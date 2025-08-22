JP & Partners Ltd

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Мы — международное агентство недвижимости с филиалами в Греции, Польше, Литве, Ливане и Черногории.
Мы начали свою историю в Литве в 2010 году, а затем, во время финансового кризиса, расширились в Греции, став первым агентством в области инвестиционных возможностей благодаря доступной недвижимости и высокому спросу наших многочисленных клиентов на инвестиции в Греции.
Мы стремимся поддерживать наш имидж ведущего агентства недвижимости в Греции, применяя современные технологии и повышая удовлетворенность наших клиентов.
Наше видение состоит в том, чтобы собрать мировое сообщество «JP & Partners» активно участвующих в покупке и продаже недвижимости людей. Наши ценности — это исключительная приверженность своим идеям, доверие к сотрудникам, клиентам и бизнес-партнерам, а также настойчивость в достижении еще больших успехов.
Агентство Kapelli Tataki предлагает услуги поиска недвижимости и берет ответственность за все предлагаемые варианты. Мы также занимаемся продажей, арендой и оценкой недвижимости в Афинах и других регионах Греции. Райны, с которыми мы работаем: Амбелокипи, Полигоно, Верхний город, Неа-Филотеи…
Агентство недвижимости ARGOLIDA REAL ESTATE расположено в префектурах Арголида, Аркадия, Коринф, а также в других районах Пелопоннеса. Компания предлагает высококачественные услуги, полностью отвечающие современным требованиям рынка недвижимости.
Мы располагаем большим количеством объекто…
GREEKESTATE.EU
«Создание ценности для наших клиентов»
Ядро нашей компании состоит из ясной и успешной философии, которая определяет наши ценности и культуру:
• Стремление к совершенству, поддерживая высокие стандарты и личные ценности, а также относясь к нашим клиентам с уважением и…
Компания El Greko Real Estate является надёжным помощником и консультантом во всех вопросах, связанных с недвижимостью в Греции. Наша команда состоит из профессионалов-экспертов, имеющих огромный, многолетний опыт работы в сфере греческой недвижимости. У нас Вы можете ознакомиться с интересн…
100% прозрачность сделки. Безупречная репутация наших нотариусов, юристов и риелторов говорит сама за себя. Вся история операций находится в открытом, государственном реестре! Консультации специалистов бесплатные.