Dionisiou Real Estate
Греция, Dionisiou Beach, p.o. box 49, N.Moudania, 63200
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Веб-сайт
Описание
Компания Dionisiou занимается покупкой земельных участков и строительством объектов недвижимости в Халкидиках для последующей продажи. Помимо продажи собственных строительных объектов, компания предлагает апартаменты для продажи от других застройщиков в Халкидиках. За 20 лет работы мы приобрели богатый опыт и репутацию надежного партнера на рынке недвижимости. Принципами нашей компании являются открытость и честность. Мы обладаем обширными знаниями о рынке недвижимости в Греции и предоставляем полную и достоверную информацию обо всех этапах покупки недвижимости в Халкидиках и предлагаемых к продаже объектов.
Квартиры
Коммерческая недвижимость
Земельные участки
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