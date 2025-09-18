  1. Realting.com
  2. Застройщики
  3. V² DEVELOPMENT

V² DEVELOPMENT

Греция, Municipality of Athens
;
Оставить заявку
Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
1962
На платформе
На платформе
3 года 7 месяцев
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Веб-сайт
Веб-сайт
www.vsquared2.com/
О застройщике

Компания V² DEVELOPMENT

От своего славного прошлого к надежному настоящему и еще более многообещающему будущему,  компания V² DEVELOPMENT — это компания № 1 в Греции в области жилищного строительства и девелопмента.

ДЕВЕЛОПЕР ЭЛИТНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В ГРЕЦИИ

Являясь преемником компании ERGON, которая с 1962 года определила сектор развития рынка недвижимости в Греции, компания         V² DEVELOPMENT осуществила более 7000 успешных сделок по приобретению объектов недвижимости широкого спектра, начиная от объектов жилой и торговой недвижимости, до отелей и складских помещений, общей площадью 4,5 миллионов квадратных метров. Компания V² DEVELOPMENT обеспечивает беспрецедентную финансовую отдачу и гордость за владение активами, одновременно повышая удовлетворенность клиентов, сообщества и сотрудников.


Компания V² DEVELOPMENT в 2013 году оказала содействие в запуске Программы получения вида на жительство GOLDEN VISA для греческих инвесторов, которая в 2018 году стала самой популярной инвестиционной программой в мире, превзойдя американскую программу EB-5 по фактическому количеству одобренных заявок. В дополнение к успеху на внутреннем рынке, компания V² DEVELOPMENT является компанией, также ориентированной на международный рынок. Помимо центрального офиса в Афинах и трёх офисов в Греции, компания V² DEVELOPMENT имеет офисы в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу (Китай), Париже, Дубае, Найроби, Хошимине и Лахоре.

Услуги

ЗАСТРОЙКА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Превращение идей в реальные проекты является основной областью специализации V² Development. Увеличение стоимости недвижимости за счет освоения необработанных земель, строительства или реконструкции — это сложный бизнес-процесс, который мы освоили в течение нашего длительного и успешного курса на рынке.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Будь то строительство с «нуля» или реновация старых зданий, строительство является одним из основных факторов роста нашей компании. Используя самые безопасные технологии, высококачественные материалы и авангардный стиль, мы создаем строительные конструкции, которым суждено стать будущей классикой.

УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЮ НЕДВИЖИМОСТЬЮ В ГРЕЦИИ

Наши отношения с недвижимостью выходят за рамки обычных. Что касается получения доходов от недвижимости, мы можем гарантировать, что всё пройдет гладко, и позаботимся обо всех повседневных задачах от имени наших клиентов.

ТРЕЙДИНГ

Недвижимость традиционно является одним из основных направлений деятельности в Греции. Интерес значительно возрос, и теперь недвижимость изыскивается и приобретается также иностранными инвесторами. 

V² DEVELOPMENT  — это Ваш проводник при приобретении и продаже недвижимости в Греции.

 

Новостройки
Смотреть все 4 новостройки
Жилой комплекс SANTA BARBARA RESIDENCES
Жилой комплекс SANTA BARBARA RESIDENCES
Жилой комплекс SANTA BARBARA RESIDENCES
Жилой комплекс SANTA BARBARA RESIDENCES
Жилой комплекс SANTA BARBARA RESIDENCES
Жилой комплекс SANTA BARBARA RESIDENCES
Жилой комплекс SANTA BARBARA RESIDENCES
Municipality of Nea Smyrni, Греция
от
$307,296
Год сдачи 2022
Количество этажей 4
Nea Smirni, проходящая по трамвайной линии, соединяющей его с центром Афин и Ривьерой, расположена вокруг своей популярной площади, предлагая удивительный выбор вариантов для развлечений, спорта, рестораны и магазины! Неа Смирни - один из самых оживленных жилых пригородов, а апартаменты 7 в …
Застройщик
V² DEVELOPMENT
Оставить заявку
Жилой комплекс MARINA RESIDENCES
Жилой комплекс MARINA RESIDENCES
Жилой комплекс MARINA RESIDENCES
Жилой комплекс MARINA RESIDENCES
Жилой комплекс MARINA RESIDENCES
Жилой комплекс MARINA RESIDENCES
Municipality of Piraeus, Греция
от
$289,001
Год сдачи 2022
Количество этажей 3
Площадь 68 м²
1 объект недвижимости 1
V² РАЗВИТИЕ MARINA RESIDENCES идеально расположен в самом сердце Микролимано в Пирее. Микролимано является популярным туристическим направлением, предпочитаемым афинянами, местными жителями и посетителями, и ищет очаровательное и живописное место, где вы можете провести свое свободное время.…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
68.0
307,459
Застройщик
V² DEVELOPMENT
Оставить заявку
Жилой комплекс BEL AIR RESIDENCES
Жилой комплекс BEL AIR RESIDENCES
Жилой комплекс BEL AIR RESIDENCES
Жилой комплекс BEL AIR RESIDENCES
Жилой комплекс BEL AIR RESIDENCES
Жилой комплекс BEL AIR RESIDENCES
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
от
$289,001
Год сдачи 2022
Количество этажей 4
Bel Air Residences расположены в Эллинико, высококлассном пригороде, расположенном в очаровательной афинской Ривьере. Район трансформируется в рамках продолжающегося новаторского проекта стоимостью 8 миллиардов евро для Афин с большим акцентом на создание столичного парка мирового класса, а …
Застройщик
V² DEVELOPMENT
Оставить заявку
Жилой комплекс MALIBU RESIDENCES
Жилой комплекс MALIBU RESIDENCES
Жилой комплекс MALIBU RESIDENCES
Жилой комплекс MALIBU RESIDENCES
Жилой комплекс MALIBU RESIDENCES
Жилой комплекс MALIBU RESIDENCES
Жилой комплекс MALIBU RESIDENCES
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
от
$337,734
Год сдачи 2022
Количество этажей 5
MALIBU RESIDENCES - это новый жилой проект, расположенный в пышном пригороде Эллинико, прямо на Афинской Ривьере. MALIBU Residences предлагает 6 красивых апартаментов с 2 спальнями, один 4-комнатный дом и построен в соответствии с нашими высокими строительными стандартами. Это уникальная воз…
Застройщик
V² DEVELOPMENT
Оставить заявку
Наши агенты в Греции
Victoria Davydova
Victoria Davydova
1 объект
Другие застройщики
VITRUVIUS INVESTMENTS
Греция, Municipality of Athens
Новостройки 1 Жилая недвижимость 3
Офис компании Vitruvius Investments расположен в центре Афин. Мы активно работаем на рынке недвижимости и реализуем проекты по всей Греции. Обладая многолетним опытом и знаниями, наша команда состоит из опытных и хорошо подготовленных экспертов (оценщиков, инженеров-строителей, архитекторов,…
Оставить заявку
Marina Villas development & construction
Греция, Пефкохори
Год основания компании 2021
Новостройки 2
«MARINA VILLAS» - надежная, динамично развивающаяся строительно девелоперская компания в Северной Греции, стабильные темпы строительства, соблюдение сроков и качественные характеристики объектов. Стратегия «MARINA VILLAS IKE» — приобретение качественных строительных площадок под девелопер…
Оставить заявку
First Seat
Греция, Municipality of Athens
First Seat - известная, быстро развивающаяся компания по недвижимости в Греции. Наш успех основан на доверии, профессионализме и долгосрочных отношениях, в которых мы ставим клиента превыше всего. Наши опытные консультанты страстно желают превратить активы в наиболее выгодные инвестиции, …
Оставить заявку
GRACE TOURIST&CONSTRUCTION P.C.
Греция, Thermaikos Municipality
Год основания компании 2018
Новостройки 1 Жилая недвижимость 2
Главным направлением деятельности компании GRACE  является строительство, архитектурное проектирование, реконструкция, дизайн жилых комплексов, индивидуальных вилл и других объектов недвижимости. Наши услуги и строительные работы производятся, согласно европейскому качеству с использованием…
Оставить заявку
Назад Оставить заявку
Realting.com
Перейти