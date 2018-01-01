Thassos Real Estate
Греция, Paulou Mela 38, Thassos Island Greece, 64004
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
English, Deutsch, Ελληνικά
Веб-сайт
Описание
Офис Thassos Real Estate был основан в 2005 году и расположен в Лименасе, столице острова Тасос.
У нас широкий выбор объектов недвижимости: от частных домов, квартир, земельных участков до предприятий и отелей, которые в значительной степени могут удовлетворить ваши требования. Мы оказываем услуги, касающиеся не только покупки и продажи недвижимости, но и предоставляем послепродажное обслуживание в соответствии с вашими потребностями. Наш многолетний опыт работы в этой области являются гарантией вашего правильного выбора и позволяет воплотить вашу мечту в реальность. Мы работаем с уважением к потребностям и индивидуальным подходом к каждому клиенту.
Квартиры
Коммерческая недвижимость
Земельные участки
Наши агенты в Греции
Агентства рядом