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Жилье в периферийной единице Халкидики, Греция

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Kassandra Municipality
1289
Pallini Municipal Unit
666
Kassandra Municipal Unit
625
Municipality of Nea Propontida
378
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2 267 объектов найдено
Вилла в Kassandra Municipality, Греция
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Вилла
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 310 м²
Количество этажей 2
Вилла строится в востребованном районе Кассандра, Сани. Просторная резиденция площадью 310 к…
$1,10 млн
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Vista Estate
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Вилла 6 комнат в Kassandra Municipality, Греция
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Вилла 6 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Количество этажей 3
Детали  Год постройки: 2013  Количество комнат: 6  Тип отопления: дизель  Уровне…
$571,130
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Вилла 5 комнат в Полихроно, Греция
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Вилла 5 комнат
Полихроно, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Количество этажей 3
Детали  Год постройки: 2012  Количество комнат: 5  Тип отопления: дизель  Уровне…
$512,851
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Вилла в Каллитеа, Греция
Лента Новое
Вилла
Каллитеа, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Количество этажей 2
Великолепная вилла, расположенная в престижном районе Кассандра, Каллифея. Этот современный …
$794,763
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Vista Estate
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Коттедж 1 комната в Ormos Panagias, Греция
UP UP
Коттедж 1 комната
Ormos Panagias, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Земля с живым контейнером для продажи в Ситонии, Ормос Панагиас.Жилой контейнер состоит из 1…
$87,662
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Частный продавец
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Deutsch
Дом 3 спальни в Айос-Мамас, Греция
Дом 3 спальни
Айос-Мамас, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Дом расположен в окрестностях круглогодичной оживленной деревни Агиос Мамас в 850 метрах от …
$322,815
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 1 спальня в Созополи, Греция
Квартира 1 спальня
Созополи, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Новая построенная квартира расположена в пригороде поселка Созополи в 1200 метрах от пляжа С…
$167,300
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Квартира 1 спальня в Созополи, Греция
Квартира 1 спальня
Созополи, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Эта квартира расположена в деревне Созополи в 600 метрах от большого песчаного пляжа. Кварти…
$106,068
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Вилла в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла
Municipality of Sithonia, Греция
Площадь 260 м²
Продается ветхое жилье, 3-этажная вилла площадью 260 кв.м на полуострове Ситония, региона Ха…
$1,27 млн
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни в Неа Ираклея, Греция
Квартира 2 спальни
Неа Ираклея, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 1/2
Квартира расположена перед морем в деревне Неа Ираклия. Квартира расположена на 1-м этаже и …
$288,448
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Дом 3 спальни в Фоурка, Греция
Дом 3 спальни
Фоурка, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Дом расположен в пригороде деревни Фурка в 2400 метрах от песчаного пляжа. Дом построен на у…
$247,875
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Дом 2 спальни в Каливес Полигроу, Греция
Дом 2 спальни
Каливес Полигроу, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Новый построенный дом расположен в 600 метрах от песчаного пляжа в Каливесе. Есть частный са…
$201,914
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Таунхаус в Ханиотис, Греция
Таунхаус
Ханиотис, Греция
Площадь 78 м²
Продается таунхаус площадью 78 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
$680,901
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Grekodom Development
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Таунхаус в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус
Kassandra Municipality, Греция
Площадь 125 м²
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольн…
$288,517
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Grekodom Development
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Дуплекс 3 комнаты в Никити, Греция
Дуплекс 3 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 3
Продаётся двухуровневая квартира площадью 90 кв.м, расположенная на 1-м и 2-м этажах жилого …
$308,838
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Nea Propontida, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Nea Propontida, Греция
Количество спален 3
Площадь 138 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 138 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из гостиной …
$490,558
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Grekodom Development
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Вилла в Sarti, Греция
Вилла
Sarti, Греция
Количество спален 4
Площадь 175 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 175 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
$1,16 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни в На Плагия, Греция
Коттедж 3 спальни
На Плагия, Греция
Количество спален 3
Площадь 105 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 105 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 3 спальных ко…
$802,882
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни в Афитос, Греция
Коттедж 3 спальни
Афитос, Греция
Количество спален 3
Площадь 125 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 125 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на…
$413,248
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Grekodom Development
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Вилла 5 комнат в Палиури, Греция
Вилла 5 комнат
Палиури, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Этаж 1/1
Уникальный отдельно стоящий дом в замечательном месте в Кассандре, в маленьком раю Халкидики…
$364,512
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Halkidiki Properties
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English
Дом 3 спальни в Неа-Фокея, Греция
Дом 3 спальни
Неа-Фокея, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Имущественный код: HPS1240 - Дом для продажи в Кассандре Неа Фокайя за 300 000 евро. Этот 10…
$345,256
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Квартира 1 спальня в Никити, Греция
Квартира 1 спальня
Никити, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Код собственности: HPS5412 - Квартира для продажи в Ситонии Никити за € 207,500. Это 52,31 к…
$239,107
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Квартира 1 спальня в Молес Каливес, Греция
Квартира 1 спальня
Молес Каливес, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Квартира расположена перед морем в комплексе в 1 км от села Молес Калива. В комплексе есть к…
$183,313
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Вилла в Сивири, Греция
Вилла
Сивири, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
Количество этажей 2
Вилла в стадии строительства в Сивири, расположенная в прекрасном регионе Кассандра. С прост…
$863,873
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Vista Estate
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Квартира 1 спальня в Неос-Мармарас, Греция
Квартира 1 спальня
Неос-Мармарас, Греция
Количество спален 1
Площадь 40 м²
Продается квартира площадью 40 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
$141,685
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Grekodom Development
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Вилла 2 комнаты в Пиргадикия, Греция
Вилла 2 комнаты
Пиргадикия, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 1/1
Угловой мезонет, 67 м2, на Афоне, Халкидики с восточной ориентацией и с беспрепятственным по…
$227,820
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Halkidiki Properties
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Квартира 1 спальня в Nea Kallikrateia, Греция
Квартира 1 спальня
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Квартира расположена в деревне Калликратия всего в 90 метрах от песчаного пляжа. Квартира ра…
$178,838
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Дом 4 спальни в Неос-Мармарас, Греция
Дом 4 спальни
Неос-Мармарас, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Дом расположен всего в 50 метрах от моря в деревне Неос Мармарас. Из дома открывается прекра…
$576,896
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Дом 3 спальни в Агия Параскеви, Греция
Дом 3 спальни
Агия Параскеви, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 206 м²
Код собственности: HPS5644 - Дом для продажи в Паллини Агиа Параскеви за € 355.000. Этот 206…
$408,553
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Дом 3 спальни в Municipality of Sithonia, Греция
Дом 3 спальни
Municipality of Sithonia, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Код собственности: HPS5102 - Дом для продажи в Ситонии Вурвуро за 660 000 евро. Этот 100 кв.…
$759,563
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Типы недвижимости в периферийной единице Халкидики

квартиры
дома

Параметры недвижимости в периферийной единице Халкидики, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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