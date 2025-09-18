Компания V² DEVELOPMENT
От своего славного прошлого к надежному настоящему и еще более многообещающему будущему, компания V² DEVELOPMENT — это компания № 1 в Греции в области жилищного строительства и девелопмента.
ДЕВЕЛОПЕР ЭЛИТНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В ГРЕЦИИ
Являясь преемником компании ERGON, которая с 1962 года определила сектор развития рынка недвижимости в Греции, компания V² DEVELOPMENT осуществила более 7000 успешных сделок по приобретению объектов недвижимости широкого спектра, начиная от объектов жилой и торговой недвижимости, до отелей и складских помещений, общей площадью 4,5 миллионов квадратных метров. Компания V² DEVELOPMENT обеспечивает беспрецедентную финансовую отдачу и гордость за владение активами, одновременно повышая удовлетворенность клиентов, сообщества и сотрудников.
Компания V² DEVELOPMENT в 2013 году оказала содействие в запуске Программы получения вида на жительство GOLDEN VISA для греческих инвесторов, которая в 2018 году стала самой популярной инвестиционной программой в мире, превзойдя американскую программу EB-5 по фактическому количеству одобренных заявок. В дополнение к успеху на внутреннем рынке, компания V² DEVELOPMENT является компанией, также ориентированной на международный рынок. Помимо центрального офиса в Афинах и трёх офисов в Греции, компания V² DEVELOPMENT имеет офисы в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу (Китай), Париже, Дубае, Найроби, Хошимине и Лахоре.
ЗАСТРОЙКА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Превращение идей в реальные проекты является основной областью специализации V² Development. Увеличение стоимости недвижимости за счет освоения необработанных земель, строительства или реконструкции — это сложный бизнес-процесс, который мы освоили в течение нашего длительного и успешного курса на рынке.
СТРОИТЕЛЬСТВО
Будь то строительство с «нуля» или реновация старых зданий, строительство является одним из основных факторов роста нашей компании. Используя самые безопасные технологии, высококачественные материалы и авангардный стиль, мы создаем строительные конструкции, которым суждено стать будущей классикой.
УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЮ НЕДВИЖИМОСТЬЮ В ГРЕЦИИ
Наши отношения с недвижимостью выходят за рамки обычных. Что касается получения доходов от недвижимости, мы можем гарантировать, что всё пройдет гладко, и позаботимся обо всех повседневных задачах от имени наших клиентов.
ТРЕЙДИНГ
Недвижимость традиционно является одним из основных направлений деятельности в Греции. Интерес значительно возрос, и теперь недвижимость изыскивается и приобретается также иностранными инвесторами.
V² DEVELOPMENT — это Ваш проводник при приобретении и продаже недвижимости в Греции.