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Жилье в периферийной единице Восточной Аттика, Греция

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Municipality of Vari Voula Vouliagmeni
170
Municipality of Saronikos
64
Vari Municipal Unit
60
Municipality of Marathonas
39
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527 объектов найдено
Вилла в Municipality of Lavreotiki, Греция
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Вилла
Municipality of Lavreotiki, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 2
Откройте для себя свою мечту Дом у Эгейского моря!Расположенная в 40 км от центра Афин и все…
$6,98 млн
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Пентхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
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Пентхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Прекрасно отремонтированный пентхаус площадью 85 кв.м. на 4-м этаже, предлагающий потрясающи…
$635,713
НДС
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Квартира в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Площадь 104 м²
Этаж 2/3
Эта полностью отремонтированная квартира площадью 104 кв.м. расположена на 2-м этаже в тихом…
$629,270
НДС
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Таунхаус в Рафина, Греция
Таунхаус
Рафина, Греция
Площадь 105 м²
Продается таунхаус площадью 105 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
$359,100
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Вилла в Municipality of Pallini, Греция
Вилла
Municipality of Pallini, Греция
Площадь 462 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 462 кв.м в Аттике. Вилла имеет угловое расположение. Из…
$743,846
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Квартира в Анависос, Греция
Квартира
Анависос, Греция
Площадь 78 м²
Продается квартира площадью 78 кв.м в Аттике. Недвижимость продается с мебелью. К недвижимос…
$212,528
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TekceTekce
Коттедж 2 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 184 м²
Voula south of Athens Nea Kalymnos area: under construction maisonette 184 sq.m. 3rd-4th flo…
$1,55 млн
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Квартира 2 спальни в Скала Оропу, Греция
Квартира 2 спальни
Скала Оропу, Греция
Количество спален 2
Площадь 65 м²
Продается квартира площадью 65 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
$160,576
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Коттедж 3 спальни в Маркопулон, Греция
Коттедж 3 спальни
Маркопулон, Греция
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной клад…
$247,949
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Вилла в Municipality of Pallini, Греция
Вилла
Municipality of Pallini, Греция
Количество спален 3
Площадь 550 м²
Продается 4-этажная вилла площадью 550 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной кладов…
$1,53 млн
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Коттедж 6 спален в Каливия-Торику, Греция
Коттедж 6 спален
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 6
Площадь 450 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 450 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$1,30 млн
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Таунхаус в Municipality of Dionysos, Греция
Таунхаус
Municipality of Dionysos, Греция
Площадь 150 м²
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон о…
$472,283
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Таунхаус в Лаврион, Греция
Таунхаус
Лаврион, Греция
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$295,177
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Коттедж 6 спален в Афидне/Афиднес, Греция
Коттедж 6 спален
Афидне/Афиднес, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 440 м²
For Sale -- Residential Detached house  -- East Attica: Afidnes (Kiourka) - 440 Sq.m., 6 Bed…
$250,554
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
$1,18 млн
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Квартира 1 спальня в Рафина, Греция
Квартира 1 спальня
Рафина, Греция
Количество спален 1
Площадь 46 м²
Продается квартира площадью 46 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$295,177
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Площадь 213 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 213 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
$1,59 млн
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Коттедж в Маркопулон, Греция
Коттедж
Маркопулон, Греция
Площадь 201 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 201 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$548,431
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 215 м²
Varkiza south of Athens, in the center of the municipality, 2nd-3rd floor maisonette and stu…
$1,11 млн
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Коттедж 6 спален в Municipality of Pallini, Греция
Коттедж 6 спален
Municipality of Pallini, Греция
Количество спален 6
Площадь 250 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 3 спальных…
$752,111
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Квартира 2 спальни в Limenas Markopoulou, Греция
Квартира 2 спальни
Limenas Markopoulou, Греция
Количество спален 2
Площадь 76 м²
Продается квартира площадью 76 кв.м в Аттике. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
$212,528
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Квартира в Municipality of Spata Artemida, Греция
Квартира
Municipality of Spata Artemida, Греция
Площадь 65 м²
Продается квартира площадью 65 кв.м в Аттике. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
$239,939
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Таунхаус в Municipality of Dionysos, Греция
Таунхаус
Municipality of Dionysos, Греция
Количество спален 4
Площадь 240 м²
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$708,425
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Квартира 2 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Имущественный код: HPS5303 - Квартира для продажи в центре Вула за €1.000.000. Это 102 кв. м…
$1,15 млн
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Коттедж 4 спальни в Неа-Макри, Греция
Коттедж 4 спальни
Неа-Макри, Греция
Количество спален 4
Площадь 400 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из Первый э…
$826,496
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Коттедж в Municipality of Dionysos, Греция
Коттедж
Municipality of Dionysos, Греция
Площадь 531 м²
Продается двухэтажный коттедж общей площадью 531 кв .м Коттедж состоит из четырех спальн…
$755,654
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Вилла в Municipality of Dionysos, Греция
Вилла
Municipality of Dionysos, Греция
Количество спален 4
Площадь 648 м²
Продается 5-этажная вилла площадью 648 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной кладов…
$1,92 млн
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Квартира 3 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Площадь 129 м²
Продается квартира площадью 129 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
$1,65 млн
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Квартира 2 спальни в Рафина, Греция
Квартира 2 спальни
Рафина, Греция
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Продается квартира площадью 100 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$425,055
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Коттедж 6 спален в Рафина, Греция
Коттедж 6 спален
Рафина, Греция
Количество спален 6
Площадь 360 м²
-------------------------- Оазис спокойствия и роскоши в Рафине Добро пожаловать в не…
$822,647
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Типы недвижимости в периферийной единице Восточной Аттика

квартиры
дома

Параметры недвижимости в периферийной единице Восточной Аттика, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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