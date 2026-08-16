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Жилье в периферии Восточной Македония и Фракия, Греция

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Thassos Municipality
82
Kavala Municipality
69
Кавала
53
Paggaio Municipality
78
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259 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Kavala Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 5
Кавала, Танк: Квартира 80 кв.м. расположена на 5 этаже здания с лифтом с центральным отоплен…
$183,585
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Дом 4 комнаты в Kavala Municipality, Греция
Дом 4 комнаты
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
Этаж 2
Филипп, Алмонд: Продается Дом 215 кв.м. в 500 кв.м. участок в отличном месте. Он состоит из …
$334,680
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Квартира 2 комнаты в Paggaio Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Paggaio Municipality, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Этаж 1
Кавала, Палио: Продается строящийся Maisonette 62sqm 2 уровня, расположенный в комплексе рос…
$265,223
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Квартира 2 комнаты в Kavala Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 4
Квартира 85 кв.м. продается на 4-м этаже здания с лифтом в центральной точке города и рынка.…
$178,967
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Дом 1 спальня в Thassos Municipality, Греция
Дом 1 спальня
Thassos Municipality, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Имущественный кодекс: 11119 - Дом для продажи в Тасосе Микрос Принос за 40 000 евро Эксклюзи…
$46,994
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Квартира 2 спальни в Тасос, Греция
Квартира 2 спальни
Тасос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Имущественный кодекс: 11812 - Квартира для продажи в Тасос Лименас за 135 000 евро. Эта 90,0…
$156,802
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TekceTekce
Квартира 3 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 3 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Этаж 3
Бесплатно, Новый Перамос: Квартира на этаже 116 кв.м. продается на 3-м этаже здания в центре…
$266,871
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Дом в Скала Марион, Греция
Дом
Скала Марион, Греция
Имущественный кодекс: 11877 - Дом для продажи в Тасос Скала Марион за €190 000. Это 114.00 к…
$223,563
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Квартира 3 комнаты в Kavala Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Этаж 2
Продается мезонет 150 кв.м. в Амигдалеоне Кавала. Он состоит из 4 уровней: подвал, 1-й этаж,…
$228,082
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Дом 2 спальни в Thassos Municipality, Греция
Дом 2 спальни
Thassos Municipality, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Имущественный кодекс: 11811 - Дом для продажи в Тасос Сотирас за € 140 000. Этот дом площадь…
$164,480
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Квартира 1 комната в Неа-Перамос, Греция
Квартира 1 комната
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Бесплатно, Новый Перамос: Продается строящаяся полуподвальная квартира 57sq.m. Он состоит из…
$117,930
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Квартира 2 спальни в Скала Калирахис, Греция
Квартира 2 спальни
Скала Калирахис, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Имущественный кодекс: 11895 - Квартира для продажи в Тасос Скала Каллирачис за 210 000 евро.…
$238,432
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Студия 1 комната в Kavala Municipality, Греция
Студия 1 комната
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 2
Кавала, Продается под строительство квартира 47 кв.м. расположенная на 2 этаже здания. Он со…
$128,005
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Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Бесплатно, Новый Перамос: Продается мезонет 87 кв.м 2 уровня (с чердаком). Он состоит из 2 с…
$293,727
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Дом 6 комнат в Перни, Греция
Дом 6 комнат
Перни, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Кавала, Перни: Продается Дом 240 кв.м. построенный на участке 530 кв.м., 3 этажа с индивидуа…
$343,161
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Дом 5 спален в Каллирахи, Греция
Дом 5 спален
Каллирахи, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Имущественный кодекс: 11893 - Дом для продажи в Тасосе Каллирачи за 330 000 евро. Этот 220.0…
$376,640
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Студия 1 комната в Kavala Municipality, Греция
Студия 1 комната
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1
Кавала: Продается строящаяся квартира 50 кв.м. расположенная на 1-м этаже здания. Он состоит…
$133,823
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Студия 1 комната в Kavala Municipality, Греция
Студия 1 комната
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Лошадь, Верхняя Каламица: В новом комплексе домов, на продажу Квартира 45 кв.м. в 300 метрах…
$105,451
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Дом 5 спален в Тасос, Греция
Дом 5 спален
Тасос, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Имущественный кодекс: 11616 - Дом для продажи в Тасос Лименас за € 560 000 Эксклюзивность. Э…
$635,818
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Дом в Потамья, Греция
Дом
Потамья, Греция
Имущественный кодекс: 11618 - Дом для продажи в Тасос Потамия за € 100 000. Это 130.00 кв. м…
$117,485
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Дом 3 спальни в Скала Сотирос, Греция
Дом 3 спальни
Скала Сотирос, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Имущественный кодекс: 11837 - Дом для продажи в Тасос Скала Сотирос за 520 000 евро. Этот 14…
$610,925
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Квартира 2 спальни в Принос, Греция
Квартира 2 спальни
Принос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Код собственности: 11707 - Квартира для продажи в Тасосе Ормос Приноу за €180 000. Эта 60.00…
$211,474
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Дом 2 спальни в Тасос, Греция
Дом 2 спальни
Тасос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Имущественный кодекс: 11597 - Дом для продажи в Тасосе Лименасе за 420 000 евро. Это 100.00 …
$485,415
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Квартира 3 спальни в Панагия, Греция
Квартира 3 спальни
Панагия, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Имущественный кодекс: 11833 - Квартира для продажи в Тасос Панагия за 125 000 евро. Эта 90,0…
$142,999
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Квартира 1 спальня в Тасос, Греция
Квартира 1 спальня
Тасос, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Код собственности: 11717 - Квартира для продажи в Тасосе Лименасе за 222 000 евро. Эта кварт…
$260,818
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Студия в Kavala Municipality, Греция
Студия
Kavala Municipality, Греция
Площадь 34 м²
Этаж 1
Кавала: Продается строящаяся студия 34sqm, расположенная на 1-м этаже здания. Он состоит из …
$116,085
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Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 1
Бесплатно, Новый Перамос: Продается под строительство мезонет 75 кв.м. с чердаком. Он состои…
$231,800
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Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Этаж 1
Бесплатно, Новый Перамос: Продается под строительство мезонет 74 кв.м. фасада на 2 уровнях с…
$256,426
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Дом 2 спальни в Потамья, Греция
Дом 2 спальни
Потамья, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Имущественный кодекс: 11863 - Дом для продажи в Тасос Потамия за € 100 000 Эксклюзивность. Э…
$117,485
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Квартира 1 комната в Неа-Перамос, Греция
Квартира 1 комната
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 1
Бесплатно, Новый Перамос: Продается строящийся мезонет 55 кв.м. фасада на 1-м этаже 2 уровне…
$173,048
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Типы недвижимости в периферии Восточной Македония и Фракия

квартиры
дома

Параметры недвижимости в периферии Восточной Македония и Фракия, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
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