Dionisiou Real Estate

Хотите купить или снять квартиру в Салониках? Найти дом или виллу на берегу моря? Сдать или продать недвижимость в Греции?

Агентство недвижимости «Alpha ERMIS» в Салониках оказывает широкий спектр риэлторских услуг в Греции.

Наши специалисты проконсультируют вас по любым вопросам, касающимся недвижимости и укажут актуальные тенденции рынка.

Мы не только сопровождаем сделку покупки/продажи недвижимости, но также способствуем в получении греческого ВНЖ, а также любых необходимых документов. Зная все юридические тонкости, мы поможем снизить налогообложение, а также используем весь свой опыт и знания для решения ваших задач.