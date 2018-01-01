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Thassos Real Estate

Греция, Paulou Mela 38, Thassos Island Greece, 64004
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Thassos Real Estate
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
English, Deutsch, Ελληνικά
Веб-сайт
Веб-сайт
www.thassos-realestate.gr
Описание

Офис Thassos Real Estate был основан в 2005 году и расположен в Лименасе, столице острова Тасос.
У нас широкий выбор объектов недвижимости: от частных домов, квартир, земельных участков до предприятий и отелей, которые в значительной степени могут удовлетворить ваши требования. Мы оказываем услуги, касающиеся не только покупки и продажи недвижимости, но и предоставляем послепродажное обслуживание в соответствии с вашими потребностями. Наш многолетний опыт работы в этой области являются гарантией вашего правильного выбора и позволяет воплотить вашу мечту в реальность. Мы работаем с уважением к потребностям и  индивидуальным подходом к каждому клиенту.

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«Создание ценности для наших клиентов»

Ядро нашей компании состоит из ясной и успешной философии, которая определяет наши ценности и культуру:

• Стремление к совершенству, поддерживая высокие стандарты и личные ценности, а также относясь к нашим клиентам с уважением и доверием.

• Быть источником стабильной прибыли, предоставляя услуги и консультации по развитию и управлению недвижимостью, которая принесет пользу нашим клиентам.

• Быть устойчивой фирмой, основанной на прочном фундаменте, на которую не влияют экономика и рыночные колебания.

• Эти принципы воплощают нашу приверженность качеству и целостности, что отражается в характере наших партнерских отношений и взаимоотношений, которые мы строим с нашими клиентами.

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