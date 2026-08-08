Dionisiou Real Estate

Об агентстве

Компания Dionisiou занимается покупкой земельных участков и строительством объектов недвижимости в Халкидиках для последующей продажи. Помимо продажи собственных строительных объектов, компания предлагает апартаменты для продажи от других застройщиков в Халкидиках. За 20 лет работы мы приобрели богатый опыт и репутацию надежного партнера на рынке недвижимости. Принципами нашей компании являются открытость и честность. Мы обладаем обширными знаниями о рынке недвижимости в Греции и предоставляем полную и достоверную информацию обо всех этапах покупки недвижимости в Халкидиках и предлагаемых к продаже объектов.