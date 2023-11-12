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Жильё в периферийная единица Восточная Аттика, Греция

Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni
87
Municipality of Saronikos
80
Anavissos Municipal Unit
60
Vari Municipal Unit
39
Vouliagmeni Municipal Unit
21
Saronida Municipal Unit
19
Saronis
19
Анависос
14
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186 объектов найдено
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 251 м²
Vari south of Athens Corby area, independent maisonette 251 sq.m. in excellent condition due…
€790,000
Таунхаус 2 спальни с видом на горы в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на горы
Municipality of Saronikos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 189 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 189 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€200,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом в периферия Аттика, Греция
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
периферия Аттика, Греция
Комнаты 2
Площадь 35 м²
Количество этажей 7
Новая резиденция рядом с центром Ахарнеса, Греция Предлагаются квартиры с помещениями для х…
€166,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в периферия Аттика, Греция
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
периферия Аттика, Греция
Комнаты 3
Площадь 86 м²
Количество этажей 7
Новая резиденция с садом на крыше рядом со всей необходимой инфраструктурой, Ахарнес, Греция…
€299,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 360 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одной…
€3,70 млн
Вилла 5 спален с бассейном в периферия Аттика, Греция
Вилла 5 спален с бассейном
периферия Аттика, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 680 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 680 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
€1,50 млн
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 110 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
€690,000
Квартира 2 спальни с террасой, с кухней, с panoramic windows в периферия Аттика, Греция
Квартира 2 спальни с террасой, с кухней, с panoramic windows
периферия Аттика, Греция
Комнаты 3
Площадь 81 м²
Количество этажей 8
Новая резиденция недалеко от центра Афин, Ахарнес, Греция Предлагаются квартиры с большим б…
€320,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в периферия Аттика, Греция
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
периферия Аттика, Греция
Комнаты 3
Площадь 70 м²
Количество этажей 8
Новая резиденция с садом и парковкой недалеко от центра Афин, Ахарнес, Греция Предлагаются …
€300,000
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 215 м²
Varkiza south of Athens, in the center of the municipality, 2nd-3rd floor maisonette and stu…
€1,000,000
Коттедж 5 спален с бассейном в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 5 спален с бассейном
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Этаж -1/1
Продается 4-этажный коттедж площадью 450 кв.м в Афинах. Подвальный этаж состоит из одной кла…
€2,10 млн
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Varkiza south of Athens, Kamini area, center far from the center apartment 100 sq.m. 4th flo…
€500,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Varkiza south of Athens, Kamini area, center far from the center apartment 70 sq.m. 4th floo…
€350,000
Квартира 3 спальни в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Площадь 102 м²
Продается квартира с 3 спальнями и 2 ванными комнатами в Вуле, приморском пригороде, одном и…
€493,500
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 70 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€435,000
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Varkiza south of Athens, Asirmatos Varis area, newly built maisonette of 192 sq.m. building …
€750,000
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 123 м²
Voula south of Athens Nea Kalymnos area, maisonette of 123 sq.m. 2nd-3rd floor newly built l…
€680,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 3
Площадь 104 м²
Количество этажей 6
Новая резиденция рядом с пляжем, Вула, Греция Предлагаются апартаменты с террасами и садами…
€455,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Saronis, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Saronis, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
€2,10 млн
Квартира 1 спальня с парковкой, с теплыми полами, с Pool в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 1 спальня с парковкой, с теплыми полами, с Pool
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 2
Площадь 66 м²
Количество этажей 3
Малоэтажная резиденция с бассейнами, Вула, Греция Предлагаются квартиры с помещениями для х…
€370,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 4
Площадь 148 м²
Количество этажей 6
Новый жилой комплекс в Вуле, Греция Предлагаются апартаменты с террасами. Трехуровневые апа…
€1,80 млн
Квартира 2 спальни с террасой, с теплыми полами, с Pool в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни с террасой, с теплыми полами, с Pool
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 7
Резиденция с подземной парковкой в 300 метрах от моря, Вари, Греция Предлагаются квартиры с…
€1,05 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с теплыми полами в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с теплыми полами
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 4
Площадь 173 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция в 300 метрах от моря, Вула, Греция Предлагаются квартиры с балконами и пар…
€1,20 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 4
Площадь 135 м²
Количество этажей 3
Резиденция с двумя бассейнами в 70 метрах от моря, Вулиагмени, Греция Резиденция располагае…
€1,000,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Saronis, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Saronis, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж…
€350,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Анависос, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Анависос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 176 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 176 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состои…
€250,000
Вилла 6 спален с бассейном, с видом на город в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Вилла 6 спален с бассейном, с видом на город
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 600 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
€7,50 млн
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Voula South of Athens Nea Kalymnos area, apartment of 72 sq.m. semi-basement corner airy and…
€260,000
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 223 м²
Vari south of Athens, Korbi area, detached house of 223 sq.m. 3 levels (ground floor-1st & 2…
€580,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Voula south of Athens, in the center of the municipality, apartment of 83 sq.m. 2nd floor co…
€529,000

Типы недвижимости в периферийная единица Восточная Аттика

квартиры
дома

Параметры недвижимости в периферийная единица Восточная Аттика, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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