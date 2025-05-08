Immigration program to Greece

Греческие иммиграционные службы – ваши ворота в Европу!
Мы предоставляем экспертную поддержку лицам и семьям, желающим переехать в Грецию. Наши комплексные услуги включают в себя:
🔹 Программа «Золотая виза» - проживание через инвестиции в недвижимость от 250 000 евро
🔹 Рабочая виза и разрешения - помощь с предложениями о работе, спонсорством работодателя и заявлениями на проживание
🔹 Студенческая визовая поддержка - полное руководство по обучению в греческих университетах и языковых школах
🔹 Воссоединение семьи: помогите своим близким легально жить в Греции
🔹 Визы для бизнеса и стартапов - поддержка предпринимателей и цифровых кочевников
🔹 Постоянное проживание и гражданство - долгосрочное урегулирование и помощь в натурализации
🔹 Перевод и легализация документов - сертифицированный перевод и официальная поддержка документов
🔹 Мониторинг заявлений - мы отслеживаем и отслеживаем ваш визовый статус для процесса без стресса
Давайте сделаем ваш Греческая мечта – безопасная, законная и простая!