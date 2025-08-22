JP & Partners Ltd

Об агентстве

Мы — международное агентство недвижимости с филиалами в Греции, Польше, Литве, Ливане и Черногории. Мы начали свою историю в Литве в 2010 году, а затем, во время финансового кризиса, расширились в Греции, став первым агентством в области инвестиционных возможностей благодаря доступной недвижимости и высокому спросу наших многочисленных клиентов на инвестиции в Греции. Мы стремимся поддерживать наш имидж ведущего агентства недвижимости в Греции, применяя современные технологии и повышая удовлетворенность наших клиентов. Наше видение состоит в том, чтобы собрать мировое сообщество «JP & Partners» активно участвующих в покупке и продаже недвижимости людей. Наши ценности — это исключительная приверженность своим идеям, доверие к сотрудникам, клиентам и бизнес-партнерам, а также настойчивость в достижении еще больших успехов.