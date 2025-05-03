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Доходные дома в Греции

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1 объект найдено
Доходный дом 330 м² в Gerakine, Греция
Доходный дом 330 м²
Gerakine, Греция
Число комнат 20
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 330 м²
Количество этажей 4
Здание апартаментов, подходит под апарт-отель. 📍Халкидики, Ситония  Непосредственно на по…
$512,902
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