живописного песчаного пляжа. Квартира рас…
$141,687
Квартира 1 спальня в Municipality of Nea Propontida, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Nea Propontida
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 1/3
Эта квартира расположена в городе Неа Муданья в 150 метрах от моря и в 400 метрах от красиво…
$106,362
Квартира 1 спальня в Криопиги, Греция
Квартира 1 спальня
Криопиги
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Апартаменты расположены в лесу в деревне Криопиги в 1600 метрах от пляжа. Строительство буде…
$149,750
Квартира 2 спальни в Gerakini, Греция
Квартира 2 спальни
Gerakini
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/3
Квартира расположена в деревне Геракини в 250 метрах от красивого песчаного пляжа. Квартира …
$259,183
Дома
Смотреть все 271 объект
Дом 2 спальни в Gerakini, Греция
Дом 2 спальни
Gerakini
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Комплекс мезонетов и апартаментов расположен в деревне Геракини всего в 250 метрах от приятн…
$195,827
Дом 3 спальни в Неа-Потидея, Греция
Дом 3 спальни
Неа-Потидея
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Отдельный дом расположен перед морем в окрестностях деревни Неа Потидея в 1 км от ближайшего…
$403,173
Дом 3 спальни в Афитос, Греция
Дом 3 спальни
Афитос
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Вилла расположена в окрестностях популярной туристической деревни Афитос всего в 280 метрах …
$1,00 млн
Дом 2 спальни в Неа Рода, Греция
Дом 2 спальни
Неа Рода
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Мезонет с фантастическим видом на море расположен в районе Koumitsa bech в 800 метрах от пля…
$564,443
Коммерческая недвижимость
Смотреть все 12 объектов
Отель 650 м² в Каландра, Греция
Отель 650 м²
Каландра
Количество спален 16
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 650 м²
Отель расположен в 650 метрах от деревни Каландра и в 1800 метрах от пляжа и деревни Посиди.…
$1,70 млн
Отель 1 260 м² в Греция
Отель 1 260 м²
Греция
Количество спален 41
Кол-во ванных комнат 41
Площадь 1 260 м²
Отель расположен в одной из самых популярных туристических деревень в Кассандре, всего в 350…
$4,84 млн
Отель 1 515 м² в Греция
Отель 1 515 м²
Греция
Количество спален 20
Кол-во ванных комнат 24
Площадь 1 515 м²
Этот роскошный бутик-отель расположен в тихом месте в Кассандре всего в 150 метрах от моря. …
$4,03 млн
Коммерческое помещение в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческое помещение
Municipality of Thessaloniki
Теннисный клуб. 9 теннисных кортов. Полезная комната. Гим. Частный проект в пригороде Плагиа…
$4,03 млн
Земельные участки
Смотреть все 137 объектов
Участок земли в Metamorfosi, Греция
Участок земли
Metamorfosi
Площадь 530 м²
Земля составляет 530 кв. метров и расположена в пригороде поселка Метаморфоси. Расстояние до…
$92,489
Участок земли в Иерисос, Греция
Участок земли
Иерисос
Площадь 316 м²
Земля составляет 316 квадратных метров и расположена в деревне Иериссос всего в 50 метрах от…
$109,657
Участок земли в Стратонион, Греция
Участок земли
Стратонион
Площадь 1 446 м²
Земля составляет 1446 кв. метров и расположена в деревне Стратони в 400 метрах от красивого …
$138,231
Участок земли в Неа Флогита, Греция
Участок земли
Неа Флогита
Площадь 433 м²
Земля составляет 433 кв. метров и расположена недалеко от деревни Флогита, которая находится…
$172,583
Наши агенты в Греции
Светлана Ювченко
Светлана Ювченко
568 объектов
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El Greko
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Жилая недвижимость 5 Коммерческая недвижимость 2
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Год основания компании 2007
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Grekodom Development
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Real estate center
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