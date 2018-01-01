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spotus

Mathaiaki 79B
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spotus
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2018
Языки общения
Языки общения
English, Ελληνικά
Веб-сайт
Веб-сайт
www.spotus.gr
Описание

Spotus Property Management & Real estate - компания, предоставляющая полный спектр услуг, базирующаяся в Ираклионе Крит. Выбирая Spotus Property Management & Real estate, вы будете сотрудничать со специализированной и профессиональной командой по управлению недвижимостью в регионе Крит. Полная услуга управления недвижимостью предоставляется профессиональным персоналом, который даст вам свободу, которую вы ищете от компании по управлению недвижимостью. Наши клиенты уверены, что их недвижимость и арендаторы получают необходимую им помощь.

Наши агенты в Греции
Michalis Christakis
Michalis Christakis
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EPSILON TEAM - это бизнес с особыми возможностями, которые отличают его от остальных агентств недвижимости в Греции. Это группа из 9 человек, которые тесно сотрудничают друг с другом для завершения любого проекта, за который они взялись. Это единственная группа, которая имеет постоянную юридическую поддержку - как для компании, так и для любых вопросов или проблем, которые могут возникнуть у ее клиентов, - учитывая тот факт, что законы, касающиеся купли-продажи, очень универсальны и по умолчанию довольно сложны в Греции.

Помимо бесплатных юридических консультаций, которые команда Epsilon предоставляет своим клиентам, она установила постоянные партнерские отношения с экспертами и учеными, которые могут понадобиться при покупке недвижимости. Есть дизайнер интерьера, инженер-строитель и архитектор, услуги которых полностью гарантируются компанией.

Все вышеперечисленные партнеры предоставляют свои услуги клиентам команды Epsilon, отдавая им приоритет, а также скидку 20%.

Когда дело доходит до покупки или аренды, EPSILON TEAM обслуживает все районы с выгодным местоположением на севере, юге и в центре Афин. Также есть специальный отдел для частных и коммерческих зданий и магазинов. EPSILON TEAM также занимается продажей жилой недвижимости у моря.

Чтобы предоставить нашим клиентам лучший сервис, мы сотрудничаем с агентствами недвижимости в крупных городах Европы и продвигаем нашу недвижимость на греческих и международных порталах, а также в социальных сетях.

EPSILON TEAM является членом Афинской ассоциации риэлторов и Афинской торговой палаты.

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Зои Балкаму.

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