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Immigration program to Greece

Греция Греция
Расходы: от
$3,959
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Immigration program to Greece
ПМЖ
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Преимущества Преимущества

О программе иммиграции

Греческие иммиграционные службы – ваши ворота в Европу!
Мы предоставляем экспертную поддержку лицам и семьям, желающим переехать в Грецию. Наши комплексные услуги включают в себя:

🔹 Программа «Золотая виза» - проживание через инвестиции в недвижимость от 250 000 евро
🔹 Рабочая виза и разрешения - помощь с предложениями о работе, спонсорством работодателя и заявлениями на проживание
🔹 Студенческая визовая поддержка - полное руководство по обучению в греческих университетах и языковых школах
🔹 Воссоединение семьи: помогите своим близким легально жить в Греции
🔹 Визы для бизнеса и стартапов - поддержка предпринимателей и цифровых кочевников
🔹 Постоянное проживание и гражданство - долгосрочное урегулирование и помощь в натурализации
🔹 Перевод и легализация документов - сертифицированный перевод и официальная поддержка документов
🔹 Мониторинг заявлений - мы отслеживаем и отслеживаем ваш визовый статус для процесса без стресса

Давайте сделаем ваш Греческая мечта – безопасная, законная и простая!

Преимущества
Расходы
Расходы
от
$3,959
Длительность
Длительность
18 месяцев
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Immigration program to Greece
Греция Греция
от
$3,959
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